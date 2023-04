Wat te onthouden van het weekeinde? Een naïeve politicus in het voetbal

PLOEG VAN DE WEEK: Milan, dat leider Napoli in het eigen Stadio Diego Armando Maradona een pak voor de broek gaf SPELER VAN DE WEEK: Toby Alderweireld, die als verdediger twee keer scoorde voor Antwerp en eigenlijk een hattrick maakte. Zijn eerste goal werd echter door de VAR uitgewist. BELGIË Het eerste halfuur van Duitsland-België was het beste wat ik van de Rode Duivels heb gezien sinds de eerste interland onder bondscoach Walter Meeuws tegen Portugal in 1989. En dat…

PLOEG VAN DE WEEK: Milan, dat leider Napoli in het eigen Stadio Diego Armando Maradona een pak voor de broek gaf

SPELER VAN DE WEEK: Toby Alderweireld, die als verdediger twee keer scoorde voor Antwerp en eigenlijk een hattrick maakte. Zijn eerste goal werd echter door de VAR uitgewist.

BELGIË

Het eerste halfuur van Duitsland-België was het beste wat ik van de Rode Duivels heb gezien sinds de eerste interland onder bondscoach Walter Meeuws tegen Portugal in 1989. En dat nadat de nieuwe lichting Duivels slechts negen dagen samen was onder Domenico Tedesco en de nieuwe bondscoach slechts vijf trainingen had geleid.

Dit had dus ook in Qatar gekund. De waarnemers struikelden achteraf over elkaar met de vraag waarom Roberto Martinez de verjonging niet veel eerder had ingezet. Merkwaardig, het waren zeldzame stemmen die dit voor het WK opperden. Sommigen zouden hun woorden van nauwelijks vier maanden terug eens moeten opzoeken. De meesten pleitten nog voor een basisplaats voor Eden Hazard, die zelf nog het meest verbaasd was dat hij nog mocht meespelen in de zandbak.

Tedesco heeft zijn entree alvast niet gemist en kan nu in alle rust toewerken naar het EK, dat al over 14 maanden begint. Kwalificatie voor Euro 2024 in Duitsland kan geen probleem zijn na de winst in Zweden. Voor het overige vallen er nog niet te veel conclusies te trekken. Dit is een abnormaal seizoen, met een groot toernooi halfweg de competitie. Zoals de Schotse winst tegen Spanje (2-0) nog eens illustreerde. De kans is reëel dat de Belgische ploeg zonder veel grote namen onderschat werd. Laat ons ook niet vergeten dat de nieuwe generatie (nog) niet bij de echte Europese top voetbalt. Belangrijk is echter dat er weer een groep staat met honger in plaats van volgevreten vedetten.

Vuurwerk

De goede resultaten van de Duivels en onze clubs in Europa een week eerder zijn Lorin Parys, de CEO van de Pro League, naar het hoofd gestegen. Of heeft de ex-politicus echt zoveel gevoel voor humor? ‘In Europa werken onze clubs een ongelooflijk seizoen af. Het is een gevolg van goede scouting, slim technisch beleid, kwaliteit op het veld en in de bestuurskamers’, vertelde hij met een strak gezicht in de krant.

Ja, hallo? Waarom heeft deze kwaliteit zich dan zo vaak vergist bij de aanstelling van een trainer? Tien van de achttien clubs uit 1A hebben hun sportieve baas al aan de deur gezet en enkele clubs zijn al aan hun derde coach toe. Zoals hier al eerder uitgelegd: de Europese successen zijn te danken aan de nodige dosis geluk (strafschoppen AA Gent en Anderlecht in de vorige ronde) en de nieuwe Conference League. De derde Europese beker moet de kleinere voetballanden uitzicht bieden op internationale glorie, omdat de toplanden slechts één deelnemer hebben en dat in het beste geval de nummer zes is van een van de vijf grote competities. Zo kreeg Nederland (Feyenoord) vorig seizoen in de eerste editie van de nieuwe cup voor het eerst in twintig jaar nog eens een finalist.

Parys zit nu een jaar in het voetbal, maar moet nog veel leren. Hij wil vanaf volgend seizoen vuurwerk gecontroleerd toelaten in de stadions. Een nobel opzet, maar hoe naïef. Dat soort afspraken valt niet te maken met de ultra’s. In dat geval zouden het geen ultra’s meer zijn, maar brave schoolkinderen. En hoe ga je hen duidelijk maken dat dit bij Europese wedstrijden dan toch weer niet toegelaten is? De Uefa is echt niet van plan hier in mee te gaan.

