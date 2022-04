Delhaize verbiedt alle Knack-journalisten de toegang

‘Serieuze’ journalisten van een ‘serieus’ weekblad die voorstellen doen om klanten van een bepaald warenhuis uit te sluiten van overheidspremies: het bestaat. In Vlaanderen. Vandaag. Op 29 maart om 4.00 uur (!) postte Knack-redacteur Peter Casteels een column, getiteld ‘Sluit iedereen die winkelt in de Delhaize uit van eender welke energiepremie'. Zijn argument is even simpel als steekhoudend: Delhaize gaat door voor een warenhuis van het betere en duurdere soort, en wie daar winkelt mag geen recht hebben op enige…

‘Serieuze’ journalisten van een ‘serieus’ weekblad die voorstellen doen om klanten van een bepaald warenhuis uit te sluiten van overheidspremies: het bestaat. In Vlaanderen. Vandaag. Op 29 maart om 4.00 uur (!) postte Knack-redacteur Peter Casteels een column, getiteld ‘Sluit iedereen die winkelt in de Delhaize uit van eender welke energiepremie’. Zijn argument is even simpel als steekhoudend: Delhaize gaat door voor een warenhuis van het betere en duurdere soort, en wie daar winkelt mag geen recht hebben op enige premie om de dure stookoliefactuur enigszins te verlichten.

Voorwaar een visionair voorstel, al lijkt de gebiedende wijs van de titel geen ruimte meer te bieden voor verdere discussie. De overheid moet zich dus niet meer bezig houden met het doornemen van belastingaangiftes om eventuele inkomensgrenzen af te bakenen. Simpel aan de Delhaize postvatten, identiteiten vaststellen, en klaar is kees. De namen opvragen van de houders van de klantenkaart kan natuurlijk ook, privacy-bedenkingen mogen hier geen rol spelen.

Hoe deze journalist-met-perskaart deze column – geen opiniestuk dus, maar een redactionele bijdrage onder supervisie van hoofdredacteur Bert Bultinck – uit zijn pen heeft kunnen schudden, wordt misschien verklaard door het uur waarop een normale mens zich in bed nog eens omdraait. Vier uur ’s nachts. Slapeloosheid heeft al menig grensverleggend idee opgeleverd. Maar waarom dan de Delhaize, en niet bijvoorbeeld evenknie Carrefour?

De weg naar Scherpenheuvel

Die vraag stelde men zich in gerechtelijke kringen ook. Meer bepaald deze frase uit Casteels’ column trok de aandacht: ‘Mensen die zich nog steeds de financiële nonchalance kunnen permitteren om bij Delhaize te kopen, komen dus ongetwijfeld in de vuurlinie te staan. Ze hebben het zelf gezocht.’

Wie zich nog de Bende van Nijvel herinnert, en de voorkeur van deze zware jongens voor één bepaalde warenhuisketen, beseft hoe geladen die uitspraak is. Het kan dan ook niet verbazen dat Casteels na publicatie van het artikel politiebezoek kreeg en werd meegenomen voor ondervraging. Volgens onze bronnen zou men in het Bende-onderzoek dicht bij een doorbraak staan en wordt deze piste zeer ernstig genomen, tegelijk met het spoor rond de carnavalsband De Marlets (een mysterieus iemand vroeg het verzoeknummer ‘Te voet naar Scherpenheuvel’ aan bij een lokale Aalsterse radio, kort voor de raid op de Delhaize van Aalst).

Pissige tweet

De vraag is, of dat nu goede of slechte reclame is voor de warenhuisketen. Alleszins neemt men het zekere voor het onzekere. Na enig aandringen kregen we Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver aan de lijn, die wist te melden dat Knack-journalisten niet meer welkom zijn in de vestigingen, zo lang het onderzoek loopt.

Twitter

Men had al langer geconstateerd dat Peter Casteels wel een heel speciale haat-liefdeverhouding heeft met deze warenhuisketen, en er bestond al een dossier. Zo werd in 2020 al een pissige tweet van hem genoteerd over ‘vrouwen die zijn moeder zouden kunnen zijn’ en hem voorbijsteken aan de kassa. Oeps. ‘Het went zelfs niet in oorlogstijd’, voegt hij eraan toe. In oorlogstijd? Het was toen helemaal geen oorlog. Of wel? Een sluipoorlog tegen klanten van luxewarenhuizen? Of die ene keten? Welgeteld één lezer vond dit leuk: het nooit-van-gehoorde Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) met standplaats in Diest, die zichzelf beschrijft als ‘ondergetalenteerd gitarist’ en op een blauwe maandag ook al eens in Knack mag schrijven. Gitarist? De Marlets? Diest? Scherpenheuvel? Bestaat het toeval?

Oesters voor een date

Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize: ‘Als hij ons niet lust, moet hij ook onze oesters niet kopen’.

De pertinente vraag, wat zo’n linksdraaiende journalist-activist, verdediger van de kleine man en Albert Heijn-fan, dan in die verdorven, decadente Delhaize doet, wordt in de bewuste column met een wel zeer bizarre smoes beantwoord: ‘oesters halen voor een date’. Ofwel is dat compleet verzonnen, ofwel hilarisch.

Je hebt dus kaviaarsocialisten maar ook oesterjournalisten, moraliserende perspastoors die mensen zeggen welke winkels ze niet mogen bezoeken wegens te elitair, doch er zelf in het geniep oesters in het karretje gooien (afgeprijsde in snelverkoop dan?) om een date in de koffer te krijgen, die zonder dit afrodisiacum wellicht al na drie seconden op de vlucht zou slaan.

En zo wordt deze criminele ontknoping toch ook weer een vermakelijk voorbeeld van intellectuele zieligheid, bij journalisten die beter gewoon zouden gaan slapen in plaats van zever te verkopen, en niet op een normale manier aan een lief geraken. De twee houden mogelijks verband met mekaar. Zelfbevrediging, het helpt, maar blijf dan toch van dat toetsenbord af, en al zeker van de knop ‘verstuur’. Helaas bestaat er bij Knack geen enkel veiligheidsprotocol om deze fatale onzin-lancering te verhinderen.

Tenzij het allemaal satire was en ik het niet gesnapt heb, dat kan, excuses. Tot aan de visafdeling dan, Peter, moge de ban snel opgeheven worden, in het belang van de vrijheid, de tolerantie, de zin voor humor en relativiteit, en het respect voor oude vrouwtjes met incontinentieproblemen. Vrede zij met u.