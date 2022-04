Wat te onthouden van het weekeinde? De imponderabilia van de Fabeltjes Liga

CLUB VAN DE WEEK: Anderlecht, dat zelfs nog als nummer drie naar de Champions Play-off gaat

SPELER VAN DE WEEK: Karim Benzema, die alweer met een hattrick voor Real Madrid uitpakte in de Champions League

BELGIE

De reguliere competitie is afgelopen, maar een eindstand hebben we nog niet. Op de laatste speeldag liep ons voetbal alweer flinke imagoschade op. De wedstrijd tussen Union en Beerschot werd voortijdig afgefloten bij een 0-0 stand. Terwijl de spelers van Beerschot eervol afscheid namen van de hoogste klasse, maakte een aantal supporters alweer amok.

Hoe het verder moet, is onduidelijk. De laatste minuten alsnog afwerken volgend weekeinde? De wedstrijd opnieuw spelen? Een forfait-nederlaag voor Beerschot? Stel je in dat geval voor dat Union kampioen wordt met één punt voorsprong en de titel zou te danken zijn aan de hooligans van het Kiel.

Het is hoe dan ook onduidelijk met hoeveel punten voorsprong Union aan de play-offs begint. Minimaal één (eigenlijk anderhalf, ja in het land van Magritte kan dit), maximaal twee (tweeënhalf dus). Hoe dan ook, de kans dat de Brusselaars met de titel aan de haal gaan, lijkt uiterst klein geworden. De dertig wedstrijden op het hoogste niveau hebben er stevig ingehakt bij de promovendus. Zelfs tegen het veroordeelde Beerschot kon niet gescoord worden, ondanks de terugkeer van Dante Vanzeir. Union had wat pech, miste kansen en werd een strafschop onthouden, maar het wordt in de eindronde harken. Een Europees ticket heeft Union al op zak en het is zeer de vraag of het team van Felice Mazzu zich nog eens kan opladen voor zes topduels.

Club Brugge begint, net als bij de start van het seizoen, als grote favoriet aan de eindspurt. Het kende gisteren weinig problemen met KV Mechelen (2-0). Vanaken swingt weer als in zijn beste dagen en de miljoenenaankopen Olsen en Buchanan blijken onmiddellijke meevallers. Gisteren kon coach Schreuder zelfs De Ketelaere driekwart wedstrijd op de bank houden.

Brugge of Brussel, lijkt het te worden. Antwerp zakt na het gelijkspel tegen Cercle Brugge (1-1) naar de vierde plaats. De Great Old verdiende meer, hoewel het voetbal alweer stroperig in plaats van vloeiend was. De achterstand op Union bedraagt, na de halvering van de punten, nog steeds minimaal zes punten. Dat betekent dat de Bosuil zelfs met twee overwinningen meer dan Union naast de titel grijpt. En dan houden we geen rekening met Club Brugge en Anderlecht.

Anderlecht eindigt finaal dus nog derde. In Kortrijk voetbalde het nochtans anderhalf uur met dichtgeknepen billen. Winnen was een must, want AA Gent veegde OH Leuven op een hoopje (5-0). Paars-wit wankelde in het Guldensporenstadion na een discutabele strafschop. Vooral de ingreep van de VAR was twijfelachtig. Wat scheidsrechter Jan Boterberg ook beslist had, velen zouden het er oneens mee geweest zijn. Maar was het een clear error? Neen toch, dus had de VAR zich koest moeten houden.

De jongens van Vincent Kompany kwamen snel weer langszij en zetten in het vierde kwartier orde op zaken met twee snelle goals. KVK, dat voor de rust de betere ploeg was, gaf het na vijf opeenvolgende nederlagen nog niet op en bracht de spanning terug (2-3). Wouter Vandenhaute zat te beven en bibberen op de tribune en dat werd er wellicht niet beter op toen zijn coach een kwartier voor tijd Kristian Arnstad (18 jaar, 1,65 meter en – volgens mijn statistieken – dit seizoen nog niet één minuut gespeeld in het eerste elftal) inbracht. Ofwel Is Kompany ontiegelijk cool ofwel waant hij zich al Pep Guardiola.

