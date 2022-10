Wanhoop op het Martelaarsplein, de zetel van de Vlaamse regering

Alweer was het boek beter dan de film. Nochtans, de presentatie van Wanhoop in de Wetstraat afgelopen zondag in De Studio in Antwerpen, was bijwijlen een écht belevingsmoment. De kloof met de burger, waarvan veelvuldig sprake in het boek, werd door de cast zodanig tot leven gebracht dat ik meermaals de grond onder mijn voeten voelde wegzakken en met gestrekte armen en benen reddeloos de dieperik in ging: aaaaahhhh! Om nog net te worden gered door het benji-effect van de wijze…

Alweer was het boek beter dan de film. Nochtans, de presentatie van Wanhoop in de Wetstraat afgelopen zondag in De Studio in Antwerpen, was bijwijlen een écht belevingsmoment. De kloof met de burger, waarvan veelvuldig sprake in het boek, werd door de cast zodanig tot leven gebracht dat ik meermaals de grond onder mijn voeten voelde wegzakken en met gestrekte armen en benen reddeloos de dieperik in ging: aaaaahhhh! Om nog net te worden gered door het benji-effect van de wijze uitspraken van professor Stefaan Walgrave.

Zatte nonkel

Dat kwam vooral door de sterke acteerprestaties van de hoofdrolspeler: Bart De Wever. Met behulp van de immer dienstbare Phara de Aguirre zoog de burgemeester – of was het nu toch de voorzitter van de N-VA? – alle aandacht naar zich toe vanaf de eerste seconde. Ik heb zelfs op het punt gestaan mijn buurman te vragen me even te latten passeren, aangezien ik in de verkeerde voorstelling zat. Ik kwam namelijk voor de presentatie van het boek van Ivan De Vadder, en hier bleek het nu plots te gaan over de diepste zieleroerselen die de opening van het gerenoveerde KMSKA bij de burgemeester had losgemaakt.

Net op tijd kwam het verhaal dan toch op gang. Aanvankelijk speelde Bart de rol van de zatte nonkel die op nieuwjaarsdag telkens datzelfde grapje maakt: ‘Staat de hals van die wijnfles van J.P. Chenet nu niet een beetje scheef?’. Bij hem werd dat: ‘Nu geef ik je eens gelijk en nu is het weer niet goed!’. Alvast voldoende om in de zaal enkele kleffe handjes op elkaar te krijgen. Of de bewering dat een inlevering van vijf procent op het loon van de Vlaamse parlementairen onherroepelijk zou leiden tot een race to the bottom waardoor héél het halfrond uiteindelijk in zijn onderbroek in een ton zou terechtkomen. Eentje die we moeten onthouden als het VOKA weer eens begint te zeuren over de te hoge loonkosten.

Ik gebruik zelden hoofdletters, maar dergelijke uitspraken doen mij zin krijgen om recht te staan en in wanhoop te roepen: HET IS UW RECHT DAT TE MENEN, MAAR ZORG DAN DAT UW PARTIJ DIE MAATREGEL NIET STEMT DE WEVER! Of: ALS U DENKT DAT ZONDER KERNCENTRALES HET LICHT UITGAAT, ZORG DAN DAT ZE OPEN BLIJVEN TERWIJL UW PARTIJ DE GROOTSTE IS IN DE FEDERALE REGERING! Zo helpe u de kloof met de burger te dichten.

De autonome republiek Dagestan

Gaandeweg ontpopte het ogenschijnlijk sullige personage zich echter tot een waar genie van de Karpaten die een remedie had ontwikkeld tegen alle kwalen. Te hoge energiefacturen? Oorlog in Oekraïne? Overstromingen en droogte? Bekeert U tot het Ware Geloof, het Confederalisme, en gij zult gered worden. Groot was mijn verbazing toen ik vernam dat die berg aan institutionele hervorming uiteindelijk slechts een grijze muis zou baren, namelijk een stabiele centrumrechtse coalitie, aldus Bart.

In mijn naïviteit – ik mag mij geen Wetstraatwatcher noemen – maakte ik me de bedenking dat die grijze muis hier nu toch ook al rondloopt in de vorm van een Vlaamse regering onder de bekwame leiding van Jan Jambon? Was dat dan geen stabiele centrumrechtse coalitie? De volgende ochtend viel echter alles in de plooi. De vloedgolf van wanhoop had ondertussen ook het Martelaarsplein bereikt, de zetel van de Vlaamse regering. In vogelvlucht spreken we tenslotte slechts over een afstand van een kilometer of zo, een peulenschil voor zo’n wanhoopsgolf.

Na afloop had ik de burgemeester in feite nog iets willen vragen over dat confederalisme. Als Vlaanderen lid wordt van de nog op te richten Belgische confederatie, die dan op haar beurt weer een lid is van de Europese confederatie, komt het Vlaamse volk dan niet helemaal op de onderste sport van de ladder der volkeren terecht? Tenslotte is zelfs de autonome republiek Dagestan lid van de Russische federatie, zonder tussenschot. Maar terwijl ik mijn Cubaanse sigaartje opstak op het rokersterras, zag ik hem al monovolumegewijs huiswaarts keren.