Luctor et emergo is mijn boodschap aan de schaduweigenaren van magazine ‘t Scheldt. Wanneer satire kan verkracht worden door langtenige gutmenschen met een justitiezeis, sluiten we humor op in een kerker van misplaatste politieke correctheid. Beste strijders van het vrije woord: laat van je horen! Als bij justitie het blinddoek afvalt en vervangen wordt door paardenkleppen van politieke correctheid volgt de muilkorf en de zweep. We moeten deze omineuze erosie van onze vrije meningsuiting een halt toeroepen of we eindigen in een dictatuur. Laten we deze kanarie in de mijn niet de nek omwringen.

Poco Vlaams-nationalisten

De mondzeep van pocoridders loert overal om de hoek. Ook ik word wel eens met de vinger gewezen door poco Vlaams-nationalisten — ja, ze bestaan. Deze Vlaamse moraalridders van het eigen gelijk staan een geplaveide protocollaire humor voor, begrensd door een sharia van politieke correctheid. Met hun pocobijl pogen ze ook mij te amputeren.

Nochtans. Satire of scheldproza is het absurdistisch beledigen met een glimlach, niet om latent en bewust te kwetsen, maar om de ziel van je denken bloot te leggen en je te confronteren met visies van anderen. Humor zet een ladder tegen de muur van onverdraagzaamheid, onbegrip en censuur, wie daar niet kan mee omgaan kan zandzeepsodamineraalwatersteenstralen. Wanneer komt er een vaccin tegen het pocovirus?

De hand in eigen boezem stinkt

Onder luid getoeter van minister Bart Somers pompt een treiterende Vlaamse regering 3,1 miljoen euro in het sturen van fakesollicitaties. Zo willen ze discriminatie door werkgevers opsporen. Uitzondering: de Vlaamse overheid ontvangt als werkgever geen fakesollicitatie. Somers organiseert een rondje politiek correct ondernemertje pesten, maar vrijwaart zichzelf. Dit stinkt niet alleen naar protectionistische autarchie, maar naar een misplaatst zelfbeeld.

De door Kristof Calvo gebrainwashte Somers heeft anders met Kaouakibi wel bewezen niet de beste neus te hebben voor het engageren van mensen. Wanneer je met zachte dwang personeel moet aanwerven om je bedrijf of partij een allochtoon, lgbt+, genderdivers of eender welk ander label te geven, dan trap je de bal naast het doel. Dat hebben Somers en de Open Vld met Kaouakibi aan de lijve ondervonden. Bovendien rijdt Somers een vreemde liberale schaats door vrije personeelskeuze te laten vervallen in bloedeloos tokenisme. Zelfs ordoliberalen van de derde weg kokhalzen bij zoveel linkse liefkozing van politieke correctheid. Charlton Heston zei in een toespraak aan studenten van de Brandeis-universiteit: ‘Political correctness is tyranny; just tyranny with manners.’

Populistische politieke perceptie (PPP)

Perceptie is alles, en dat is deze week nog maar eens gebleken. De ene helft van Vlaanderen looft Alexander De Croo en Frank Vandenbroucke omdat ze voorzichtiger zijn dan de dochter van de porseleinwinkel. De andere helft van Vlaanderen bewierookt Jean-Marie Dedecker voor zijn terrassenrebellie.

Edoch: gans Vlaanderen wordt bij de neus genomen door geslepen politici die de perceptie bespelen en de Vlamingen bedriegen.

Vergiftigd geschenk

De coronacipiers De Croo en Vandenbroucke geven de horeca- en eventsector op 8 mei een vergiftigd geschenk. Verlost van hun dwangbuis mogen ze in het coronacachot, via een verlieslatende bezigheidstherapie, hun graf van rode cijfers verder uitdiepen. Hetzelfde overkwam de niet-essentiële winkels met het shoppen op afspraak. Bezigheidstherapie, want de omzet daalde tot 30% van de normale omzet.

Allemaal giftige cadeaus terwijl de regering magistraal faalt in haar vaccinatiebeleid. Er moeten 9 miljoen Belgen(+18-jarigen) gevaccineerd worden en na vier maanden staat de teller amper op 750 000 volledig gevaccineerden (twee shots). Dat is 6,4% van de bevolking die 100% immuun geacht wordt, maar nog altijd de ziekte kunnen verspreiden.

De laatste maand kenden we een versnelling, maar rekening houdend met deze versnelling duurt het nog zeven maanden, tot november, vooraleer iedereen volledig gevaccineerd is en aldus immuun is. Voorlopige studies wijzen uit dat het vaccin tussen de zes à acht maanden immuniteit biedt. We veronderstellen dat een voorzichtigheidsfreak als Vandenbroucke de eerst gevaccineerden na zes maanden, vanaf juli, opnieuw aan de prik zet. Maar dan is nog niet iedereen aan de beurt geweest.

Terrassenillusie

Dedecker voert dan weer een grote show op en wekt de illusie van rebellie. Maar in de feiten hebben de horeca-uitbaters in Middelkerke geen andere privileges dan elders. Ze mogen net zoals iedereen, ook na 1 mei, enkel raamverkoop en take-away doen. Enkel de toeristen krijgen een cadeau. Zij kunnen neerzitten aan een tafel van de gemeente om hun wafel of ijsje op te eten. Geen bediening aan tafel, geen servies.

Hoewel. Ondanks de illusie en de populistische perceptie is Jean-Marie Dedecker ook voor mij een held. Want hij heeft begrepen dat we niet in een rollercoaster van opsluitingen moeten plaatsnemen, maar in de trein van oplossingen. Oplossingen om te leven met dit verdomde virus. Oplossingen voor een normaal, maar aangepast, leven. Oplossingen voor een bloeiende economie aangepast aan de dreigingen van het virus. Het is duidelijk dat Covid-19 nog heel lang ons leven zal beïnvloeden. We weten inmiddels dat vaccins niet de alomvattende oplossing zijn en zich in een ratrace met mutaties bevinden. Het wordt tijd dat we beseffen dat opsluitingen de grens van hun tijdelijkheid overschreden hebben en we anders moeten gaan leven om te overleven.