Op de valreep

Na een interlandonderbreking vallen er vaak heel wat verrassingen te noteren. Van de eerste acht in het klassement verloor echter alleen Westerlo punten. De top-drie kon de zege echter slechts op de valreep afdwingen. Drie minuten voor tijd bezorgde Trésor met een geweldige vrije trap Racing Genk de drie punten tegen OHL (2-1). Puertas kon pas in de 89ste minuut Union aan winst helpen tegen STVV (2-1). Antwerp haalde het aan de Gaverbeek met twee doelpunten in de laatste vijf minuten van Alderweireld (0-2).

AA Gent legde Seraing over de knie (0-5, twee keer Orban en Cuypers) en blijft vierde. Club Brugge ondervond weinig weerstand van KV Mechelen (0-3, twee keer Noa Lang). Standard kende geen problemen in Oostende (1-3). Anderlecht haalde het in een zwakke partij in Eupen (0-1). Westerlo ging in de slotfase voor de bijl (2-3) in de leukste wedstrijd van het weekeinde tegen Charleroi, dat meer dan ooit kandidaat is voor Play-off 2. Zeker als het de partij tegen KV Mechelen, dat nog alleen aan de bekerfinale denkt, mag overspelen. De domste beslissing van de voetbalbond dit seizoen. Na Anderlecht en KV Mechelen stapten nu ook Westerlo, Cercle Brugge en OHL naar het BAS.

EUROPA

*Leider Arsenal kende geen problemen met Leeds United (4-1). Ook Manchester City beleefde een zorgenvrije namiddag. Liverpool kwam nochtans op voorsprong in het Etihad, maar onder impuls van Kevin De Bruyne en vooral Jack Grealish boekten de Citizens een ruime overwinning (4-1). Newcastle wordt dankzij de winst tegen Manchester United (2-0) en een beter doelgemiddelde derde.

Roy Hodgson (75) vierde zijn rentree bij Crystal Palace met de eerste zege van het team na elf wedstrijden: 2-1 tegen Leicester City, van Praet, Castagne, Faes en Tielemans. De Foxes namen afscheid van coach Brendan Rodgers. Zondagavond werd ook Graham Potter (Chelsea) ontslagen. Een dag eerder had Chelsea alweer verloren (0-2 tegen Aston Villa) en was naar de elfde plaats gezakt. The Blues betaalden begin dit seizoen 25 miljoen euro aan Brighton om Potter over te nemen en gaven in de twee jongste transferperiodes meer dan 700 miljoen euro aan transfers uit. Dat krijg je met Amerikaanse eigenaars die niet weten dat een voetbal rond is.

*Marseille liep in eigen stadion averij op tegen Montpellier (1-1). Lens won in Rennes dankzij een doelpunt van Loïs Openda (0-1). Paris Saint-Germain verloor in het eigen Prinsenpark van Lyon (0-1). En er keert weer wat spanning terug in de Ligue 1. De voorsprong van PSG op Marseille en Lens bedraagt nog slechts zes punten. Het is geen gewaagde gok te denken dat trainer Christophe Galtier zijn koffers mag pakken.

*Barcelona boekte simpele winst bij Elche (0-4). Real Madrid veegde de vloer aan met Real Vallodolid. Na 65 minuten en bij een 4-0 stand mocht Eden Hazard nog eens van de bank komen en gaf Lucas Vazquez de assist bij het laatste doelpunt (6-0).

*Tomas Tuchel begon bij Bayern München met een eclatante zege in de topper tegen Borussia Dortmund (4-2). Half weg de eerste helft was het al 3-0, onder andere door het geklungel van doelman Kobel. Bayern springt hierdoor over de Borussen naar de koppositie.

*Milan zorgde voor de sensatie van het weekeinde: 0-4 winst bij Napoli. Twee keer Leao en de 0-4 van de ingevallen Saelemaekers, leuk voor de jongen na het idiote idee van de bondscoach om hem als linksback te laten invallen in Keulen. Napoli telt nog steeds zestien punten voorsprong op Lazio, dat van Monza won (0-2). Milan wordt derde en Inter vierde. Inter verloor immers in San Siro van Fiorentina (0-1). Lukaku miste een huizenhoge doelkans.