Wat als de toekomstige koningin op vrouwen valt?

Op 7 december van dit jaar is het dan eindelijk zover. Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria Prinses van Oranje, beter bekend als prinses Amalia, wordt 18 jaar. Auteur Claudia de Breij schreef in samenwerking met de prinses een boek. Over de prinses. Het kreeg de onverwachte titel ‘Amalia’. In de zomer van 2021 voerde de bekende cabaretière en zangeres de Breij vele boeiende gesprekken met de oudste telg van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Paardensport

Via Instagram liet het Koninklijk Huis eind september alvast weten dat het belangwekkende werk midden november in de betere boekhandel zal liggen. De goedlachse prinses doet er een spreekwoordelijk boekje open over haar diepste geheimen. Zo werd onder andere gepraat over haar passie voor de paardensport: ‘Op een paard ben ik het meest wie ik ben. Als je me echt wilt leren kennen, moet je me zien rijden.’

RVD

De hoofdredacteur van het Nederlandse boulevardblad Story, Guido den Aantrekker (dat is écht zijn naam), vond het opvallend dat Claudia de Breij als icoon van de LGBTQ+ gemeenschap de opdracht binnensleepte voor de officiële biografie over de nog zo jonge prinses. Claudia is getrouwd met een vrouw.

Wat als Amalia met een vrouw trouwt?

Mevrouw de Breij was echter zeker niet de enige die zich liet inspireren door de boeiende persoonlijkheid van de mogelijk aanstaande Koningin der Nederlanden. Auteur Dr. Peter Rehwinkel, tevens bekend van ‘Manage your next CRISIS!’ schreef in zijn pas verschenen boek ‘Amalia, de plicht roept’ dat als prinses Amalia met een vrouw wil trouwen, ze volgens een regeringsstandpunt uit 2000 de troon moet opgeven.

Terecht vroeg de auteur en partner van verslaggever Michel Zeegelaar zich af wat er met de monarchie zou gebeuren als Amalia lesbisch zou blijken te zijn. De regering onder PvdA-er Wim Kok stelde namelijk twintig jaar geleden tijdens de wet op invoering van het homohuwelijk, dat koningschap erfelijk is en dat er uit een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht geen troonopvolger zou kunnen voortkomen.

Mark Rutte

Gelukkig zijn er in Nederland nog kamerleden die hun nek uit durven steken. Rudmer Heerema van de VVD vroeg de demissionaire regering van zijn partijgenoot Rutte dit standpunt te herzien tijdens de koninklijke begroting. Heerema, enthousiast deelnemer van onder meer de Roze Week in Alkmaar, oefende harde kritiek uit op de absurde vaststelling van de inmiddels overleden Kok, vader van drie kinderen: ‘Dit standpunt past niet bij de normen en waarden anno 2021’.

De Tweede Kamer bespreekt de begroting van het koningshuis pas over twee weken, maar Rutte reageerde nu alvast op deze zorgelijke kwestie. ‘Als prinses Amalia met een vrouw zou willen trouwen, hoeft ze de troon niet op te geven,’ aldus de minister-president. Rutte voegde eraan toe dat wel duidelijk moet worden van wie de kinderen zijn in een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht. Daar moeten volgens hem afspraken over worden gemaakt. Over premier Rutte deden overigens vroeger al geruchten de ronde dat hij weliswaar geen transgender zou zijn, maar toch op zijn minst homoseksueel. Zo riep FNV-redacteur Onno van Buuren de premier al in 2011 op om uit de kast te komen. De vakbondsjournalist gaf tegelijkertijd toe dat hij die roddel van een kennis had gehoord, maar wel van een ‘die het absoluut zeker wist’.

Een meisje van 17

Haaron Ali een andere gezaghebbende stem in het Nederlandse medialandschap verklaarde in het Leidsch Dagblad van 30 september: ‘Ik zou het fantastisch vinden als prinses Amalia lesbisch zou zijn. Heerlijk als die ouderwetse, belastinggeld slurpende monarchie flink wordt opgeschud. Ik denk trouwens dat een coming-out van de troonopvolger de populariteit van de Oranjes juist zal vergroten, vooral na die verguisde lockdownvakantie in Griekenland. Van blauw bloed naar een modern sprookje, ik zie de film al voor me.’

In zijn boek ‘Half’ schreef de freelance journalist van Pakistaanse afkomst reeds: ‘Het fijne van homo zijn is dat we alle maatschappelijke verwachtingen kunnen negeren. Niks moet, alles mag.’ En dat is iets dat hij ook Amalia in zijn recente column op haar spannende weg naar de volwassen wereld mee wil geven: ‘Amalia mag dan de troonopvolger en een buitengewoon interessant publiek figuur zijn, ze is boven alles nog een meisje van 17. Gun haar de tijd en rust om zichzelf te ontdekken, totdat de plicht roept.’

Na dit best wel schokkende nieuws ging ik de prinses, maar ook haar familieleden, met andere ogen bekijken. Mij viel iets ernstigs op. Iets dat alle anderen nog niet hadden opgemerkt. In ieder geval niet in het openbaar. U raadt het misschien al. Waarom zijn alle leden van het koninklijk huis blank? Zo heel erg Hollands blank? In hoeverre past deze koninklijke huidskleur nog bij de normen en waarden anno 2021? Ik hoop hiermee een balletje te hebben opgegooid dat niet in de doofpot zal verdwijnen. Wellicht wordt vervolgd.