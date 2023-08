Wagner-baas Jevgeni Prigozjin en zijn ‘maagdenfabriek’

Wagner-baas Prigozjin liet na zijn mislukte staatsgreep niet alleen appartementen, kantoorpanden en mediabedrijven achter in Sint-Petersburg. Ook prostituees in de stad aan de Neva koesteren herinneringen aan de man die Poetin van de troon wilde stoten. Het bureau voor onderzoeksjournalistiek insider.ru wist een jonge vrouw te strikken die vertelde hoe ze, in de herfst van 2019, door de Wagner-baas werd ontmaagd. Ze stond niet alleen. De ex-vertrouweling van Poetin zou meerdere keren vrouwen 'besteld' hebben. Insider.ru sprak over ‘de maagdenfabriek…

Wagner-baas Prigozjin liet na zijn mislukte staatsgreep niet alleen appartementen, kantoorpanden en mediabedrijven achter in Sint-Petersburg. Ook prostituees in de stad aan de Neva koesteren herinneringen aan de man die Poetin van de troon wilde stoten.

Het bureau voor onderzoeksjournalistiek insider.ru wist een jonge vrouw te strikken die vertelde hoe ze, in de herfst van 2019, door de Wagner-baas werd ontmaagd. Ze stond niet alleen. De ex-vertrouweling van Poetin zou meerdere keren vrouwen ‘besteld’ hebben.

Insider.ru sprak over ‘de maagdenfabriek van Prigozjin’. De toen 18-jarige inwoonster van Sint-Petersburg werd door een vriendin gevraagd of ze zin had haar maagdelijkheid te verkopen. Toen ze beaamde, bracht de vriendin haar in contact met een tussenhandelaar. ‘Ik had geen idee met wie ik het zou gaan doen. Eerst ontmoette ik zijn madam in een café aan de Nevski Prospekt. Ik maakte een leuk praatje met haar. Het was een meisje van in de dertig, met lang donker haar. Ze zei dat ik naar een kliniek moest gaan om mijn maagdelijkheid te laten controleren. Ik werd naar het medisch centrum Sogaz gestuurd, aan de andere kant van de Nevski Prospekt. Bij aanmelding aan de receptie was het wachtwoord “vrouwensport”’, zegt de vrouw.

Shampooflesjes

Een paar dagen later werd ze gebeld om naar het Solo Sokos Hotel op het Vasiljevski-eiland te komen. Een aantal kamers waren gereserveerd voor vaste prostituees van Prigozjin. De door een insider geïnterviewde behoorde tot de prostituees die Prigozjin ‘shampooflesjes’ noemde. Deze ludieke benaming verwees naar het feit dat hij de speciaal voor hem geselecteerde vrouwen ontmaagde, om daarna geen gebruik meer te maken van hun diensten. Ze waren als de kleine wegwerpflessen shampoo die in hotels ter beschikking staan. Voor haar ontmaagding ontving de vrouw naar eigen zeggen 40.000 roebel (in 2019 ongeveer 580 euro). De vaste prostituees vertelden haar omgerekend 70 euro per keer te verdienen.

De vrouw vervolgde: ‘Het ging heel snel. Hij heeft een heel klein pikkie en iets onderhuids ingenaaid. Toen hij wegging, zei hij tegen me: “Wees wat aardiger.” Omdat ik zo’n geschrokken blik op mijn gezicht had. Zelfs met mijn maffe karakter is mijn maagdelijkheid verkopen aan Prigozjin een beetje te veel van het goede. Blijkbaar was hij vaak in het hotel en stonden er altijd meisjes voor hem klaar. Hij liet het geld gewoon achter op de stoel: 100 duizend roebel. 40 duizend moest ik voor mezelf nemen, 60 duizend moest ik aan de pooier geven. Ik had het geld niet eens zo hard nodig. Hoe dan ook, ik voelde me echt depressief. Ik weet nog dat ik dacht dat het dringend tijd werd een afspraak te maken in een psychiatrische kliniek.’

Mode

Ook in Rusland bestaat een vakbond voor sekswerkers. Een van hen vertelde op basis van anonimiteit: ‘Prigozjin bestelde verschillende meisjes van rond de achttien jaar, soms tegelijkertijd. Hij had uitsluitend seks zonder condoom. Hij zei dat dat de enige manier was om energie en vloeistoffen uit te wisselen waar hij energie van kreeg.’

‘Hij had nog andere eigenaardigheden. Hij liet bijvoorbeeld kleine voorwerpen onder zijn voorhuid naaien. Dat is mode onder sommige mannen, vooral als ze in de gevangenis hebben gezeten. De theorie erachter is dat die mannen denken dat het van hen een seksuele reus maakt en dat vrouwen zich hiertoe aangetrokken voelen. In feite is het pijnlijk en onaangenaam voor de vrouwen.’

Stof en as

Maar waarom komt het verhaal van de jonge vrouw die door Prigozjin werd ontmaagd pas nu in het nieuws? De Finse keten Sokos onderhoudt twee hotels in de stad, die zowel bij toeristen als bij zakenmensen zeer geliefd zijn. Dat Prigozjin al jaren een VIP-status heeft en ongemerkt kon doen wat hij wilde, lijkt onwaarschijnlijk.

Prostitutie staat in het huidige Rusland bovendien onder strenge controle van de overheid. Dat het verhaal over de ‘maagdenfabriek’ juist nu in de media terechtkomt, wijst er wel op dat Vladimir Poetin er alles aan doet om zijn voormalige vertrouweling verder door het slijk te halen.

De ex-gedetineerde die hem met zijn ‘muiterij’ op de vlucht deed slaan en belachelijk maakte, moet om elke prijs van zijn populariteit worden ontdaan. Want dat er van de voormalige Wagner-baas slechts stof en as rest, met wellicht een enkel intact voorwerp vanonder zijn voorhuid, staat als een paal boven water.

Nawoord:

Een groot aantal media tuinde recent nog in desinformatie. De Wagnerbaas zou gretig handjes hebben geschud van Afrikaanse leiders op het forum Russia-Africa dat van 27 t/m 28 juli in Sint-Petersburg plaatsvond. Als ‘bewijs’ dient een foto van Prigozjin en een Afrikaan die volgens de begeleidende tekst Leon Dodonu-Punagaza, de ambassadeur van de Centraal-Afrikaanse republiek in Rusland zou zijn. Het beeld is afkomstig van Facebook (!). Een korte zoektocht op het internet levert het volgende resultaat op: De zwarte man op de foto is iemand anders. Het kiekje is genomen in Grezini, een van de hotels van Prigozjin in Sint-Petersburg. Het is dus niet genomen op het terrein van het Russia-Africa forum. Prigozjin zelf oogt duidelijk jonger dan op recente beelden en video’s die voor zijn mislukte staatsgreep werden genomen.