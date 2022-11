Was aanvaller Pelosi een Trump-aanhanger of extreem groen-links? Waarheid wellicht in het midden…

De aanval op Paul Pelosi, de 82 jarige echtgenoot van de Amerikaanse voorzitter van het huis van afgevaardigden Nancy Pelosi (Dem) beroert de gemoederen in de VS. De 82-jarige zakenman en belegger werd in de eigen woning in San Francisco (Californië) met een hamer aangevallen door een indringer. De Democraten, die een moeilijke midtermverkiezing tegemoet zien, lieten er geen gras over groeien om het incident politiek te recupereren. Volgens hen - Nancy Pelosi en Joe Biden op kop - is…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De aanval op Paul Pelosi, de 82 jarige echtgenoot van de Amerikaanse voorzitter van het huis van afgevaardigden Nancy Pelosi (Dem) beroert de gemoederen in de VS. De 82-jarige zakenman en belegger werd in de eigen woning in San Francisco (Californië) met een hamer aangevallen door een indringer. De Democraten, die een moeilijke midtermverkiezing tegemoet zien, lieten er geen gras over groeien om het incident politiek te recupereren. Volgens hen – Nancy Pelosi en Joe Biden op kop – is de onaanvaardbare aanval het gevolg van de harde toon die de Republikeinen hanteren. Alleen blijkt het profiel van de dader niet overeen te komen met dat van de extreem-rechtse intolerante MAGA-man.

Volgens de eerste berichten, die onze media ook gretig overnamen, zou dader David DePape een rechts radicale complotdenker zijn die op sociale media ageerde tegen de coronacrisis en doorraasde over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Zijn aanval op de Pelosi’s zou dan ook politiek geïnspireerd zijn en wordt door de Democraten op het conto van Trump en zijn aanhangers geschreven.

Drugs en links

Alleen bleek al snel na enig onderzoek, uitgevoerd door Michael Shellenberger, dat dit beeld niet klopt. Shellenberger was onafhankelijk gouverneurskandidaat voor California bij de laatste verkiezingen en focust op de link tussen progressieve door Democraten geleide steden en de plaag van dakloosheid, druggebruik en mentale problemen, een link die ook San Francisco teistert. Hij stelt dat DePape meer in de ban was van door drugs geïnduceerde psychose dan van ideologisch fanatisme.

De 42-jarige DePape is een inwoner van het uiterst progressieve Berkeley aan de andere kant van de San Francisco baai. Hij woont er afwisselend in een pand met steunbord voor de BLM-beweging waar een regenboog-en marihuanavlag wappert en een oude schoolbus die voor de deur geparkeerd staat. Een camper op het terrein hangt vol met stickers die verwijzen naar complottheorieën over 9/11 en leuzen tegen kapitalisme en conservatieven. De hele site straalt de ‘charme’ uit van een daklozenkampement. Indien hij al een politieke affiliatie zou hebben, is die zeker niet Republikeins. Hij staat geregistreerd als kiezer voor de Green party.

Volgens buren zijn de bewoners van het huis in Berkeley radicale activisten en behoorde DePape tot de extreme linkerzijde. ‘Ze lijken extreem links’, verklaart een buurvrouw aan Shellenberger. ‘Ze zijn vooral bezig met de Black Lives Matter-beweging en gay Pride. Maar ze zijn totaal vervreemd van de realiteit. Ze sturen regelmatig de politie op de buren – mezelf incluis – af omdat ze ons verdenken van complotten tegen hen. Het is bijzonder vreemd dat ze zo agressief zijn tegenover iemand die zelf bekend staat als een lefty (Paul Pelosi, nvdr.).

Politieke motieven?

Wat de man ertoe gedreven heeft om het huis van de familie Pelosi binnen te dringen en Paul Pelosi toe te takelen, zal moeten blijken uit onderzoek. Maar het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat DePape de mosterd haalde bij MAGA (Make America Great Again, de slogan van ex-president Trump). Mogelijk wilde hij verhaal halen bij Nancy Pelosi omdat er geen werk wordt gemaakt van een federale legalisering van marihuana. Een andere mogelijkheid is dat hij zijn ongenoegen wilde uitten over het tegenhouden van een wet die handel op de beurs voor leden van het Congres aan banden zou leggen. De Pelosi’s staan er om bekend dat ze hun fortuin hebben opgebouwd via handel met voorkennis. Nancy Pelosi weigert een wet voor te leggen aan het Huis van Afgevaardigden die dat onmogelijk zou maken.

De meest voor de hand liggende uitleg is dat DePape handelde in een door drugs gedreven psychose. Het probleem van mentaal zieke en aan drugs verslaafde daklozen loopt de laatste jaren in Californië – maar al helemaal in San Francisco – uit de hand. Dat probleem is volgens sommigen te wijten aan het decennialang gevoerd laks en super-permissief beleid van de Democraten.

Dat alles blijft echter onderbelicht. Liever trachten de Democraten dit onaanvaardbare geweld politiek te recupereren in een poging de midtermverkiezingen in hun voordeel te beïnvloeden door de schuld in de schoenen van de Republikeinen te schuiven. Onze pers laat zich kritiekloos voor die politieke kar spannen.