Wat helpen regenboog en bril als Orban kleurenblind is

De veroordeling van ’t Scheldt in de zaak Zelfa Madhloum is een aanfluiting van onze rechtsstaat. Je kan schrijvers niet veroordelen omdat ze beledigen. De wet verbiedt het niet. Rechters horen de wet niet te herschrijven, daarvoor dient het parlement. De rechter geeft met dit vonnis aan dat alle scheldproza, diatribes, ironische parodieën, persiflages en satires verboden moeten worden. Herman Brusselmans kan meteen al zijn boeken verbranden.

We moeten de archieven van Johan Anthierens vernietigen en Johan Boskamp mag geen voetbalcommentaar meer geven. Ondergetekende mag dan ook niet meer schrijven dat deze rechter en de rechter in het voorpost-vonnis idioten zijn die best eens de universele verklaring van de rechten van de mens en onze grondwet herlezen. Maar ik zeg het wel, want ik heb het recht te beledigen. Het staat hen vrij mij daarvoor te dagvaarden.

Zwijndrecht koos PFOS voor zijn eieren

Gisteren kreeg ik 3M’ers vol Zwijndrechtse eieren. Gratis. Maar ik mag ze niet opeten. Ze kunnen enkel dienst doen voor een teflonbehandeling van mijn wagen of om naar de tronie van wegkijkende politici te katapulteren. Op het gemeentehuis van Zwijndrecht serveren ze al 21 jaar ‘omelet plastique’, ‘Frittata 3M’ en ‘vogelnestjes PFOS’. Let wel geen eieren van stresskippen uit legbatterijen. O neen, want Gaia wil dat niet. Wel van de eigen loslopende PFOS-kippen. Hmm, lekker en gezond.

Uiteraard worden alle vegetarische gerechten geserveerd met groenten uit eigen PFOS-kweek. Niet van de massalandbouw die hun groenten met pesticiden bespuit. Bah, dat is vies en ongezond. De groene hippie droom van vrekkige eigen kweek smelt als plastic voor de zon. De Groenen lachen nu zo groen dat zelfs Jeff Hoeyberghs hun plastieken smoel niet meer kan faceliften.

Das habe ich nicht gewusst

De Zwijndrechtse groene oase, het trotse voorbeeld van de partij Groen. Want waar Groen de burgemeester levert, is het veilig en gezond leven. Niet dus! 21 jaar lang dumpen groene politici talloze waarschuwingen van wetenschappers in hun compostbak. Had Anuna De Wever in Zwijndrecht gewoond, het was niet waar geweest. Zij geilt op wetenschappelijke literatuur en heeft als volleerd boomknuffelaar erotische dromen van pietleuterige cataclysmen van het zevende knoopsgat.

Dat de partijtop van Groen, evenzeer eco-angstprofeten, niet op de hoogte was is net zo hilarisch als een voetballer die niet weet dat een bal rond is. Want wanneer ergens in Vlaanderen in een afgelegen poel, de paringsdans van de knoflookkikker verstoord wordt of bij de vliegende eekhoorn een eikelschaarste heerst, dan weet Meyrem Almaci het. Maar 20 jaar lang 600.000 m2 kankerverwekkende shit in de achtertuin van een groene burgemeester, ‘das habe ich nicht gewusst’.

Het abc van LGBTQ

Na de BLM-haka van waarden-zwangere voetbalmonniken, nu de regenboogsaga van Duitse ‘Wir schaffen das’-politici. Als de sport besmet wordt door politiek en als ‘brainwash tool’ dient, onderschrijft het haar euthanasie van een martelaarsdood. De burgemeester van München heeft in zijn stad honderden vlaggenmasten, billboards en gebouwen waarop hij zijn regenboogprotest kan laten horen. Waarom per sé de lichten van de Allianz-arena? Omdat hij als politicus zoekt naar het luidste klankbord. Hij wou eigenlijk het EK-voetbal sodomiseren. Gelukkig trok de UEFA tijdig de broek op.

Trouwens wat helpen regenboog en bril als Viktor Orban kleurenblind is. Mij stoort de seksuele geaardheid van iemand niet. Het stoort me niet als straks het ganse alfabet achter LGBTQ komt te staan. Ik vraag me enkel af waar het stopt en wie de grens trekt. Wordt straks zoöfilie en necrofilie openlijk aanvaard? Mogen infantilisten met luiers en in oversized kinderwagens in het straatbeeld verschijnen? Krijgen we onder wild applaus van de linkse goegemeente de eerste baby-minister of president met zilveren fopspeen en zijden gekantklost hoofdkapje?

Hoever rekken ze de deug-tuttefrut van openbaar geflaneer? Kortom wordt naast seksuele geaardheid, derde geslacht en fetisjistisch transvestitisme ook alle parafilie maatschappelijk aanvaard? Het zijn vragen die mij bezighouden wanneer ik zie dat poco-politici elkaar willen overtreffen in de publiekelijke acceptatie van de volledige DSM-encyclopedie van Wilhem Stekel. Samengevat stel ik vast dat Orban wel wat kort door de bocht gaat, maar dat de linkse frustro’s uit de bocht vliegen.

Strandrellen

Poppemie Verlinden heeft een oplossing voor de sjakossenkopshotters die vanuit grootsteden hun karate- en kickbokslessen van gesubsidieerde integratie-vzw’s in de praktijk botvieren. De jeugdige straatdweilers zakken steeds vaker af naar onze stranden te Oostende en Blankenberge, waar ze groepsfrotteurisme tot kunst verheffen. Broers of vrienden die het aandurven hen in hun handtastelijkheden te bekritiseren worden op de penaltystip gelegd en herhaaldelijk voor de kop geschopt.

Minister Verlinden wil het oplossen via de fluwelen handschoen van sojaslurpende straathoekwerkers en jeugdwerkers. Want krapuul hardhandig aanpakken is geen christelijke habitus. Er komt wel een zwarte, sorry anderskleurige, lijst voor herrieschoppers. De twee mensen die nu nog CD&V stemmen, juichen vanop hun kerkstoel in een lege kerk. Helaas bij het achteruitblikken zien ze niemand de kerk binnenstappen.

