Russische privémilitie opgepakt in Wit-Rusland

Op 29 juli zijn in Wit-Rusland 32 medewerkers van de Russische paramilitaire organisatie Wagner Group opgepakt door de Wit-Russische geheime dienst KGB. Volgens het persbureau BelTa in Minsk heeft de geheime dienst aanwijzingen over de komst van meer dan 200 militairen uit Rusland. Hun taak zou erin bestaan de situatie tijdens de verkiezingscampagne te destabiliseren. BelTA publiceerde een lijst van de gearresteerden met volledige naam en geboortedatum.

Verdacht gedrag

In detail berichtte het persbureau dat in de nacht van 25 op 26 juli een groep van 32 Russen aankwam in een niet nader genoemd hotel in Minsk. De groep verbleef er tot 27 juli. Daarna vertrokken ze met handbagage en drie zware koffers naar een sanatorium niet ver van de hoofdstad. De administratie van het sanatorium vond dat de bezoekers zich voor Russische toeristen vreemd gedroegen. Ze hadden allen dezelfde legerkleding aan, dronken geen alcohol en gingen niet uit. Ze hielden zich apart en probeerden zo min mogelijk de aandacht te trekken. Tegelijkertijd zouden ze de omgeving rondom het sanatorium in kleine groepen hebben verkend.

De zender Belarus 1 toonde beelden van de arrestatie in het sanatorium. Sommige mannen lagen met hun gezicht tegen de grond en waren slechts in ondergoed gekleed. In de uitzending werden Russische paspoorten, Amerikaanse dollars, condooms en folders in het Arabisch getoond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de onderzoekscommissie hadden eerder geen commentaar geleverd op geruchten over de arrestatie van de Russische paramilitairen.

Privémilities

Op 24 juli zei president Loekasjenko in een officiële toespraak dat ‘oorlogen beginnen met protesten, die door speciale mensen kunnen worden aangestuurd. Dit zijn professionele militairen, schurken, die speciaal zijn opgeleid, voornamelijk als privémilities. Ze verdienen veel geld aan provocaties in bepaalde staten.’ Hij voegde eraan toe dat dit het geval was in Libië, Irak en Syrië, waar zo ‘een gecontroleerde chaos’ is ontstaan.

Loekasjenko doelde hierbij zonder namen te noemen op de Wagner Group, ook bekend als PMC Wagner. Deze organisatie zou de separatisten in Oost-Oekraïne ondersteunen en momenteel onder meer actief zijn in Soedan en Syrië. Enkele onafhankelijke Russischtalige kranten berichtten dat Wagner in werkelijkheid een eenheid is van het Russische Ministerie van Defensie. De regering zou de privémilitie gebruiken in conflicten waarbij Russische inmenging en plein public niet gewenst is.

Overal een vinger in de pap

Wagner Group is indirect eigendom van Jevgeni Prigozjin, een Joods-Russische zakenman met een zeer duister verleden. In 1981 werd hij veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor roof, fraude en dwingen tot prostitutie van minderjarigen. Sinds zijn vrijlating in 1990 rook hij de kansen die de vrije markt hem bood en maakte een duizelingwekkende carrière in de horeca. In 1998 opende hij in Sint-Petersburg het elitaire restaurant New Island. Hier maakte hij kennis met Vladimir Poetin. In 2001 kookt hij persoonlijk voor Poetin en Chirac.

Vanaf dat moment staat de voormalige bajesklant bekend als de chef-kok van Poetin en heeft hij overal zijn vinger in de pap. Organisaties uit zijn directe invloedssfeer winnen zonder problemen tenders voor miljardenopdrachten van de overheid. Ook zou hij met zijn agentschap voor internetonderzoek fake news verspreiden en Donald Trump hebben ondersteund. De paramilitaire Wagner Group is slechts een van de vele ijzers die de chef-kok van Poetin in het vuur houdt.

‘Op het moment ondervraagt een onderzoekscommissie de gearresteerde personen,’ aldus persbureau BelTa. De Russische auteur Zachar Prelepin die tot voor kort voor de pro-Russische troepen in Donetsk vocht, verklaarde enkele van de mannen te herkennen.

Volgens de site svoboda.org is het mogelijk dat de groep via Wit-Rusland op weg was naar Soedan.