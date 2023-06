Wat te onthouden van het weekeinde? De meesterzet van Mintjens

PLOEG VAN DE WEEK: Manchester City, maar – zoals sommige Britse media doen – met asterisk SPELER VAN DE WEEK: Rodri werd door de kenners van Uefa tot man van de match uitgeroepen omdat hij het enige doelpunt maakte, maar de beste man op het veld was John Stones, de centrale verdediger die als een onvervalste Beckenbauer op het middenveld opereerde EUROPA Saai, saaier, saaist. Een beknopte samenvatting van de drie Europese finales. De eindstrijd van de Europe League werd…

PLOEG VAN DE WEEK: Manchester City, maar – zoals sommige Britse media doen – met asterisk

SPELER VAN DE WEEK: Rodri werd door de kenners van Uefa tot man van de match uitgeroepen omdat hij het enige doelpunt maakte, maar de beste man op het veld was John Stones, de centrale verdediger die als een onvervalste Beckenbauer op het middenveld opereerde

EUROPA

Saai, saaier, saaist. Een beknopte samenvatting van de drie Europese finales. De eindstrijd van de Europe League werd volledig verpest door het wangedrag van José Mourinho en van de apotheose van de Conference League, volgens sommige waarnemers de Europacup van den Aldi, gewonnen door de nummer dertien van de Premier League (West Ham) mocht je geen wonderen verwachten.

Gelukkig was er nog de eindfase van de Champions League, het walhalla van het voetbal, de verzamelplek van de grootste teams van het continent. Helaas, het orgelpunt van het Europese voetbalseizoen was ook al een regelrechte sof. En dat was dan nog zonder met de context rekening te houden: een duel tussen een club die eigendom is van een Chinese oligarch tegen een team dat het speeltje is van de emir en sjeiks uit Abu Dhabi georganiseerd in het land van Erdogan met een Poolse ref, die pas mocht fluiten nadat hij zijn excuses had aangeboden voor zijn aanwezigheid op een bijeenkomst van extreemrechts.

Man City was torenhoog favoriet, maar slofte uitgeblust over het veld en voetbalde nauwelijks een kans bij elkaar. Dat had niet alleen te maken met het vrij vroege uitvallen van Kevin De Bruyne. Pep Guardiola wachtte al twaalf jaar op een nieuw succes in de Champions League en nam geen risico’s. Hij stuurde zijn team in een dwangbuis het veld op en probeerde na het doelpunt van Rodri de tent helemaal dicht te gooien.

Inter verdiende aan het slot van de partij de zege nog het meest, maar de ingevallen Romelu Lukaku zal nog geregeld badend in het zweet wakker worden van twee fases. Net als in zijn vorige finale tegen FC Sevilla hield hij ongewild een doelpoging van een ploegmaat tegen en net als op het WK in december van vorig jaar tegen Kroatië miste hij een opgelegde kans die voor een andere afloop had kunnen zorgen.

Het was het vierde jaar op rij dat het kampioenenbal met een 1-0 eindigde en elf jaar geleden dat er een nieuwe naam op het palmares komt. Dat zou een reden voor vreugde moeten zijn, maar dat is het totaal niet. Zeker niet voor de Uefa.

De Europese voetbalunie heeft Manchester City immers al twee keer gesanctioneerd voor het overtreden van de financiële spelregels en had de club zelfs uitgesloten van Europees bekervoetbal. En het is wachten op een uitspraak van de Premier League, die de Citizens beschuldigd heeft van 115 overtredingen tegen de ‘financial fair play’-regels. Uitsluiting uit de Premier League behoort tot de mogelijkheden en reden waarom in Engeland sommigen een asterisk zetten achter het hele palmares van de club.

Sjeik Mansour, de eigenaar van de club, woonde voor de tweede (!) keer in vijftien jaar een wedstrijd van zijn club bij. De eerste keer was een thuiswedstrijd tegen Liverpool in 2008. Ja, hij is een echte voetballiefhebber en had zijn broer meegebracht, Mohamed bin Zayed, de heerser van de Verenigde Arabische Emiraten.

