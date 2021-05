Wat te onthouden van het weekeinde?

Ploeg van de week: Internazionale, dat voor het eerst sinds 2010 de Italiaanse landstitel veroverde; Speler van de week: Yorbe Vertessen, de 20-jarige Belg die zijn eerste doelpunt in de Eredivisie maakte; België De topper tussen Club Brugge en Anderlecht was voor de rust een verdienstelijke poging om de afvalberg nog wat groter te maken. Beide teams grossierden in foute passes. In de tweede helft scoorden Lang en Nmecha na balverlies van respectievelijk Cobbaut en Denswil, maar de partij werd…

Ploeg van de week: Internazionale, dat voor het eerst sinds 2010 de Italiaanse landstitel veroverde;

Speler van de week: Yorbe Vertessen, de 20-jarige Belg die zijn eerste doelpunt in de Eredivisie maakte;

België

De topper tussen Club Brugge en Anderlecht was voor de rust een verdienstelijke poging om de afvalberg nog wat groter te maken. Beide teams grossierden in foute passes. In de tweede helft scoorden Lang en Nmecha na balverlies van respectievelijk Cobbaut en Denswil, maar de partij werd wel leuker. Het zag er benard uit voor Club toen Bruun Larsen een wonderlijk mooie vrije trap in de kruishoek schilderde, maar Dost zorgde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor een al bij al billijk gelijkspel (2-2).

Club behoudt ondanks het puntenverlies een voorsprong van acht punten. Niet langer op Antwerp, maar op Racing Genk. Antwerp gaf immers vrijdag al de tweede plaats in het klassement prijs. Het bezoek van Racing Genk aan de Bosuil leek sterk op het duel van twee weken terug in de reguliere competitie. Alleen waren de rollen deze keer omgekeerd. Toen boog de Great Old in de slotfase een 0-2 achterstand om in een 3-2 zege, dit keer zorgden de Limburgers voor een late ommekeer: van 2-1 naar 2-3.

Antwerp had zijn kansen vooraf vrijwillig verkleind. De beslissing om Lior Refaelov niet meer te gebruiken was consequent met een gelijkaardig besluit van maanden geleden toen Juklerod aankondigde volgend seizoen naar Genk te verhuizen. Daar werd toen weinig misbaar over gemaakt, omdat het slechts om een Noorse linksback draaide. Refaelov is echter de huidige Gouden Schoen.

Voorzitter Gheysens liet zijn gekrenkte trots primeren op de sportieve belangen van zijn club en dreigt daar een prijs voor te moeten betalen. Toen Antwerp geen initiatieven nam om het contract van de Israëliër te verlengen, had deze het recht om met een andere club tot een akkoord te komen. Dat hij toen dat naar buiten kwam een beroepsverbod kreeg, is een schande.

Ook in Play-off 2 vielen veel goals. KV Oostende deed een gouden zaak door Standard neer te meppen (6-2). AA Gent en KV Mechelen maakten het weekeinde van de kustboys nog wat mooier door gelijk te spelen (2-2). KVO telt nu vier punten voorsprong op AA Gent en vijf op de twee andere teams. Het is daardoor meer dan ooit favoriet om een deelnemingsbewijs aan de eerste editie van de Conference League te veroveren. Dat zou ook verdiend zijn, omdat het vijfde eindigde in de reguliere competitie. Of het een goede zaak zou zijn voor de Belgische coëfficiënt is een ander paar mouwen.

Europa

In de Europese bekers lijken we af te stevenen op twee Engelse finales: Manchester City tegen Chelsea in de Champions League en Man United tegen Arsenal in de Europa League. Verbazen kan dat niet echt. Het zijn de clubs met het meeste geld en hun overwicht zou nog kunnen toenemen. NBC, een van de drie nationale zenders in de Verenigde Staten, is van plan de Premier League aan te bieden. Om dat te kunnen betalen heeft NBC de NHL (de ijshockeybond) laten weten dat de tv-rechten gehalveerd worden.

