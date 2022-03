Wat te onthouden van het weekeinde? Een hold-up in eigen huis

PLOEG VAN DE WEEK: Monaco (3-0 winst tegen PSG) leek een grote kanshebber, maar Barcelona won zondag voor het eerst in zes Clasico’s en in Madrid, met maar liefst 0-4

SPELER VAN DE WEEK: Ally Samatta en Tarik Tissoudali, die respectievelijk Antwerp en AA Gent met late goals op weg naar Play-off 1 zetten

BELGIE

Union liet voor de derde keer op rij in een thuiswedstrijd punten liggen. De Brusselaars waren voor de rust onherkenbaar en KV Oostende kwam vrijdagavond met een zondagsschot van D’Arpino op voorsprong. Na de rust toonde de leider een ander gezicht, maar bij de afwerking liep het altijd net weer mis. Twee goals werden (terecht) vanwege buitenspel uitgewist, een bal die over de doellijn leek leverde niets op omdat daar geen zekerheid over bestond en finaal mocht Undav blij zijn dat bij de gelijkmaker de beruchte ‘lijn’ van de VAR niet functioneerde (1-1).

Club Brugge naderde tot op vijf punten van de leider. Het won, zonder echt geweldig te voetballen, relatief gemakkelijk van Racing Genk, onder andere dankzij twee goals bij het begin van iedere helft (3-1). Noa Lang bleef opnieuw ruim vijf kwartier aan de bank gekluisterd bij de zesde zege op rij van Club.

Antwerp klauterde weer naar plaats drie. Invaller Ally Samatta bezorgde na een assist van de ook al ingevallen Miyoshi de Great Old een late maar verdiende zege (1-0).

Anderlecht dreigt uit de boot te vallen voor Play-off 1 (Champions Play-off officieel). De Brusselaars verloren in Gent, dat op gelijke hoogte komt maar een wedstrijd meer gewonnen heeft. De Buffalo’s pleegden een hold-up in eigen huis en boekten zo hun zevende zege op rij (1-0).

De eerste helft was miserabel en na de pauze speelde Anderlecht de thuisploeg zoek. Paars-wit vergat echter de trekker over te halen en Davy Roef draaide zijn ex-club een loer. De enige volwaardige aanval van de thuisploeg leverde het beslissende doelpunt op van de voet van de voor het overige onzichtbare Tissoudali.

Het doelpunt viel ongeveer een minuut na de inbreng van Lemajic. Niet dat de Est er veel verdienste aan had, maar toch opmerkelijk na de Europese uitschakeling donderdag in de Europe Conference League. Hein Vanhaezebrouck gaf achteraf toe dat hij zijn boomlange spits had moeten inbrengen, maar dit niet deed omdat de supporters en de journalisten geen pap lusten van Lemajic.

Een trainer dus die weigert te doen wat hij zelf meent dat zijn team nodig heeft. Er zijn al coaches voor minder ontslagen. Bovendien presteerde Hein het om zijn offensieve wing backs (Samoise en Castro Montes) in de slotfase te vervangen door twee zuivere verdedigers op een moment dat nog twee keer moest gescoord worden. Il faut le faire. Maar gisteravond was HVH weer de held van de Ghelamco Arena.

Coëfficiëntenmiserie

Met de uitschakeling van AA Gent in de Conference League tegen het armoedige PAOK Saloniki zit het Europese seizoen er weer op voor de Belgische clubs. Alweer een dramatische jaargang voor het Belgische voetbal. Met als gevolg dat na het volgende seizoen rechtstreekse deelneming aan de Champions League wegvalt voor de landskampioen en het ook in de andere Europese bekers moeilijker wordt om de poulefase te bereiken.

België staat dit seizoen zestiende op de Uefa coëfficiëntenranglijst. Zestiende! Als we op basis van de financiële middelen ervan uitgaan dat Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk de top-vijf vormen, moet België altijd bij de volgende vijf behoren. Samen met landen als Portugal, Nederland en misschien Rusland, hoewel de Russen er ook in het voetbal niet veel van bakken. De negende stek zou in het slechtste geval onze plaats moeten zijn, maar op basis van de vijf jongste seizoenen halen we zelfs plaats elf (die ook nog automatische deelneming aan de Champions League oplevert) niet meer.