‘Sportswashing’ (het misbruiken van de sport voor het opkrikken van het imago van een land) is meer dan ooit in opmars. In het wielrennen is er nooit een vraagteken (Bahrein, VAE, Israël) bij geplaatst. Saoedi-Arabië heeft de voorbije weken de professionele golfsport in bezit genomen en in het voetbal wordt het volgend seizoen erger dan ooit. Engeland stuurt straks minstens twee (Man City, Abu Dhabi; Newcastle, Saoedi-Arabië) en mogelijk drie teams die staatseigendom zijn (Man United wordt mogelijk door een Qatari gekocht) naar de Champions League.

BELGIË

Tanja Mintjens werd de voorbije dagen opgevoerd als het nieuwe monster van Loch Ness. Zij moest haar grond rond de Bosuil willens nillens verkopen aan Paul Gheysens, zodat de spuuglelijke, lege tribune 2 kon afgebroken en het stadion volledig afgebouwd worden. Gheysens hield wijselijk stil dat hij hetzelfde gedaan had om de bouw van een nieuwe tempel voor Club Brugge onmogelijk te maken.

Hoe dan ook, de ‘mysterieuze mevrouw Mintjens’, zoals ze werd genoemd, werd aan de schandpaal genageld en de Antwerp-fans openden een petitie. Madam Mintjens bleek helemaal niet zo mysterieus en pakte met een meesterzet uit. Zij stelt haar gronden voor 99 (!) jaar ter beschikking. Gratis. Maar ze koppelt er een aantal voorwaarden aan. Samengevat: de club Antwerp moet er beter van worden, niet de bouwmagnaat Gheysens. Bovendien moet er in de raad van bestuur een zitje vrijgemaakt worden voor een vertegenwoordiger van de supporters. Zoals dat in Duitsland, op een paar uitzonderingen na, bij alle clubs het geval is en iets waarvoor we al ontelbare keren gepleit hebben. Ja, Paul, ‘an offer you can’t refuse’ en helemaal niet moet bestuderen.

Het zwaarste seizoen uit de voetbalgeschiedenis zit er nog altijd niet op. Deze week wordt de Final Four van de Nations League afgewerkt en de andere landenteams treden aan in de voorronde van het EK 2024, dat al over een jaar op de agenda staat. De Rode Duivels ontvangen zaterdag Oostenrijk en spelen drie dagen later in Estland.

Domenico Tedesco vernieuwde zijn selectie grondig, zodat er van de Gouden Generatie nog nauwelijks iets overblijft. Bovendien zal Kevin De Bruyne er niet bij zijn (hamstringletsel) en is het zeer de vraag of Lukaku er met zijn gedachten kan bij zijn na zijn gestuntel in Istanbul en de schandelijke, racistische verwensingen die daar dezer dagen telkens weer na volgen.

Estland zou ook met een veredelde B-selectie geen probleem mogen zijn en Oostenrijk heeft ook al meer dan een halve eeuw geen Wunderteam meer.

WERELD

Wie vreest na Estland langdurig te moeten afkicken, moet zich geen zorgen maken. In het laatste deel van juni staan er nog minstens drie wedstrijden van Jong België op de EK-eindronde in Georgië geprogrammeerd en in juli is er het WK vrouwen in Australië, weliswaar zonder Red Flames.

De Fifa heeft een serieuze inspanning gedaan en een nieuw beloningsstelsel voor dit WK uitgewerkt. Niet alleen de bonden, maar ook de speelsters krijgen centen van de wereldvoetbalbond. Elke speelster van ieder team strijkt minimaal 28.000 euro op. Dat is zowat het dubbele van wat voetbalsters wereldwijd jaarlijks gemiddeld verdienen. Hoe verder ze geraken in het toernooi, hoe hoger die premie. De winnaressen ontvangen ieder 250.000 euro. De winnende bond krijgt overigens vier miljoen euro.

En om de cirkel rond te maken, eindig ik met Marco van Basten. Het Nederlandse ex-voetbalicoon heeft zich ook mateloos geërgerd aan José Mourinho en een brief naar de Fifa gestuurd. San Marco wil dat het wangedrag en spelbederf van spelers en trainers wordt aangepakt. ‘We willen de bal zien rollen, geen gedoe en gezeik’, aldus Van Basten. Hij wil onder andere dat spelers die de ref belagen, op de aanvoerder na, geel krijgen en effectieve speeltijd invoeren. Een mooie gedachte om toch enkele dagen zonder voetbal te overleven.