Waarom PTB en Ecolo omstreden schoolgids willen herschrijven

Terwijl de Parti Socialiste vurig de controversiële EVRAS-gids voor seksuele opvoeding op school blijft steunen, wil de communistische PTB de gids herschrijven. Ook regeringspartij Ecolo vindt dat de gids mee moet kunnen evolueren met zijn tijd. Hoewel niet bij naam genoemd, gebeurt dat wellicht door het enorme kiespotentieel dat er bij de moslimkiezer zit. Op korte tijd is de Franstalige schoolgids over seksualiteit EVRAS (Education à la Vie Relationelle, Affective et Sexuelle; Relaties, genegenheid en seksuele opvoeding, red) uitgegroeid van…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Terwijl de Parti Socialiste vurig de controversiële EVRAS-gids voor seksuele opvoeding op school blijft steunen, wil de communistische PTB de gids herschrijven. Ook regeringspartij Ecolo vindt dat de gids mee moet kunnen evolueren met zijn tijd. Hoewel niet bij naam genoemd, gebeurt dat wellicht door het enorme kiespotentieel dat er bij de moslimkiezer zit.

Op korte tijd is de Franstalige schoolgids over seksualiteit EVRAS (Education à la Vie Relationelle, Affective et Sexuelle; Relaties, genegenheid en seksuele opvoeding, red) uitgegroeid van een handleiding voor pedagogen tot een icoon van de genderideologie. De ideologie die biologische verschillen tussen man en vrouw wil opheffen, en dit al vanaf jonge leeftijd.

Het debat leeft niet alleen in Franstalig België. Ook in Vlaanderen maken mensen zich zorgen over hoe seksuele opvoeding op school potentieel kan verworden tot indoctrinatie waarbinnen het bestaan van biologische man-vrouwverschillen wordt ontkend. Om daar meer over te weten, leest u best de bijdrage van Paul Boonefaes eerder deze week.

Daarom is het politieke debat dat deze week plaatsvond in het parlement van de Franse gemeenschap des te opmerkelijker. Terwijl in Franstalig België de politieke en journalistieke rangen gesloten worden en iedereen EVRAS onvoorwaardelijk lijkt te steunen – niet abnormaal, gezien de brandstichtingen in scholen in Charleroi en Luik – zetten enkele partijen daar toch de deur open om de EVRAS-gids alsnog te herzien.

Pornografie

Dat is zeker het geval voor de PTB, de machtige Franstalige tak van de communistische PVDA. Leest u even mee wat parlementslid Alice Bernard van die oppositiepartij zegt?

‘We moeten kunnen luisteren naar de zorgen die vele ouders hebben. Zelfs al zijn er obscurantistische krachten aan het werk – en wij veroordelen hun daden – dan nog kunnen we niet alle zorgen over EVRAS gelijkstellen aan een samenzwering of aan fundamentalisme. Om de spanning weg te nemen is het daarom noodzakelijk om de problematische elementen van de gids te herzien.’

‘De leugens en desinformatie van extreemrechtse groepen hebben we weerlegd. Nu kunnen we ons concentreren op verregaande passages in de tekst’, zo gaat Bernard verder. ‘Onderwerpen als pornografie en prostitutie verdienen het besproken te worden. Maar bepaalde zinnen in de EVRAS-gids kunnen inderdaad verwarrend zijn en verdienen verduidelijking. Een EVRAS-medewerker heeft me bovendien uitgelegd dat er eigenlijk weinig gesproken wordt over seks voor de leeftijd van 11 tot 12 jaar’, zegt Bernard.

‘Volte-face’

De opmerkelijke stellingname van de PVDA ontgaat ook de liberale regeringspartij MR niet. Parlementslid Diana Nikolic stelt zich vragen bij deze ‘volte-face’ van de communisten. ‘Ik kan me niet herinneren dat de PTB hier eerder problemen had met EVRAS’, zegt Nikolic.

Al blijkt Nikolic zelf ook niet vies van wat enerzijds-anderzijdsen. Zo wil zij inzage in hoe de huidige EVRAS-gids tot stand is gekomen. De gids is immers al enkele keren herschreven omdat vroegere passages nóg controversiëler waren.

Nikolic (MR): ‘Deze gids zal naar verwachting evolueren. We moeten ouders, leraren en leerlingen geruststellen, want zij stellen legitieme vragen. Vragen die onhoorbaar zijn geworden omdat het debat gekaapt is door conservatieve en religieuze extremisten.’

Druk vanuit media en bevolking

Ook voor Benoît Dispa van de oppositiepartij Les Engagés (de voormalige christendemocraten, red.) is de EVRAS-gids niet in steen gebeiteld. Dispa laakt de druk van de publieke opinie en de media. Daardoor ‘moest het parlement EVRAS wel unaniem verdedigen’.

