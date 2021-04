Waarom u van de Taalunie het woord ‘zwartwerker’ niet meer mag gebruiken

Zowat een week geleden beviel de Nederlandse Taalunie van een opmerkelijk document, getiteld ‘Waarden voor een nieuwe taal – Richtlijnen voor een inclusieve en toegankelijke taal in de cultuursector.

We kennen deze Taalunie als uitgever van het Groene Boekje, een min of meer officiële lijst met de juiste schrijfwijze van alle Nederlandstalige woorden. Dat is nuttig want ook als columnist maak ik nog fouten en hou ik het boekje binnen handbereik. Het zijn de Vlaamse en Nederlandse ministers van Cultuur en Onderwijs die het instituut, gevestigd in Den Haag, patroneren én subsidiëren. Hoofddoel: kwaliteitszorg en promotie van het Nederlands als cultuurtaal. Een nobel streven.

Het boven vermelde document doet evenwel de wenkbrauwen fronsen. Het beoogt namelijk een semantische en inhoudelijke ‘dekolonisering’ van het Nederlands, waarin Zwarte Piet niet meer gewenst is, maar waar ook het woord ‘zwart’ op zich in feite alleen nog op schoensmeer mag betrekking hebben. En dan nog. Ik citeer even uit de waaier van aanbevelingen: ‘Vermijd uitdrukkingen waarin “zwart” als negatief bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, zoals “zwarte bladzijde in de geschiedenis”, “zwarte dag”, “zwartrijden”, “zwart geld”, “zwartwerken” etc.’

Zelfs zijn we uiteraard wit en niet blank. Verder zijn woorden als ‘migrant’ en ‘allochtoon’ ongewenst, naast ‘etnisch’ en ‘inheems’. Je mag niet kijken naar een zwarte spreker als het gaat over de geschiedenis van de slavernij (te stigmatiserend), en moet het ‘n-woord’ (neger dus), naast ‘hottentot’ en ‘indiaan’ uit alle cultuurhistorische en literaire contexten verwijderd worden. Je rijdt niet met een rolstoel maar ‘gebruikt’ hem, en meer van die wolligheden die vermoedelijk niemand met een handicap interesseren. Spreek niet over ‘een moslim’ maar over ‘iemand met een islamitische achtergrond’ (wat is in godsnaam het verschil?).

Woke-ideologie

Dekoloniseren dus, en waarom dit een euh… zwarte dag is voor het Nederlands én voor de vrijheid waarmee iedereen met die taal moet kunnen omgaan. De Taalunie moet namelijk geen ‘waarden’ opleggen aan gebruikers, daarvoor is ze helemaal niet opgericht. Maar onder invloed van de woke-ideologie breidt ze, onder het mom van inclusiviteit en diversiteit, haar missie uit naar het opleggen van een politiek kader dat men eerder in het Turkije van Erdogan zou verwachten.

De auteur van het richtlijnendocument, een zekere Mounir Samuel, heeft langs vaders kant Egyptische roots (oeps, mag ik dat wel zeggen), was tot 2015 een vrouw maar presenteert zich sindsdien als ‘gender queer’, een zoekende persoon die afwisselend in mannelijke of vrouwelijke kleedkamers kan gesignaleerd worden.

Een toonbeeld van diversiteit dus, maar ik vraag me af wat bijvoorbeeld medevoogdijminister Jan Jambon vindt van de manier waarop de Taalunie deze woke-activist een vrijgeleide geeft om aan de media, de communicatie- en cultuursector ‘codes’ te dicteren. Zeg niet dit, zeg niet dat, doe niet zus, doe niet zo. Geen zin om altijd weer het grote woord cultuurmarxisme te gebruiken, maar taalzorg is iets anders dan taalcontrole. Op het einde wordt dit namelijk gedachtecontrole. En daar wil ik me als schrijver, journalist, opiniemaker niet aan onderwerpen. (*)

Het wegwissen van woorden is doorgaans een verarming, geen verrijking. Er zijn nuances en elk woord heeft uiteraard zijn geschiedenis. Het woord ‘neger’ is misschien niet in alle contexten gepast, maar ik beslis daar zelf over, niet de Taalunie. Allochtonen zijn allochtonen en zwartwerkers zwartwerkers, en tot gisteren had ik deze laatste categorie in de verste verte niet geassocieerd met mensen van Afrikaanse origine. Nu wel dus, met dank aan Mounir Samuel. Het racisme is springlevend dankzij de antiracisten.

‘Waarden voor een nieuwe taal’? Komaan zeg. Als de Taalunie zich met dit soort orwelliaans gesmoezel bezig houdt, moet het openbaar nut van deze instelling in vraag worden gesteld. Iets om misschien toch eens een parlementaire vraag over te stellen. Mooi stulpje overigens, dat herenhuis in Den Haag waar de dekolonisatiecommissie zitting houdt.

(*) Omtrent dit onderwerp is vanavond Doorbraak-medewerker Johan Sanctorum te zien en te horen in het VRT/Canvasprogramma De Afspraak’, waar ook zijn boek Politiek incorrect ter sprake komt. Kijken om 20u15. Niet te missen!