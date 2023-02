Wat gaat Poetin morgen vertellen?

De nieuwssite van de Russische overheid ria.ru berichtte recentelijk dat president Vladimir Poetin op 21 februari traditiegetrouw een rede zal houden voor de Federatieraad. Volgens de woordvoerder van de raad zal het staatshoofd onder andere spreken over de ‘juridische integratie van de nieuwe regio’s’. Hiermee worden — in de huidige versie van het Kremlin — de bezette gebieden Donetsk, Loegansk, Zaporizja en Cherson bedoeld, waarbij een deel van de laatstgenoemde regio alweer heroverd is door de Oekraïense strijdkrachten. Ongeplande vergaderingen…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De nieuwssite van de Russische overheid ria.ru berichtte recentelijk dat president Vladimir Poetin op 21 februari traditiegetrouw een rede zal houden voor de Federatieraad.

Volgens de woordvoerder van de raad zal het staatshoofd onder andere spreken over de ‘juridische integratie van de nieuwe regio’s’. Hiermee worden — in de huidige versie van het Kremlin — de bezette gebieden Donetsk, Loegansk, Zaporizja en Cherson bedoeld, waarbij een deel van de laatstgenoemde regio alweer heroverd is door de Oekraïense strijdkrachten.

Ongeplande vergaderingen

Na deze bekendmaking werd gemeld dat de Doema en de Federatieraad de daaropvolgende dag, 22 februari, ongeplande vergaderingen zullen houden. Een mededeling die al snel tot heftige speculaties leidde.

‘Dit betekent dat in de boodschap van de president voorstellen zijn gepland waarvoor dringend nieuwe wetten moeten worden aangenomen. Of nieuwe besluiten die parlementaire goedkeuring vereisen. Het gaat bijvoorbeeld om de staat van beleg of de oorlogsverklaring. Maar het kunnen ook gewoon nieuwe wetten zijn. Tot nu toe is alles een mysterie. Niemand weet iets. Degenen die zeggen dat ze het weten, fantaseren’, aldus Sergej Markov, voormalig loodgieter, ex-parlementslid en vertrouweling van Poetin op zijn Telegram-kanaal. Ondanks deze sussende woorden is een tweede mobilisatiegolf in Rusland een van de meest genoemde ‘fantasieën’ van zowel regeringstrouwe, als aan de oppositie gelieerde analytici en journalisten.

Onopvallende mobilisatie

Mensenrechtenactivist Konstantin Kotov gaf vanuit de Russische hoofdstad zijn commentaar op de aanstaande gebeurtenissen: ‘Het lijkt erop dat Rusland sinds eind januari zijn offensieve inspanningen heeft opgevoerd bij Bachmoet en Oegledar, en nu op maximale capaciteit opereert. Ik denk dat Poetin tijdens zijn komende toespraak op militair gebied niets bijzonder bekend zal maken. Er wordt veel gespeculeerd over een tweede mobilisatiegolf. Zelfs als die nog in februari begint, zal hij die niet publiekelijk aankondigen. De meeste mensen willen niet vechten.’

‘Iedereen, zelfs trouwe kijkers van de staatszenders, begrijpen dat de gemobiliseerden als kanonnenvoer worden gebruikt. Daarom zal men proberen de tweede golf zo onopvallend mogelijk te laten verlopen als die al besloten wordt. Het lijkt me dus dat Poetin in zijn toespraak in wezen niets nieuws zal zeggen. Waarschijnlijk zal hij verslag uitbrengen over zogenaamde successen in de geannexeerde gebieden, over herstelwerkzaamheden van de door het Russische leger veroorzaakte vernielingen. Hij zal waarschijnlijk opnieuw zeggen dat Rusland niet in oorlog is met Oekraïne, maar met het collectieve Westen en dat zijn “speciale operatie” daarom zo lang duurt.’

Sovjet-Unie 2.0

De komst naar het Kremlin van maar liefst drie vazallen tegelijkertijd doet echter nog andere geruchten ontstaan. De presidenten van Abchazië en Zuid-Ossetië, Aslan Bzjania en Alan Gaglojev, bevinden zich naar verluidt al enkele dagen in Moskou. De zelfbenoemde leider van Wit-Rusland, Aleksandr Loekasjenko, arriveerde er op 17 februari voor een gesprek onder vier ogen met de Russische president.

Uiteraard zijn we ook na toevoeging van de onderdanen van dit illustere trio nog ver verwijderd van het reusachtige Sovjetrijk, maar het uitbreiden van Rusland met Wit-Rusland en de twee internationaal niet-erkende dwergstaten zou onder de huidige omstandigheden al een duidelijke verbetering van de tanende machtspositie van Vladimir Poetin betekenen. Als extra bonus zou in dat geval het Wit-Russische leger met 45.000 soldaten en bijna 300.0000 reservisten vrij ter beschikking staan voor een hernieuwde aanval op Kiev.

Keiharde antwoorden

Wellicht met deze bonus in het achterhoofd, ontving Poetin afgelopen vrijdag Loekasjenko achter de zes meter hoge muren van zijn residentie in Novo-Ogarjovo in het uiterste westen van Moskou. Ria.ru citeerde Loekasjenko’s woorden tijdens de ontmoeting: ‘Wit-Rusland is – met een beetje steun van de Russische Federatie – klaar om verkenningsvliegtuigen te produceren. De Wit-Russen maken tot nu al tot duizend onderdelen voor de MS21 Sukhoi Superjet. En, zoals mij binnen de regering is verteld, zijn ze klaar om de productie van de MiG-25 te beginnen, die zich – denk ik – van hun goede kant hebben laten zien in Oekraïne…’

In een recent gesprek met de pers in zijn vaderland toonde Loekasjenko zich overigens nog een tikje strijdlustiger: ‘Als één enkele soldaat van daar naar het grondgebied van Wit-Rusland komt om mijn volk te doden. Als zij agressie plegen tegen Wit-Rusland, zal het antwoord keihard zijn. En de oorlog zal een heel ander karakter krijgen…’ Welgemanierd als altijd voegde hij eraan toe dat zijn dreiging niet alleen voor Oekraïne geldt, maar voor alle buurlanden. Rusland wordt, gezien de gezamenlijke oefeningen, kennelijk al niet meer tot de buurlanden gerekend. Een verstopte hint voor 21 februari?

Galaconcert

En om de spanning nog verder op te voeren kondigde ria.ru op Telegram aan: ‘Op 22 februari is een galaconcert voor 200.000 mensen gepland in het stadion Loezjniki. Een bron in het parlement verklaarde tegenover RIA Novosti dat ook Poetin naar verwachting aanwezig zal zijn.’ 200.000 man die niet weten wat ze gaan vieren, maar nu al staan te popelen. De waanzin heeft in Rusland zijn top nog niet bereikt.