Waar zijn nu de voorstanders van de play-offs, die ons voetbal Europees sterker zouden maken? Zelfs met de fiscale voordelen die ons voetbal van de overheid geniet erbovenop slagen onze clubs er niet in naar hun financiële mogelijkheden te presteren. En ondanks alle gunsten van de overheid zijn nu al vijftien clubs in handen van buitenlandse eigenaars. Mensen die geen band, geen belang of geen liefde voor ons voetbal hebben, maar er een middel in zien om geld te verdienen via transfers of spelers klaar te maken voor de competitie van de moederclub.

De politiek heeft het allemaal laten gebeuren en zo ook de voetbalbond en de Pro League. Geen enkel initiatief wordt er genomen om er ons voetbal weer bovenop te helpen. Terwijl er maar één middel is: opleiden, opleiden, opleiden. Daarnaar, en naar infrastructuur, moeten alle middelen gaan. Niet naar weer een transfer die alleen maar dient om de kern te verbreden.

Volgende week is het weer aan de Rode Duivels en ook daar dreigen de magere na de vettere jaren. Bondscoach Roberto Martinez selecteerde alleen jongens met minder dan vijftig caps, omdat er al te veel wedstrijden op het programma staan. Alsof dat niet het geval is voor spelers met minder dan vijftig caps.

Nee, dit zijn twee wedstrijden van een B-elftal die slechts dienen om wat geld binnen te rijven voor de bond. Vooral omdat Martinez geen beroep doet op Romelu Lukaku en Eden Hazard. Twee jongens van wie je bezwaarlijk kan stellen dat ze dit seizoen te veel wedstrijden speelden. Zij zouden tegen Ierland en Burkina Faso niet alleen speelritme kunnen opdoen, maar ook even de omgeving achterlaten waar ze het vijfde wiel aan de wagen zijn. Een gemiste kans.

EUROPA

*In Engeland stonden de kwartfinales van de FA Cup geprogrammeerd. Chelsea schakelde tweedeklasser Middlesbrough uit (0-2). Romelu Lukaku mocht nog eens starten en maakte het openingsdoelpunt. Ook Crystal Palace (4-0 tegen Everton), Manchester City (1-4 bij Southampton, met onder andere een strafschop van De Bruyne) en Liverpool (0-1 bij Nottingham Forest) gaan door. De klapper in de halve finales wordt Liverpool-Man City.

*In Frankrijk kreeg het sterrenensemble van Paris Saint-Germain een flinke draai om de oren van het Monaco van Philippe Clement (3-0), die volgens Radio Monte Carlo deze week zou ontslagen worden. De Russische eigenaar van de Monegasken zou een zuivering willen doorvoeren. PSG telt nog steeds twaalf punten voorsprong op Marseille, dat de derby tegen Nice won (2-1).

*Inter Milaan deed een slechte zaak in de strijd om de Scudetto. Het speelde slechts gelijk tegen Fiorentina. Milan, met de ingevallen Saelemaekers, haalde het bij Cagliari (0-1). Napoli, met in de eerste helft Dries Mertens, won tegen Udinese (2-1).

*Bayern München werd rijkelijk beloond tegen Union Berlijn (4-0). Borussia Dortmund bleef in Keulen op 1-1 steken. De kloof is weer zes punten.

*FC Sevilla leek na het gelijkspel tegen Real Sociedad (0-0) helemaal uitgeteld in de titelstrijd. Real Madrid, met toescouwer nummer één Eden Hazard, incasseerde echter een onwaarschijnlijke dreun. De ‘muur’ bleek in de Clasico van karton en alleen de mildheid van Barcelona na de rust zorgde ervoor dat de score beperkt bleef tot 0-4. Aubameyang scoorde twee keer. Mits winst in zijn inhaalmatch komt Barça naast Sevilla op negen punten van de Koninklijke.