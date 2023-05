Wat te onthouden van het weekeinde? Eigen schuld, dikke bult

Ploeg van de week: Antwerp, dat de macht grijpt in het Belgische voetbal

Speler van de week: Gift Orban, voor het doelpunt dat hij maakte, zijn goal die afgekeurd werd en de weergaloze poging tegen de lat

België

Antwerp is met nog vier speeldagen te gaan leider en topfavoriet voor de titel. De Great Old won gisteren de tumultueuze topper tegen Racing Genk (2-1) en dat was niet onverdiend. Lyrisch werd je ook dit keer niet van het voetbal van rood-wit, maar het is het meest volwassen en moeilijkst te maneuvreren team van het land. En dat zijn ook kwaliteiten.

De boys van Van Bommel tellen nu een punt meer dan Union en Genk en hebben de gunstigste kalender. Er volgen nu immers twee matchen tegen het uitgetelde en uitgebluste Club Brugge, terwijl Union en Genk elkaar dreigen af te maken. Eén van beide ploegen moet wellicht beide onderlinge duels winnen om in het spoor van de oudste club van het land te blijven.

Vorige week leek het alsof het sprankelende Genk terug was, maar we vergaten wellicht dat het ‘slechts’ tegen Club Brugge was. Op de Bosuil konden de Limburgers de bal geen twee keer na elkaar naar dezelfde kleur spelen en dan wordt het moeilijk om te winnen. Tot overmaat van ramp werden Trésor en Outtara in de slotfase nog uitgesloten. Genk voelde zich benadeeld vanwege een strafschop voor handspel van een onherkenbare Heynen, maar moest zich vooral het defensief gestuntel van Sadicki aanrekenen.

Het kwijtspelen van de leidersplaats was slikken voor Genk. In een serieus voetballand was het al kampioen geweest en zonder de ronduit oneerlijke halvering van de punten zou het nog steeds aan kop gaan, maar de Limburgers behoren tot de grootste fans van dit format. Kortom, eigen schuld, dikke bult.

Geheim

Op het juiste moment in vorm zijn: dat is het geheim van een competitie met play-offs. Genk is na het vertrek van Onuachu niet meer dezelfde ploeg. Club Brugge is al ruim een half jaar van slag. Union was midweeks op eigen veld kansloos tegen Antwerp en in Brugge was er nauwelijks beterschap. Het duel tussen de nummer drie en de nummer vier in de stand leek op een eindeseizoenwedstrijd. Van het bedenkelijke niveau van de bekerfinale.

De Bruggelingen hadden de bal, de Brusselaars counterden. Kort voor de rust met succes en Boniface opende de score. Net na de pauze ging zelfs Mignolet in de fout en de late aansluitingstreffer van een voor het overige onzichtbare Vanaken bracht nauwelijks soelaas voor Club (1-2).

Blauw-zwart leerde alvast dat het ruime aanbod aan jong talent niet zal volstaan om volgend seizoen een gooi naar de oppergaai te doen. Union en Racing Genk lijken dan weer moe. De titel zou dus na 66 jaar (dat is het dubbele van Napoli) nog eens naar Antwerp kunnen gaan.

In de Europa Play-off blijven de lege tribunes pijn doen aan de ogen. De fans van veertien van de achttien clubs hebben geen boodschap aan de play-offs (en zelfs in Brugge waren er behoorlijk wat lege zitjes), maar de Pro League ploetert vrolijk en zelfvoldaan verder.

AA Gent lijkt na de winst op Standard (1-2) aardig op weg naar de vijfde plaats en het ticket voor de Conference League dat het verdient. Standard en Cercle Brugge volgen al op vijf punten. Westerlo is na de doelpuntenrijke thuisnederlaag tegen Cercle (3-5) uitgeteld.

Europa

*In Engeland stevent Manchester City op en vijfde titel in zes jaar af. Bayern München kan voor de elfde keer op rij ‘Meister’ worden in de Bundesliga. Paris Saint-Germain haalt het wellicht voor de negende keer in twaalf seizoenen in de Ligue Un. In Spanje is het nog eens aan Barcelona, de zeventiende titel sinds de jaargang 1984-’85, tegen zeventien voor Real Madrid. Slechts zes keer in net geen veertig jaar grepen ze allebei naast de hoogste kroon. Italië is aan zijn derde verschillende kampioen toe in drie jaar, maar voordien was het negen keer op rij Juventus. Wat blijft over van de mantra dat ‘in het voetbal alles mogelijk is’?

Zelfs bij Uefa beginnen lichtjes te knipperen. Kan de sport zo populair blijven als de afloop al maanden vooraf zo goed als vaststaat? Voorzitter Aleksander Ceferin denkt aan het invoeren van een salary cap, zoals in de Amerikaanse sport. Probleem is dat we in Europa open competities hebben (in Amerika bestaat stijgen en dalen niet) en dat willen behouden. Bovendien hebben zowat alle Europese landen een ander belastingstelsel, zodat het zo goed als onmogelijk is om gelijkaardige beperkingen op te leggen.

Ceferin kan misschien ideeën opdoen bij een videospel als Fifa 22 (het heeft sinds kort een andere naam, meen ik). Laat een uitgebreid panel van specialisten een waarde op elke speler plakken en leg een maximumaantal punten vast per selectie. Op die manier kan je voorkomen dat een onmetelijk rijke club (eigendom van golfstaten als Saoedi-Arabië, Qatar of de Emiraten) de allerbeste spelers van de wereld verzamelt en de competitie vervalst. Om de jeugdopleiding te stimuleren zou je spelers die de rangen van de eigen jeugd doorliepen, niet kunnen meerekenen. Op die manier bepaalt geld niet alles meer.

*Napoli pakte vorige donderdag zijn derde ‘Scudetto’, de eerste zonder Diego Maradona, en haalde het dit weekeinde van Fiorentina (1-0). Het gelijkspel enkele dagen eerder bij Udinese (1-1) volstond en dompelde de stad in een orgie van vreugde. De eerste titel in 33 jaar en met een straat voorsprong.

Milan herpakte zich tegen Lazio (2-0). Saelemaekers was de enige Belg die van de bank kwam. Lukaku legde de eindstand vast voor Inter bij AS Roma (0-2). Mourinho dreigt zo naast een Europees ticket te grijpen. Juventus staat plots tweede na winst in Bergamo. Voorlopig althans, want de kans bestaat dat de Oude Dame alsnog vijftien strafpunten krijgt voor financieel gesjoemel.

*Real Madrid veroverde tegen Osasuna de Spaanse beker (2-1). Eden Hazard kreeg een medaille als eeuwige bankzitter.

*Manchester City speelde matig tegen het bedreigde Leeds, maar haalde het toch (2-1). Arsenal blijft in het spoor dankzij een knappe overwinning bij nummer drie Newcastle (0-2).

*Bayern München boekte late winst bij Werder Bremen (1-2). Borussia Dortmund blijft in het spoor na 6-0 winst tegen Wolfsburg, met Bornauw in de defensie en Casteels in doel.

*Paris Saint-Germain haalde het zonder de gestrafte Messi bij Troyes (1-3). Racing Lens won het duel om de tweede plaats tegen Marseille (2-1) dankzij het negentiende competitiedoelpunt van Loïs Openda. Sensatie bij Lyon-Montpellier: de thuisploeg boog een 1-4 achterstand om in 5-4 winst.