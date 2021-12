Wallonië lijdt verlies

Wallonië bevindt zich in een zeer zorgwekkende begrotingssituatie. En het recente debacle in het Waalse parlement geeft niet veel aanleiding tot optimisme. Jean-Luc Crucke, de Waalse MR-minister van Begroting, had het ontwerp van decreet tot invoering van een 'billijker belasting' ingediend. Maar dat werd van de agenda gehaald en zorgt sinds 8 november weer voor achterstand. De partij cdH werd in de oppositie sterk bekritiseerd voor de terugwerkende kracht van een maatregel betreffende de belasting op giften. Maar daarover bestonden…

Wallonië bevindt zich in een zeer zorgwekkende begrotingssituatie. En het recente debacle in het Waalse parlement geeft niet veel aanleiding tot optimisme. Jean-Luc Crucke, de Waalse MR-minister van Begroting, had het ontwerp van decreet tot invoering van een ‘billijker belasting’ ingediend. Maar dat werd van de agenda gehaald en zorgt sinds 8 november weer voor achterstand.

De partij cdH werd in de oppositie sterk bekritiseerd voor de terugwerkende kracht van een maatregel betreffende de belasting op giften. Maar daarover bestonden ook bij sommige liberale parlementsleden twijfels. Niettemin keurde de regering van PS-MR-Ecolo de maatregel goed.

‘Meer zuurstof aan middenklasse’

En nu heeft Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de MR, zijn minister afgewezen. Bouchez verklaarde: ‘Wij willen een meer globale belastingherziening, we mogen niet geïsoleerd optreden. We willen zuurstof geven aan de middenklasse. Het is belangrijk de resultaten af te wachten van de “zero-based” begroting, die Jean-Luc Crucke terecht heeft gelanceerd, om de reële behoeften van Wallonië te kennen na een echte en diepgaande analyse en vermindering van onze uitgaven.’

Voor Jean-Luc Crucke is de pil bitter, vooral omdat de PS en Ecolo hem steunen. Crucke: ‘Ik verheel u niet dat het feit dat dit decreet vandaag in de commissie niet is behandeld, een mislukking is. Ik heb dit dossier vanaf het begin gedragen en ik kan, met nog een paar stappen te gaan, de eindstreep niet halen. Ik zal in staat zijn om conclusies te trekken als de tijd rijp is.’

Ernstig begrotingstekort

In juli 2020 beschreef de Waalse minister-president, Elio Di Rupo, de begrotingssituatie van Wallonië al als ‘kolossaal’. Nu het debat over de begroting voor 2022 op gang komt, is het dienstig de volgende elementen in herinnering te brengen.

Wallonië heeft een gewoon tekort van 207 miljoen euro voor 2022. Dit ligt in de lijn van het traject van terugkeer naar evenwicht op het einde van de legislatuur. Daarbij komen echter nog de uitgaven in verband met de gezondheidscrisis, de overstromingen en het herstelplan. In totaal bedraagt het door het Gewest te financieren brutosaldo 4,134 miljard euro. Daarbij bedragen de aangekondigde ontvangsten 15,5 miljard. De uitgaven worden nochtans beraamd op 19,6 miljard.

Afwaardering door Moody’s

Het is dan ook in deze context dat de kredietbepordelaar Moody’s onlangs de rating van Wallonië heeft verlaagd van A2 naar A3. Voor het Rekenhof zou dit de toegang van het Gewest tot de financiële markten kunnen bemoeilijken. Zij wijst ook op de explosie van de geconsolideerde brutoschuld. Die zou in 2026 meer dan 45 miljard euro kunnen bedragen.

In een verslag dat vóór de overstromingen werd opgesteld, luidden verschillende deskundigen nog de alarmbel over de onzekere houdbaarheid van de terugbetaling van de Waalse schuld. En enkele jaren geleden schetste wijlen Jules Gazon, hoogleraar economie aan de universiteit van Luik, nog duidelijk een Grieks scenario.

Dit is de context waarin in 2024 een 7e staatshervorming zal worden doorgevoerd. Maar zal de Vivaldi-coalitie het tot dan uithouden? En vanaf 2024 zal Wallonië niet langer afhankelijk zijn van financiële transfers uit Vlaanderen?

Tot slot nog dit: Op 18 juli 2013 gaf ik een lang interview aan dagblad L’Echo, dat u hier kunt lezen: Er is geen Waalse toekomst mogelijk behalve in Frankrijk.