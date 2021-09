Wat te onthouden van het weekeinde? Club Brugge is thuis kwetsbaar

PLOEG VAN DE WEEK: RB Leipzig, dat zes keer scoorde, om Club Brugge te verwittigen

BELGIË

Het voetbalweekeinde begon met het optreden van MR-voorzitter Bouchez in De Afspraak op Vrijdag. De man had het immers ook over het voetbal. Het was lachen, gieren en brullen geblazen. De man is voorzitter van Royal Albert Elisabeth Club de Mons, een ploeg uit Eerste Amateurs, en hij had het over mensen die niets van voetbal kennen. Helaas, de MR-voorman bewees vooral dat hij geen verstand van voetbal heeft.

De discussie ging over de afschaffing van het fiscale gunstregime voor profvoetballers, in een aantal gevallen miljonairs die minder rsz betalen dan een poetsvrouw. Het zou faillissementen regenen en honderden kinderen zouden op straat kunnen worden gezet. De sociale rol van het voetbal, weet u. De werkelijkheid is dat de clubs die van de fiscale voordelen genieten, geen jeugd hebben. Ja, een aantal grote talenten die ze hopen voor veel geld te kunnen verkopen. De rest voeren ze af naar kleinere clubs uit de omgeving. Het zijn dus vooral de kleinere clubs die steun zouden moeten krijgen. Clubs zoals RAEC Mons.

Maar Bouchez dramde door: ‘We hebben clubs nodig die tot de wereldelite behoren. Dat brengt geld op voor de federatie. Zo krijgen we een betere Europese ranking. In de hervorming die de Uefa wil doorvoeren, verliest België mogelijk een plaats in de Champions League. Dat kan 30, 40 miljoen euro minder betekenen voor het voetbal.’

Het is van de jaren ’80 geleden dat we clubs telden die tot de Europese elite behoorden. Die tijd is voorbij en komt wellicht niet meer terug. Clubs die het internationaal goed doen, brengen de bond overigens niets op. De Europese Ranking wordt ook helemaal niet hervormd, maar ons land dreigt wel geen automatische vertegenwoordiger meer te hebben in de Champions League. Wat alleen bewijst dat onze clubs het de voorbije vijf jaar niet goed deden en dat de huidige financiële voordelen niet echt succes opleveren.

Voetbal heeft een grote maatschappelijke rol en ik ben helemaal niet tegen steun aan de clubs. Die moet echter op een heel andere basis gebeuren. Nu zijn het de rijkste clubs die het meest profiteren, terwijl het geld zou moeten gaan naar ploegen die het meest investeren in de jeugd en ‘de community’.

Gelukkig kon er van Bouchez overgeschakeld worden naar Club Brugge-OHL. De bezoekers kwamen op voorsprong en dat betekent dat je een heuse wedstrijd krijgt. Club viel voortdurend aan en doelman Romo had de handen vol, maar wereldwonderen moest hij niet verrichten. Club bleef op een gelijkspel steken (1-1). Het vierde dit seizoen in Jan Breydel: Cercle, Eupen, OHL en PSG en alleen dat laatste oogstte applaus. Club lijkt een Breydel-probleem te hebben.

Zaterdagnamiddag ging de martelgang van Beerschot verder. De Mannekes hebben een nieuwe coach: Javier Torrente. Nooit van gehoord en in zijn CV kon ik alleen terugvinden dat hij op een blauwe maandag assistent was van Bielsa, de geniale El Loco. Van de Belgische competitie weet de Argentijn uiteraard niets, terwijl de Mannekes meteen punten moeten pakken. Wie verzint zoiets? Hoe dan ook, tegen Eupen werd prompt verloren (0-3). Beerschot speelde bijna een hele match met tien en ruim een helft met negen en lijkt niet meer te redden.

Standard liet zich ringeloren door STVV (1-2) en de Zuid-West-Vlaamse derby eindigde op een gelijkspel (2-2). Een onverwacht punt voor Zulte Waregem, dat kort voor tijd nog 0-2 achterstond. Er was nogal wat te doen over de gelijkmaker na een strafschop. Op televisie ging het de hele tijd over het feit dat er geen contact was, alsof dat een voorwaarde zou zijn om een overtreding te fluiten. De verdediger kwam als een wildeman ingevlogen en bracht de aanvaller zo uit balans. Dus, zoals in Kortrijk vroeger werd gezegd: pinantie is pinantie.

Union greep zondagmiddag naast de koppositie. Het bracht weer vrank en vrij voetbal, maar botste op een prima doelman Butez en de bezoekers waren na de rust bijzonder efficiënt (1-2). Antwerp zette een 12 op 12 neer en komt naast Eupen op een gedeelde tweede plaats.

AA Gent zit ook in de lift na de winst tegen Cercle Brugge (2-1), maar het voetbal was alweer niet om over naar huis te berichten. Dit Gent is een schimmenploeg, waarvan je je vooral het gezeur van Hein Vanhaezeghem onthoudt.

Anderlecht botste op een bijzonder efficiënte Makhtar Gueye, die twee keer raak trof. Een doelpunt van Refaelov werd door de VAR ten onrechte afgekeurd. De tweedimensionele lijn kon geen offside uitsluiten, maar het blote oog volstond. Ook de uitsluiting van Kouamé was voer voor discussie, maar de Brusselaars pakten met een man minder nog een punt (2-2).

Racing Genk nestelde zich naast Eupen en Antwerp op de tweede rang na een ruime zege tegen Seraing. Paul Onuachu trapte een strafschop over en wie hem niet kende, dacht: wat een kluns. Even later dacht wie hem niet kende: wat een kanjer. Onuachu legde Seraing met een hattrick over de knie (3-0).

EUROPA

*Bayern München lijkt al afstand genomen te hebben van de rest. Het won vrijdag al moeiteloos van hekkensluiter Greuther Fürth (1-3) en Wolfsburg verloor voor de eerste keer in Hoffenheim (3-1). Borussia Dortmund ging kopje onder bij Borussia Mönchengladbach (1-0) en het slecht gestarte RB Leipzig haalde hors uit tegen Hertha: 6-0. Club Brugge is verwittigd.

*De Nederlanders Depay en Luuk de Jong zetten Barcelona op weg naar een vlotte zege tegen Levante (3-0). De derde goal was van Ansu Fati, de toekomstige Messi, die eindelijk weer fit is. Barça klimt naar de vijfde rang en komt wat dichter bij de andere toppers. Kampioen Atletico verloor immers in Alaves (1-0) en een krasselend Real Madrid kon geen afstand nemen van Villarreal (0-0, met dank aan Thibaut Courtois).

*PSG won ook zonder Messi van Montpellier (2-0). Kampioen Lille pakte drie punten in Straatsburg (1-2). Stade Reims versloeg Nantes (3-1). Thomas Foket opende de score. Lens pakte drie sensationele punten bij Olympique Marseille (2-3).

*Milan haalde het bij Spezia (1-2), met onder andere een doelpunt van de nieuwste Maldini. Juventus kon eindelijk nog eens winnen: 3-2 tegen Sampdoria. Inter bleef steken op een gelijkspel tegen Atalanta (2-2). De Romeinse derby ging naar Lazio (3-2). Napoli is de nieuwe koploper na de winst tegen Cagliari (2-0). Osimhen (ex-Charleroi) scoorde opnieuw. Mertens zat weer op de bank.