Wat te onthouden van het weekeinde? De tijd bleef stille staan

PLOEG VAN DE WEEK: KV Kortrijk, dat leider Racing Genk zijn tweede nederlaag van het seizoen bezorgde

SPELER VAN DE WEEK: Felipe Avenatti, die het enige doelpunt maakte in het Guldensporenstadion

Het WK is voorbij. Tijd voor goed voetbal. Niet zozeer in de Jupiler Pro League, maar in de topcompetities. Voorlopig alleen in de Premier League, want buiten Engeland is het nog minstens een weekend wachten op ballen die rollen. De tijd dat de wereldbeker de toon zette, is alvast voorbij. Van tien minuten toegevoegde tijd is nog nergens sprake en onze arbitrage blijft gelukkig strenger dan in Qatar. Lakse scheidsrechters bevoordelen ploegen die niet willen of kunnen voetballen.

Het wordt de komende weken uitkijken naar de gevolgen van een WK midden in het seizoen. We bevinden ons op onbekend terrein. Vast staat dat de rest van deze campagne een lange sprint wordt. Er is geen tijd te verliezen nadat vijf weekends opgeofferd werden voor interlandvoetbal. De angst voor vermoeidheid en blessures is overal groot. Zeker in de grote competities, die vaak meer dan honderd spelers naar de zandbak zagen vertrekken.

Belgie

In eigen land leek het alsof de tijd was blijven stilstaan. Na een maand rust voor de grote meerderheid van de spelers verwacht je allemaal frisse kopjes. Helaas, alleen KV Kortrijk-Racing Genk was een leuke wedstrijd. Maar laat ons met de goede voornemens beginnen en met kleine dingen gelukkig zijn. Er waren nergens rellen. Het vuurwerk was nat, werd opgespaard voor oudejaarsavond of (in Charleroi) buiten het stadion aangestoken.

Het seizoen hervatte met de nodige verrassingen in het bekertoernooi. Was het een goed idee om te starten met een competitie van alles-of-niets? Met Standard, Anderlecht en Club Brugge gingen meteen drie topclubs voor de bijl in de 1/8ste finales. In de twee eerste gevallen werd daar nauwelijks bij opgekeken. Standard kreeg op de Bosuil een pak voor de broek (4-0) en Anderlecht ging nipt onderuit bij Racing Genk (1-0). Het debuut onder de Deen Riemer was wellicht de beste prestatie van paars-wit dit seizoen.

Dé verrassing was de zware thuisnederlaag van Club Brugge tegen STVV (1-4). Zelfs Simon Mignolet bakte er niets van. Meteen kwam Carl Hoefkens onder druk te staan. Het bestuur leek te aarzelen om door te gaan met zijn coach. De competitiematch van zondag tegen OH Leuven kreeg een extra lading. Winnen leek een must. Club was de betere ploeg, zonder echt lekker te voetballen. Jutgla benutte een strafschop, maar de andere kansjes werden gemist en in de allerlaatste minuut maakte OHL gelijk (1-1).

Wat nu? Boze supporters eisten achteraf alvast het ontslag van de Lierenaar. Zo gaan (bepaalde) Brugse fans dus om met een ex-coryfee van het eigen huis. Het worden moeilijke dagen voor het duo Mannaert-Verhaeghe. Die laatste is ook al op zoek naar een technisch directeur en een bondscoach voor de voetbalbond. Vreemd dat er nergens geroepen wordt om het ontslag van Peter Bossaert, de ceo van de KBVB die een puinhoop heeft gemaakt van de leiding van ons nationaal team. De bond beschikte niet eens over mensen om een opvolger voor Roberto Martinez te zoeken. Dit lijkt nochtans dé kerntaak van een voetbalbond.

Maar dat terzijde. Club Brugge belandde in een serieuze put, maar liep vreemd genoeg een punt in op leider Genk. De Limburgers werden immers koud gepakt op de Kortrijkse kouter. Avenatti zorgde voor het enige doelpunt van de partij en de zege van KVK was zeker niet onverdiend. Een mooie start voor de nieuwe Duitse coach Bernd Storck en drie welkome punten in de degradatiestrijd.

Dat laatste gold ook voor Anderlecht, dat de start van de tweede ambtstermijn van zijn ex-coach Felice Mazzu in Charleroi flink vergalde (0-1). In een vrij evenwichtige, maar matige partij trok paars-wit aan het langste eind omdat het de gelukkigste ploeg was. Adem Zorgane voelde alle lucht uit zijn longen verdwijnen toen hij een bal die door zijn doelman was afgeslagen in eigen doel verwerkte.

Standard herstelde zich enigszins van de bekerdreun bij Antwerp met een gelijkspel bij AA Gent (0-0). Doelman Bodart had twee keer de hulp van het doelhout nodig, maar de Rouches bleven overeind omdat de Buffalo’s niet geweldig geïnspireerd waren.

Union werd op het goede pad gezet dankzij een vederlichte strafschop, maar liet KV Oostende nadien kansloos (3-0) en nadert tot op zeven punten van Genk. Antwerp kan in het spoor van de Brusselaars blijven als het dinsdag in Westerlo wint.

Europa

*Alleen in Engeland is de competitie ook al hervat. Leider Arsenal kwam tegen West Ham even in de problemen, maar boog een 0-1 achterstand om in een 3-1 zege. Tottenham kwam bij Brentford niet verder dan een gelijkspel (2-2). Newcastle maakte brandhout van Leicester City, dat met vier Belgen was gestart. Dennis Praet viel al na een kwartier uit en toen stond de thuisploeg al twee goals achter. Het werd alleen maar erger voor Faes, Castagne en Tielemans: 0-3. Liverpool had geen problemen met Aston Villa (1-3). Chelsea en Manchester United komen dinsdagavond in actie, Man City pas woensdag.