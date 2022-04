Wat te onthouden van het weekeinde? Antwerp en Anderlecht al uitgeteld

PLOEG VAN DE WEEK: Bayern München won van Borussia Dortmund en veroverde zijn tiende landstitel op rij

SPELER VAN DE WEEK: Deniz Undav, die niet tot scoren kwam maar wel met drie assists Anderlecht op de knieën kreeg

België

Na één speeldag in de play-offs kunnen we al stellen dat Antwerp en Anderlecht uitgeteld zijn. Beide teams verloren en tellen nu tien punten achterstand op Union en zeven op Club Brugge. Met nog vijftien punten te behalen, valt dit niet meer goed te maken. Union maakte overigens even veel goals als de zes teams in de drie overige wedstrijden samen.

Club Brugge opende de Champions’ Play-off met een kleine zege tegen Antwerp (1-0). Het was een zeer matige wedstrijd, met veel overtredingen en weinig doelkansen. Een poging van de Canadees Buchanan dwarrelde via het been van Haroun als een esdoornblad in doel. Frey liet aan de overkant de beste scoringsmogelijkheid onbenut. Om de namiddag nog wat treuriger te maken, waren er op de tribunes tribulaties met Antwerp-supporters.

Union nam in het Dudenpark een bliksemstart en stond na twaalf minuten al 2-0 voor tegen een armoedig Anderlecht, dat slapend aan de match was begonnen. De aansluitingstreffer van Cullen voorspelde een spannende tweede helft, maar de bezoekers gaven opnieuw een vroeg doelpunt weg en de match was gespeeld (3-1). Op het gezicht van Wouter Vandenhaute stond te lezen dat ook hij zich stilaan vragen begint te stellen bij Kompany als trainer.

Met vier goals was de Brusselse derby het beste wat de play-offs te bieden hadden, want het duel in de Europe Play-off tussen AA Gent en Racing Genk was pas echt een draak. Twee teams van de Grote Vijf, maar het voetbal was niet om aan te gluren. Van de kant van de Buffalo’s was dit nog te begrijpen. Na de bekerwinst ging de riem er even af en het team heeft niets meer te winnen in deze play-offs.

Genk moet de komende maand echter zijn seizoen redden, maar kon zelfs na de uitsluiting van Odjidja geen deuk in een pakje boter trappen. In de toegevoegde tijd maakte het alsnog de winnende treffer, maar met dit voetbal gaan de Limburgers het niet halen (0-1). Om de namiddag nog wat droeviger te maken, werd Hein Vanhaezebrouck naar de tribunes gestuurd. Hij kon het tot overmaat van ramp niet nalaten om de fans op te hitsen. Miserie, miserie.

KV Mechelen versloeg Charleroi (1-0) en staat nog steeds naast Genk, op twee punten van Gent. Charleroi heeft vier punten minder dan de Buffalo’s.

Seraing zette in Molenbeek een belangrijke stap richting behoud (0-1). Een gelijkspel volgende week aan de Maas volstaat om RWDM in 1B te houden.

EUROPA

*Paris Saint-Germain geraakte niet verder dan een gelijkspel tegen Racing Lens (1-1). Dat volstond echter voor een tiende titel. ‘Un dix d’impopularité’, luidde de veelzeggende kop in L’Equipe. De herstelde Messi opende op magistrale wijze de score, maar de Noord-Franse club maakte met tien man de gelijkmaker. Dat was alweer niet naar de zin van het Parijse publiek.

Philippe Clement boekte met Monaco bij Saint-Etienne een nieuwe zege (1-4) en blijft in de race voor een Champions League-ticket.

*Bayern München verzekerde zich van een tiende landstitel op rij. Het versloeg dichtste achtervolger Borussia Dortmund (zonder zijn drie Belgen aan de aftrap) met 3-1. De Bundesliga is op vele vlakken een voorbeeld in het Europese voetbal, maar echt gezond zijn tien titels op rij van dezelfde club uiteraard niet.

*De Copa del Rey ging naar Real Betis, dat in de finale Valencia versloeg met strafschoppen. Eén van de penalty’s van de club uit Sevilla werd omgezet door de 40-jarige Joaquin: een mooier slot van zijn carrière kon hij niet bedenken.

Ondanks vijftien minuten extra speeltijd in de tweede helft kon Barcelona een derde thuisnederlaag op rij niet voorkomen. Rayo Vallecano scoorde na zeven minuten en gaf de 0-1 niet meer af. Real Madrid telt nu vijftien punten voorsprong met nog vijf wedstrijden te spelen. De titel kan de Koninklijke niet meer ontsnappen.

*Napoli mag de titel in de Serie A wellicht vergeten. Dries Mertens opende de score bij Empoli en toen hij in de 77ste minuut gewisseld werd, leidde zijn team met 0-2. Tien minuten later stond de eindstand op het bord: 3-2. Inter versloeg Roma (3-1) en Milan boekte een late zege bij Lazio (1-2). Milan heeft twee punten meer dan de buur, maar een wedstrijd meer gespeeld.

*Manchester City gaf Watford billenkoek (5-1). Gabriel Jesus scoorde vier keer. Liverpool won de derby van de Mersey tegen Everton. Divock Origi viel in en legde de eindstand vast (2-0). Chelsea blijft derde na een krappe zege tegen West Ham (1-0). Lukaku mocht een kwartiertje opdraven.

Arsenal zette een belangrijke stap naar de Champions League. Het versloeg Man United (3-1) en zag Tottenham punten verspelen tegen Brentford (0-0).