In Gent kan het jammeren weer beginnen. Alles zal waar afgewenteld worden op die gelijkmaker van Cercle vorige week, ook al kan geen mens (behalve Hein Vanhaezebrouck) met zekerheid zeggen of het al dan niet buitenspel was. Op basis van de beelden lijkt het dat de verdediger bovenaan de buitenspelpositie opheft. Blijkbaar schort er heel wat aan de protocollen van de videoref (het tegenovergestelde zou verbazen), maar als club moet je meteen en niet achteraf komen zeuren. Het idee om de wedstrijd over te spelen omdat die ene cameraman te laat zijn positie innam (omdat hij beelden maakten van het eerbetoon voor de overleden Miguel Van Damme), was ronduit stuitend. Het ging om duizend euro te besparen, las ik ergens. Ja, negen keer duizend euro maal veertig speeldagen: 360.000 euro dus. Terwijl het zou kunnen dat een cameraman ook dan even verdwijnt omdat hij hoogdringend moet of omdat hij onwel is geworden. Dit hoort gewoon bij de imponderabilia van het voetbal, zoals Michel Verschueren placht te zeggen.

Nee, AA Gent valt naast Play-off 1 omdat het een dramatische competitiestart kende en nadien te veel kansen onbenut liet. Niet omdat er in één fase tegen Cercle iets misliep bij de VAR. De ontgoocheling kan volgende week maandag echter in euforie omslaan, indien de bekerfinale wordt gewonnen. De Buffalo’s zullen alvast gemotiveerd zijn tegen Anderlecht.

Zonder bekerwinst is er nog het vangnet van de Europe Play-offs. Als nummer vijf zou AA gent hoe dan ook recht hebben op een Europees deelnemingsbewijs, maar door ons potsierlijk competitieformat maken Charleroi (acht punten minder dan Gent), KV Mechelen (tien punten minder) en zelfs Racing Genk (elf punten minder) nog een kans. Het kan allemaal in de Fabeltjes Liga.

EUROPA

*Manchester City blijft aan de leiding in de Premier League na het gelijkspel in de topper tegen Liverpool (2-2). City, met een uitstekende Kevin De Bruyne die al na vijf minuten de score opende, behoudt één punt voorsprong op de Liverpudlians. De ware kampioen, want in tegenstelling tot City volgen de Reds de regels en spendeerden ze niet ruim één miljard pond aan transfers de voorbije jaren.

City kwam deze week andermaal in opspraak. Der Spiegel pakte vorige week uit met nieuwe bewijzen dat de ploeg van Pep Guardiola al elf jaar een loopje neemt met de regels van financiële fair play. En nog altijd. Volgens de nieuwste Money League van Deloitte is City de club met de hoogste inkomsten ter wereld. In de Engelse media werd er de draak mee gestoken. City dankt de rijkdom aan sponsors uit Abu Dhabi, die de emir schatplichtig zijn. Marktconform zijn de bedragen geenszins.

Zoals Nick Harris (Mail on Sunday) schreef ‘City is noch succesvol genoeg noch populair genoeg om de club met de hoogste inkomsten te zijn’. En ging hij verder: ‘Op basis van de verkoop van shirts, de populariteit op tv en sociale media is het de nummer vier of vijf in Engeland en dus zeker niet de nummer één in de wereld’. Kortom, City overtreedt de regels en is dus een valsspeler.

*Bayern München won moeizaam van FC Augsburg (1-0). Borussia Dortmund haalde het in Stuttgart (0-2). Witsel startte op de bank.

*De titelkansen van Napoli kregen een forse knauw na de nederlaag tegen Fiorentina (2-3). Dries Mertens tekende voor de 1-1, enkele minuten nadien hij werd ingebracht. Milan liep averij op bij Torino (0-0). Inter versloeg Hellas Verona (2-0) en kan leider worden indien het zijn inhaalmatch wint.

*In Spanje kende Real Madrid geen problemen met Getafe (2-0). Regerend kampioen Atletico Madrid struikelde op Mallorca (1-0) en lijkt compleet uitgeteld voor de titel. FC Sevilla versloeg Granada (4-2). Barcelona had de handen vol bij Levante (2-3).

*Paris Saint-Germain haalde fors uit bij Clermont Foot (1-6).