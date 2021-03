Wat bracht het voetbal de voorbije week?

Wat leren we van het voetbal de voorbije week? Ploeg van de week is Antwerp, dat de huidige en toekomstige landskampioen in eigen huis een hak zette Speler van de week is Ritchie De Laet, het symbool van de onverzettelijkheid van het defensieve blok van de Great Old. En verder? Play-off 1 Club Brugge steekt in eigen land met kop en schouders boven de rest uit, maar is niet onoverwinnelijk. Het leed zijn eerste competitienederlaag van het jaar in eigen huis…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Wat leren we van het voetbal de voorbije week? Ploeg van de week is Antwerp, dat de huidige en toekomstige landskampioen in eigen huis een hak zette

Speler van de week is Ritchie De Laet, het symbool van de onverzettelijkheid van het defensieve blok van de Great Old.

En verder?

Play-off 1

Club Brugge steekt in eigen land met kop en schouders boven de rest uit, maar is niet onoverwinnelijk. Het leed zijn eerste competitienederlaag van het jaar in eigen huis tegen Antwerp. Het was van 1989 geleden dat stamnummer 1 nog won van Club in Brugge. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt nog altijd zestien punten. Antwerp is nagenoeg zeker van een plaatsje in Play-off 1.

De Great Old scoorde twee keer toch wel op een diefje en koos dan voor puur catenaccio. Dat is uiteraard niet verboden en Club wist er zich geen raad mee (0-2). Een schot van Vanaken tegen de lat en voor de rest stond de rood-witte defensie pal. Het was een van de minste wedstrijden van blauw-zwart in maanden.

In de vorm van zijn leven

Gert Verheyen verbaasde zich er vrijdag over dat Ritchie De Laet niet was geselecteerd door Roberto Martinez en de ex-Man United-speler zette deze uitspraak gisteren extra kracht bij. Hij is geen wissel op de toekomst, maar verkeert in de vorm van zijn leven en is overal inzetbaar achterin. Bij de Rode Duivels gaat het over het nu, niet over de toekomst. Daarom is het ook niet echt verklaarbaar dat Mats Rits niet tot de ruime selectie voor de komende interlands behoort. Een man die in de Champions League bewezen heeft dat hij op dat niveau niet uit de toon valt, moet wijken voor een jongen als Albert Sambi Lokonga die veel talent heeft maar nog niets bewezen heeft.

Het is onverklaarbaar dat het weifelende Anderlecht twee spelers in de keurgroep van Martinez telt. Naast Sambi Lokonga ook Yari Verschaeren, die maanden out is geweest en niet eens titularis is bij zijn club. Ik las dat de bondscoach voor techniek gekozen heeft. Voetbal is echter veel meer dan techniek en als techniek allesbepalend is, moeten we zaalvoetballers selecteren.

Verschaeren stond weer in de basis en scoorde zelfs. Anderlecht haalde het ruim van Zulte Waregem (4-1), maar werd flink geholpen door de betwiste uitsluiting van Damien Marcq. Vijf minuten nadien werd het 1-1 en veegde Sporting alle weerstand weg. Paars-wit blijft daardoor op gelijke hoogte met KV Oostende, dat zaterdag moeizaam won in Moeskroen (0-1).

Niet alles negatief

Het was nog maar eens een week waarin het Belgisch voetbal hoge ogen gooide. Marc Coucke herinnerde zich plots dat hij in het diepst van zijn gedachten nog apotheker is om eerder aan een coronaspuitje te geraken. Ronny Verhelst stapte op uit het bestuur van de Pro League. Hij ontdekte plots dat het een praatbarak was, terwijl hij ooit voorzitter van dit brabbelclubje is geweest. En dan is er nog de (uitgestelde?) beursgang van Club Brugge, waar toch vooral Bart Verhaeghe en co zelf beter van gingen worden. Het is niet verboden geld aan het voetbal te verdienen, maar kunnen we dan wel stoppen met belastinggeld naar de clubs toe te schuiven?

Twee wedstrijden werden vanwege het venijnige virus uitgesteld. Hoe moet dat straks als de twee laatste speeldagen van de competitie op het programma staan? Iedereen moet dan evenveel wedstrijden tellen en op hetzelfde moment spelen. Verplichten om te spelen, hoe vol de ziekenboog ook ligt, lijkt de enige oplossing.

Was het dan weer allemaal negatief? Toch niet. Vrijdag was Racing Genk-Standard een van de betere competitiematchen van het jaar. Dat belooft voor de bekerfinale, ook al weten we dat beide wedstrijden niet vergelijkbaar zijn.

Duitsland en Frankrijk

In Duitsland maakte Robert Lewandowski nog maar eens een hattrick: met tien man tegen Stuttgart (4-0). Leipzig won vrijdag al in Bielefeld (0-1). Borussia Dortmund geraakte in Keulen niet verder dan een gelijkspel (2-2) en moet beginnen vrezen voor een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

In Frankrijk zou de competitie wel eens dit weekeinde beslist kunnen zijn. PSG won de topper bij nummer drie Lyon (2-4 met twee goals van Mbappé), terwijl Lille in eigen huis verloor van staartploeg Nîmes (1-2). Jérémy Doku maakte zijn eerste doelpunt voor Rennes (1-3 in Metz), maar zag niet lang nadien rood.

Dries Mertens

In Spanje maakten de toppers dit keer geen uitschuivers. Leider Atlético Madrid won zuinig van Alaves (1-0). Real Madrid haalde het dankzij twee goals van Karim Benzema van Celta de Vigo (1-3). Barcelona blijft de ploeg van 2021. De Catalanen maakten schroot van Real Sociedad (1-6). Messi en Dest scoorden elk twee keer.

Inter kwam niet in actie vanwege een corona-uitbraak. Milan zette in Firenze een scheve situatie recht: van 2-1 naar 2-3. Juventus verkwanselde zijn laatste titelkansen door in Turijn te verliezen van Benevento (0-1), met Daam Foulon in de basis. Dries Mertens toonde dat hij helemaal terug is en nam bij AS Roma beide Napolitaanse goals voor zijn rekening (0-2).

Rehabilitatie

In Engeland wonnen Southampton-Leicester City en Chelsea-Manchester City de halve finales van de FA Cup. City kon zaterdag pas afstand nemen van Everton nadat De Bruyne in het veld was gekomen. Kevin legde de eindstand vast: 0-2. Een zwak Man United liet zich uittellen bij Leicester City (3-1). Tielemans nam de tweede treffer van de Foxes voor zijn rekening en Praet viel in na een wekenlange onbeschikbaarheid.

In de competitie stonden maar een paar wedstrijden op het programma. Tottenham rehabiliteerde zich enigszins na de Europese blamage in Zagreb door van Aston Villa te winnen (0-2).