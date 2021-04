Wat te onthouden van het voetbalweekend?

PLOEG VAN DE WEEK: Racing Genk, dat op overtuigende wijze de Belgische beker won

SPELER VAN DE WEEK: Inigo Martinez, die Atletico Madrid mogelijk van de titel hield

België

Samen met Eddy Snelders ben ik naar de bekerfinale geweest.

Een terechte winnaar, Eddy.’

‘Ik kan dat alleen maar bevestigen. In de eerste helft was het nog wat moeilijk omdat Standard zich had aangepast om het aanvallend trio, zeg maar kwartet, want ik neem er ook Thorstvedt bij, het spelen moeilijk te maken. Voor de rust hebben we Ito, Onuachu en Bongonda dan ook eigenlijk niet gezien. Dat veranderde meteen na de pauze, omdat er wat minder scherpte was bij Standard en er te veel balverlies werd geleden. Genk kon scoren en Standard was verplicht zijn tactisch plan bij te sturen. Er moest geschoven worden. De Rouches moesten improviseren en dat bleek vrij moeilijk.’

Vond je het een goede finale?

‘In de tweede helft wel, omdat er toen meer ruimte kwam en er meer mogelijkheden waren. In de eerste helft was het te gesloten en het aantal kansen te beperkt. Het was een partij die zeker het bekijken waard was, maar de spanning ontstond pas in de tweede helft.’

Was dit het verschil tussen een ploeg uit Play-off 1 en een uit Play-off 2?

‘Standard schikte zich in zijn underdogrol. Het speelde in functie van Genk. Het had dus schrik van de tegenstander. Dus ja, dit was een ploeg uit PO1 tegen een ploeg uit PO2.’

Was er een man van de match?

‘De aanval van Genk maakte het verschil, maar ik vond er niet echt iemand bovenuit steken. Ik vond Thorstvedt sterk spelen. Indien hij gescoord had, zou ik hem naar voor hebben geschoven. Hij is later in de match ook wat weggevallen. Achterin was het niet altijd even secuur. Ook Heynen speelde niet opvallend. Neen, er was geen echte uitblinker.’

Dit is een resultaat dat veel clubs gelukkig maakt.

‘Inderdaad, Antwerp en Anderlecht zijn nu zeker van een Europees ticket en ook de winnaar van de Europe Play-off is zeker van Europese deelname. De barragewedstrijden met de vierde van de Champions League vallen ook weg. Standard kan zichzelf nog alleen gelukkig maken door Play-off 2 te winnen.’

Europa

*In Duitsland werd het negende kampioensfeestje op rij van Bayern München een week uitgesteld. De club uit Beieren verloor bij FSV Mainz (2-1) en RB Leipzig haalde het tegen Stuttgart (2-0).

De strijd om de tickets voor de Champions League werd weer een stuk spannender. Borussia Dortmund doet weer mee na twee doelpunten van Haaland in Wolfsburg (0-2). Thorgan Hazard mocht twintig minuten spelen, Thomas Meunier tien. Eintracht Frankfurt verloor bovendien in Leverkusen (3-1).

*Manchester City won met de Carabao Cup zijn eerste trofee van het seizoen. Verdediger Laporte maakte tegen Tottenham het enige doelpunt op aangeven van Kevin De Bruyne.

Chelsea deed een gouden zaak richting top-vier. Het klopte West Ham (0-1). Liverpool moet de kelk tot op de bodem ledigen. Het gaf in de toegevoegde tijd de zege prijs tegen Newcastle (1-1). Man United naderde slechts één punt op buur City. De Red Devils konden geen afstand nemen van een stug Leeds (0-0). De kloof bedraagt nu tien punten met City.

*PSG versloeg FC Metz (1-3), maar Lille zorgde voor een stunt in de topper bij Lyon. Het haalde een 2-0 achterstand op (Jonathan David tekende voor de 2-2) en Bural Yilmaz zorgde vijf minuten voor tijd voor de zege (2-3). De Noord-Fransen behouden één punt voorsprong op PSG.

*Barcelona kan na de winst bij Villarreal (1-2) donderdag zowaar aan de leiding komen in de Primera Division. Het moet dan wel de inhaalmatch tegen Granada winnen. Atletico Madrid verloor immers in Bilbao. Athletic maakte in de 86ste minuut de 2-1 via Martinez. Real Madrid verkwanselde voor de tweede keer in een week punten. Dit keer werd gelijkgespeeld tegen Real Betis (0-0). Eden Hazard vierde een kwartier voor tijd zijn rentree, maar viel alleen op met zijn haarsnit.

*In Italië kwam Inter weer een stap dichter bij de titel na een zuinige zege tegen Hellas Verona (1-0). Atalanta is nu tweede op elf punten na ruime winst tegen Bologna (5-0).