Goed voor het voetbal is de dominantie van de Engelse clubs in de Europese bekers niet. De belangstelling is altijd groter als ploegen uit verschillende landen tegen elkaar uitkomen. Ook in Engeland zit niet iedereen te wachten op het zoveelste duel van de topclubs uit Manchester tegen die uit Londen.

KPMG, de internationale accountants- en adviesorganisatie, berekende in zijn ‘Football Benchmark’ dat de twaalf clubs die de Europese Super League wilden oprichten 1,336 miljard volgers hebben op de sociale media, tegenover 998, 9 miljoen voor de 86 andere clubs van de Big-5-competities samen.

Nog schrijnender worden de vergelijkingen met de clubs van buiten Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk. Sinds het seizoen 2015-2016 genereren de tien topclubs van Europa ieder seizoen meer inkomsten dan alle Europese eersteklassers (600 clubs) samen. Met als gevolg dat in de laatste twintig jaar slechts drie clubs van buiten de Big-5 de halve finales van de Champions League bereikten. Alleen FC Porto kon de beker met de grote oren veroveren, maar dat dateert ook al van 2004.

Een mogelijke evolutie volgens KPMG is de oprichting van regionale in plaats van nationale competities. De BeNeLiga zou de zesde competitie van Europa kunnen worden en KPMG denkt ook aan gezamenlijke competities in Scandinavië, de Balkan en Centraal- en Oost-Europa. Het internationale advieskantoor gelooft dat dit naar een beter voetbalproduct en meer gelijkheid in het Europese topvoetbal leidt.

*Het protest tegen de Super League bereikte nu ook Old Trafford. Een aantal fans bestormden de voetbaltempel en de topwedstrijd tegen Liverpool werd uitgesteld. Daardoor kon Manchester City nog geen zekerheid krijgen over de titel. The Citizens wonnen zaterdag, zonder Kevin De Bruyne, van Crystal Palace (0-2).

*In Italië schreeuwde Romelu Lukaku zijn vreugde uit na het gelijkspel van Atalanta bij Sassuolo (1-1). Na negen titels op rij voor Juventus kroonden de Nerazzurri zich tot kampioen na winst bij Crotone (0-2). Lukaku scoorde niet, maar leverde wel een assist af. Juventus riskeerde bij Udinese uit de top-vier te vallen. Cristiano Ronaldo boog met twee treffers echter een 1-0 achterstand om in een 1-2 zege.

Milan haalde het van Benevento (2-0) met een assist van Ibrahimovic, die zijn rentree vierde, en blijft Napoli (met Mertens in het slotkwartier) voor na een gelijkspel tegen Cagliari (met Nainggolan): 1-1.

*Wat Cristiano Ronaldo kan, kan Lionel Messi ook. Na de nederlaag van donderdag tegen Granada dreigde Barcelona gisteren te kapseizen in Valencia. De Catalanen kwamen 1-0 achter, maar met twee goals zorgde de Argentijn voor een 2-3 zege. Er veranderde daardoor niets in de kop van La Liga. Atletico Madrid had heel veel geluk in Elche (0-1, assist Carrasco) en Real Madrid klopte Osasuna (2-0). Hazard stond weer aan de aftrap, maar de goals vielen pas nadat hij twintig minuten voor tijd gewisseld was.

*De twee koplopers in Frankrijk maakten geen fout. Lille won van Nice (2-0, met twee Turkse goals en een assist van Jonathan David) en PSG klopte Lens (2-1). Lille behoudt één punt voorsprong. Door de zege van Lyon bij Monaco (2-3) lijkt de titelstrijd te vernauwen tot een duel tussen Lille en PSG. Monaco volgt nu op vijf punten van Lille en Lyon op zes.

*In Duitsland krijgen we een bekerfinale tussen RB Leipzig en Borussia Dortmund.

*Ajax mocht na een 4-0 zege tegen FC Emmen een nieuwe landstitel vieren. De jonge Belg Yorbe Vertessen scoorde voor PSV tegen Heerenveen (2-2).