‘De regering heeft niet op de zorgen van de bevolking geanticipeerd’, zegt Dispa. ‘Ook daardoor is EVRAS veralgemeend tot iets wat het niet is. Dit is een delicaat onderwerp, dat raakt aan intimiteit, seksualiteit en opvoeding, wat vaardigheid, tact en wederzijds respect vereist. Helaas is het debat niet zo verlopen. EVRAS heeft duidelijk verwarring gezaaid.’

Gids kan verbeterd worden

‘Het is waar dat deze gids in bepaalde opzichten dubbelzinnig blijft’, gaat Dispa verder. ‘Het is zogezegd geen naslagwerk of cursus, maar staat wel vol verwijzingen naar dingen die kinderen moet worden aangeleerd. Deze dubbelzinnigheid werkt misverstanden in de hand.’

‘Mevrouw Nikolic betoogde dat deze gids niet perfect is en ik ben het met haar eens. Het zou geen schande zijn als u dat ook zou erkennen. Wij erkennen dat deze gids verbeterd kan worden op basis van wat op het terrein echt werkt’, richt Dispa zich tenslotte tot Franstalig onderwijsminister Caroline Désir (PS).

Toekomstige regeringen

Ecolo springt eveneens op de ‘laten we niet veralgemenen’-wagen. En laat dus ook de deur open voor wijzigingen.

‘Deze gids zou twaalf jaar geleden niet op dezelfde manier zijn geschreven, en zal in de toekomst ook niet op dezelfde manier worden geschreven. Vragen over seksuele opvoeding en vragen van kinderen over de samenleving zijn aan verandering onderhevig. Daarom is de EVRAS-gids nu eigenlijk een bijlage bij een lessenpakket. Net omdat het geheel aanpasbaar is, en ook door toekomstige regeringen zal worden aangepast’, zegt Ecolo-parlementslid Hélène Ryckmans.

Homohaat

Maar minister Caroline Désir wil liever niets aanpassen. De PS is merkelijk aangedaan door de aanslagen op Waalse scholen en de leugens over EVRAS. Daarin ziet Désir een methode van ‘extreemrechtse’ groepen en ‘complotdenkers’ die ‘doelmatig, krachtig en van veel geld voorzien’ zijn.

Désir herhaalt ook dat tijdens de recente demonstraties tegen EVRAS, ‘openlijke haat tegen homo’s en transgenders te horen was’. Zij laat de houding van haar partij samenvatten door PS-parlementslid Sabine Roberty: ‘Nu toegeven betekent het bedje van populisten spreiden’.

Islam

De houding van de PS is ingegeven door strijd. Die van de vrijzinnigheid. De Brusselse Caroline Désir behoort tot de vrijzinnige vleugel van haar partij, al sinds haar studententijd.

Nu de macht van de Rooms-Katholieke kerk in België voorbij is, staat het vrijzinnig-progressieve wereldbeeld door andere krachten onder druk: ‘extreemrechts’, die eeuwige andere historische vijand. En door de kracht die in heel het parlementaire debat nog niet bij naam mag worden genoemd: de islam. Vreemd, zeker gezien het feit dat veel officieel erkende islamitische organisaties zich openlijk tegen EVRAS hebben uitgesproken.

Daar pikken partijen als PTB en Ecolo gretig op in. In de grote steden zijn moslims een demografisch sterke groep, die veel (jonge) kiezers afleveren. Dat is wat de Vlaamse marxistische socioloog Jan Hertogen al jaren voorspelt. Als de PS voor de radicale vrijzinnigheid kiest, dan ligt de moslimstem voor het rapen. Zeker de Brusselse PS splijt bijna over die kwestie.

Patriarchaat

En dan wordt het nog interessanter. Communisten zien woke en genderideologie namelijk niet als links, maar als een afleidingsmanoeuvre van de bezittende kapitalistische klasse om gewillige consumenten te kweken.

Voor parlementslid Alice Bernard moet de EVRAS-gids gezien worden als een instrument tegen de almacht van het ‘patriarchaat’ (le guide EVRAS devrait davantage revenir sur ce sujet omniprésent de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans la société, ainsi que, de manière transversale, sur la question du patriarcat, red.)

Met andere woorden: al dat EVRAS-gepraat over seks en je goed voelen leidt af van de echte machtsstructuren. Vooraleer de moslims van hun geloof moeten vallen, zijn ze een niet te negeren machtsgroep in de samenleving en een bondgenoot tegen kapitalistische uitbuiting. MR en Les Engagés zullen de katholieke restkiezers wel behagen.