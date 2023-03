Wat te onthouden van het weekeinde? Antwerp met eigen jeugd

PLOEG VAN DE WEEK: internationaal Liverpool, dat Man United in de pan hakte (7-0); KV Oostende, dat Club Brugge een draai om de oren verkocht (3-0) SPELER VAN DE WEEK: Jean Butez, die met twee reddingen tijdens de strafschoppenreeks Antwerp naar de bekerfinale loodste; internationaal Mo Salah, die Liverpool naar historische winst loodste BELGIË ‘Onkunde of onwil?’ Zo vatte AA Gent de problematiek rond de VAR samen. Bedenkelijk. Als in de Ghelamco Arena echt gedacht wordt dat er sprake is…

BELGIË

‘Onkunde of onwil?’ Zo vatte AA Gent de problematiek rond de VAR samen. Bedenkelijk. Als in de Ghelamco Arena echt gedacht wordt dat er sprake is van onwil moeten we ermee ophouden. Dan is ons voetbal door en door rot.

Vorige week was er niet alleen in ons land veel te doen over de VAR, maar ook in Engeland en in Spanje. Landen met veel professionelere structuren. Met een breder aanbod aan kandidaat-scheidsrechters. Vijf keer meer inwoners en ieder weekeinde maar één wedstrijd meer in de hoogste klasse, waar alle ogen op gericht zijn.

Het gevolg is dat onze arbiters te vaak aan de slag moeten (ook om beter betaald te worden) en te vaak dezelfde teams onder hun leiding hebben. Als je de reacties van bepaalde clubs ziet, is bijna geen enkele scheidsrechter er nog welkom. In de aanloop naar de halve finale van de beker tussen Antwerp en Union werd je op de sociale media vooraf bedolven onder de berichten dat de Great Old weer ging geflikt worden door Lawrence Visser. De avond eindigde in een feest op de Bosuil. De VAR had zelfs niet hoeven te kijken.

Ja, er is iets fout met de VAR. Het is onbegrijpelijk dat bepaalde zaken niet gezien worden, zoals de kamikazetrap op de keeper van Cercle of de elleboogstoot van Buchanan een week terug. Wat in de bekermatch tussen KV Mechelen en Zulte Waregem gebeurde, was iets helemaal anders. Scheidsrechters zijn vaak niet consequent – en dat geldt ook voor de VAR’s – omdat we ervan uitgaan dat twee fases identiek kunnen zijn. Elke tackle, elk handspel is verschillend. Onder andere door de context. In een rustige wedstrijd zal een zware overtreding mogelijk anders beoordeeld worden dan in een partij die uit de hand dreigt te lopen.

Wij maken ook de fout te denken dat de VAR alles zal oplossen, dat hij de arbitrage foutenvrij zal maken. In het voetbal is veel kwestie van interpretatie en dus zal je discutabele beslissingen blijven krijgen.

Vraag blijft echter waarom de videorefs te veel fouten maken en dat dus niet alleen in Tubeke, maar in heel Europa. Zitten ze te dicht bij het scherm? Hebben ze te veel schermen? Of krijgen wij te weinig invalshoeken te zien? Zitten sommigen er tegen hun zin? Is iedere scheidsrechter een bekwame, gemotiveerde videoref?

Wat in ieder geval niet helpt, zijn de reacties van trainers als Hein Vanhaezebrouck en Mbaye Leye. Het zorgt voor een sfeer waarin de spelleiders nauwelijks nog een beslissing durven nemen uit vrees een fout te maken. Door aan het zelfvertrouwen van de arbiters en videorefs te knabbelen, gaan ze echt niet beter functioneren.

Geinige Hein wil dat de bazen opstappen, maar de Duitser Fandel zit er pas. Moet die dan ook weer meteen weg? En wie halen we dan binnen? We hebben al een Engelsman gehad en er zit ook nog een Fransman. Wil Hein dat een van de stoethaspels (in zijn ogen) die onlangs nog op het veld liep of naar een scherm staarde de leiding krijgt? Je kan als trainer ook niet staan zeuren dat je ontslagen wordt als je spelers er niets van bakken en een gelijkaardige behandeling voor anderen eisen. Bovendien, clubleiders moeten nooit opstappen als ze aan de lopende band domme beslissingen nemen.

Sorry, maar Hein moet stilaan tegen zichzelf beschermd worden. De VAR die blind is, vergelijken met een gangster die ontsnapt, is er ver over.

Medelijden

Gelukkig was er ook weer voetbal. Nog zes speeldagen en de spanning stijgt. Racing Genk leed alweer puntenverlies: 2-2 in de derby tegen STVV. Wouter Vrancken begon nu ook te zeuren over de scheids. Een overduidelijk teken dat het niet naar wens loopt, maar het klopt dat STVV meer dan viriel voetbal bracht. Genk mocht echter blij zijn dat de tweede treffer van Samatta niet werd afgekeurd vanwege een voorafgaande overtreding.

