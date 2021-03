Wat is er toch aan de hand met ‘goud’?

Het is u allicht niet ontgaan. Goud maakt momenteel geen bijzonder geweldige beurt als investeringsobject. Zeker niet in vergelijking met andere investeringsmogelijkheden Daar zijn een aantal redenen voor, die niets afdoen aan de kwaliteit van goud als investeringsobject, zolang je het maar voor de juiste redenen koopt. Ik ben dan wel zelf geen ‘gold bug’, ik begrijp wel de rol en functie van goud in het behoud van koopkracht en het stabiliseren van een investeringsportefeuille in tijden van (extreme) volatiliteit.…

Het is u allicht niet ontgaan. Goud maakt momenteel geen bijzonder geweldige beurt als investeringsobject. Zeker niet in vergelijking met andere investeringsmogelijkheden Daar zijn een aantal redenen voor, die niets afdoen aan de kwaliteit van goud als investeringsobject, zolang je het maar voor de juiste redenen koopt. Ik ben dan wel zelf geen ‘gold bug’, ik begrijp wel de rol en functie van goud in het behoud van koopkracht en het stabiliseren van een investeringsportefeuille in tijden van (extreme) volatiliteit.

De tijdelijke ‘underperformance’ van goud valt volgens mij in de categorie waarover men in het leger en in beroepen met nachtelijke missies altijd zegt: ‘het is het donkerst vlak voordat de zon opgaat’. Laten we even naar de courante en minder courante argumenten kijken om de lastige positie van goud te analyseren.

De bullmarkt in aandelen is nog niet voorbij

Hoewel de aandelenmarkten niet meer omhoog denderen als een trein zoals ze de laatste maanden vaak wel deden en de volatiliteit hoger ligt dan de laatste jaren, is er het argument dat de stierenmarkt nog niet voorbij is en de zoektocht naar rendement verder gaat. Het lopende cijferseizoen toont niet bepaald verzwakkende verdiencapaciteit bij bedrijven.

Er zijn altijd wat uitzonderingen en als aandelen extreem duur staan is zelfs beantwoorden aan de verwachting van analisten niet altijd voldoende om waarderingen vast te houden. In de mate dat investeerders op zoek zijn naar ‘rendement’ eerder dan ‘stabiliteit’, zullen o.a. aandelen (proportioneel) voorgaan op goud.

Goud heeft zijn functie als stabilisator verloren

Je zou denken dat met al et drukken van geld, goud het impliciete verlies aan koopkracht van fiatgeld zou signaleren met een hogere prijs. Dat gebeurde (vooralsnog) niet. Dat klopt, maar de signaalfunctie van goud is op dat punt niet lineair maar eerder gestaffeld. Daarenboven prijst goud zelfs aan de huidige waardering een forse meerwaarde op 10-20 jarige termijn in. Dus het is een relatief dipje op dit moment.

Vergis u niet, er zit een ongelooflijke hoeveelheid (fysiek) goud opgeborgen in de kluizen van de centrale banken, een hamsteractie waar die banken meer dan 10 jaar geleden reeds mee begonnen. Er zijn dus niet direct argumenten om te stellen dat goud zijn hedging of stabiliseringsfunctie heeft verloren. De correlatie met andere activa is noch altijd zeer gering en goud reageert vaak nauwelijks bij milde vormen van volatiliteit.

Goud wordt gemanipuleerd door de grote marktpartijen

Het zou niet de eerste keer zijn en het werd in het verleden voldoende gedocumenteerd. Of dat op dit moment ook het geval is, daarvoor heb ik geen bewijs. Weet wel dat het mogelijk is om zich in te dekken tegen het stijgen of dalen van alle activaklassen.

Deze verzekeringsopties oefenen niet direct maar wel indirect een invloed uit op de spotprijs van goud. Manipulatie is overigens altijd tijdelijk en irrelevant voor wie goud ziet als een bescherming tegen structurele sluimerend koopkrachtverlies.

Goud heeft altijd last van stijgende rentetarieven

Dat klopt. Goud heeft last van stijgende rentetarieven op met name Amerikaans staatspapier (aangezien de waarde van goud in dollar wordt uitgedrukt). Dat komt omdat hogere rente op staatspapier de opportuniteitskost van goud verhoogt en dus minder aantrekkelijk maakt.

In datzelfde straatje kan je argumenteren dat stijgende rente op staatspapier wijst op een aantrekkende economie, een periode waarin goud als defensieve kracht altijd naar de achterzit moet verkassen.

Goud signaleert deflatoire tendensen voor de toekomst

Terwijl er momenteel duidelijk sprake is van verwachte inflatie is het onduidelijk hoe significant en hoe structureel die dynamiek is. Voor wie verwacht dat de coronaproblematiek een echt einde kent en daarna de roaring twenties zich aanbieden, kan die inflatie aanzienlijk en structureel zijn. Van de andere zijde, en zeker in Europa, staan de sterren voor strakke economische groei en een koopbonanza door burgers nog niet bepaald bijzonder gunstig.

Er is dus wel een argument te bouwen voor het feit dat de relatieve malaise in goud een teken kan zijn van meer deflatoire druk de komende tijd, zeker gelet op het feit dat het aantal falende leningen op bankbalansen nog stijgende is en we de puinhoop van financiële crisis van 2008 nauwelijks hebben weggewerkt. Veel investeringsprogramma’s in de private sector zijn op de lange baan geschoven. Nu biedt goud geen ‘perfecte’ inflatie- of deflatiebescherming, maar het argument voor de deflatoire neiging in de prijsdynamiek mag op dit moment niet worden uitgesloten.

Goud is vervangen geworden door e-goud, i.e. bitcoin etc.

Daar is geen enkel bewijs voor te vinden dat echt overtuigend is. Wel is het zo dat jongeren het zien als digitaal goud, maar dat is eerder een trendy argument. De markt voor bitcoin en crypto’s als geheel is overigens nog steeds te klein om een impact te hebben op andere activaklassen. Crypto’s hebben ook een positieve correlatie met andere activaklassen waardoor ze een belabberde bescherming bieden tegen volatiliteit.

En vergis u niet. Overheden en het IMF kunnen van het ene moment op het andere een streep trekken door het cryptoverhaal. Erg veel juridisch risico, wat niet bestaat bij goud, wetende dat de kluizen van de meeste centrale banken uitpullen van fysieke bullions.

Zijn dit argumenten om goud te kopen nu het in een dipje zit of net niet?

Dat hangt er een beetje vanaf. Waarvan zoal? Van de rol die iemand wil dat goud speelt. Een combinatie van (de volgende) argumenten is natuurlijk mogelijk.