Genk telt nog acht punten meer dan Union, dat Eupen versloeg (2-1), en tien dan Antwerp. De ploeg in vorm. De Great Old plaatste zich voor de bekerfinale en maakte tegen KV Mechelen meteen duidelijk wie favoriet is op de Heizel: 5-0, met vier Nederlandse goals. Hét verhaal is echter dat rood-wit beroep deed op heel wat eigen jeugd. Er zijn geen zekerheden meer in ons voetbal.

De spanning in de strijd om het vierde deelnemingsbewijs aan de Champions Play-offs bereikt een kookpunt. Club Brugge ging met de billen bloot bij degradatiekandidaat KV Oostende (3-0) en moet dinsdag in Lissabon een afstraffing zien te vermijden. Als je het interview met Scott Parker zag, kreeg je medelijden en begon je te hopen dat hij zo snel mogelijk ontslagen wordt.

Club heeft nog een puntje voorsprong op AA Gent en Standard. De Rouches, die volgende zondag naar Club trekken, brachten tegen Westerlo uitstekend voetbal (2-0). Gent was de betere van een flauw Anderlecht (1-0, een beauty van Orban). Maar de meest opmerkelijke vaststelling dit weekeinde: geen nieuws van het VAR-front.

HLN

Tot slot nog: veel negatieve reacties op de sociale media over de terugkeer van Stephan Keygnaert bij Het Laatste Nieuws. Iemand vergeleek het zelfs met Vertenten die weer mocht fluiten. Propere Handen had nooit bestaan.

Appelen en peren. Keygnaert maakte een zware fout door – zoals hij bij zijn ondervraging door het gerecht en zaterdag in de krant toegaf – geschenken (een broeksriem en een paar schoenen) van makelaar Veljkovic in ontvangst te nemen. Deze laatste beweerde in zijn boek dat hij ook 8.000 euro aan de journalist had gegeven. Het is echter nergens terug te vinden in de boekjes waarin hij minutieus elke euro die hij aan omkoperij besteedde, opschreef. Het gerecht lijkt hier dan ook niet in te geloven, met als resultaat dat Keygnaert nooit in verdenking is gesteld.

In tegenstelling tot heel wat figuren die de voorbije jaren hun activiteiten in het voetbal vrolijk hebben verdergezet of een deal sloten met het gerecht. Keygnaert leek – samen met de refs Vertenten en Delferièrre – de enige slachtoffers van de hele affaire.

Nogmaals, geschenken in ontvangst nemen is onaanvaardbaar voor een journalist en hij is er ook voor ontslagen. Het pleit echter (een beetje) voor hem dat hij, ondanks de kwetsbare positie waarin hij zichzelf gemaneuvreerd had, niet toegaf aan de chantage van Veljkovic.

Stephan Keygnaert zal flink aan zijn geloofwaardigheid moeten timmeren, maar elke zondaar heeft recht op een tweede kans.

EUROPA

*Liverpool-Manchester United 7-0! Onbegrijpelijk voor wie na een uur de tv uitzette. De bezoekers waren de betere ploeg, maar kwamen net voor de rust op achterstand. De Reds counterden na de pauze briljant – Mo Salah was onhoudbaar – en United stuikte in elkaar. Liverpool telt weer mee in de strijd voor een Champions League-ticket. Ook omdat Newcastle verloor bij Man City (2-0). Een zwakke De Bruyne werd vroegtijdig gewisseld. Arsenal behoudt zijn voorsprong als leider, ook al kwam het 0-2 achter tegen Bournemouth. Het kon in de slotseconden immers nog winnen (3-2). Trossard viel al vroeg geblesseerd uit.

*Union Berlin, dat het donderdag opneemt tegen Union uit Brussel, leed tegen Keulen opnieuw puntenverlies (0-0). Bayern München (1-2) in Stuttgart, lijkt nog alleen met Borussia Dortmund (2-1 winst tegen Leipzig) te moeten afrekenen.

*Napoli leed zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen tegen Lazio, maar blijft riant op kop. Milan verloor immers in Firenze (2-1) en moet Inter (2-0 met invaller Lukaku tegen Lecce) en Lazio laten voorgaan.

*Paris Saint-Germain won tegen FC Nantes (4-2). Achtervolgers Lens en Monaco speelden slechts gelijk. Marseille (0-1 winst in rennes) klampt aan.

*Barcelona boekte een zuinige zege tegen degradatiekandidaat Valencia (1-0). Real Madrid, met Eden Hazard trouw 90 minuten op de bank, bleef bij Real Betis op 0-0 steken en telt nu al negen punten achterstand.