Wat te onthouden van het weekeinde? Fans maken Anderlecht pas echt te schande

PLOEG VAN DE WEEK: Racing Genk, de nieuwe leider, maar ook Union dat met tien Club Brugge een lesje leerde SPELER VAN DE WEEK: Bryan Heynen, die Genk met een wonderlijk mooie goal de weg wees op de Bosuil BELGIË Dit moest het hoogtepunt van de heenronde worden: 1 tegen 2, 3 tegen 4 en de zogenaamde klassieker. Helaas, ons voetbal beleefde nog maar eens een dieptepunt. De partij op Sclessin tussen Standard en Anderlecht werd voortijdig stopgezet (bij een…

BELGIË

Dit moest het hoogtepunt van de heenronde worden: 1 tegen 2, 3 tegen 4 en de zogenaamde klassieker. Helaas, ons voetbal beleefde nog maar eens een dieptepunt. De partij op Sclessin tussen Standard en Anderlecht werd voortijdig stopgezet (bij een 3-1 stand), nadat de paars-witte aanhang tot twee keer toe vuurpijlen op het veld had gegooid. Uren na de match zaten de spelers van wat ooit de Brusselse voetbaltrots was nog verschanst in de kleedkamer. Rond het stadion belaagden de twee supportersclans elkaar met vuurwerk.

Anderlecht beleeft het dieptepunt in zijn naoorlogse geschiedenis. De club van Marc Coucke en Wouter Vandenhaute staat twaalfde in het klassement. Nauwelijks vijf punten boven de degradatiestreep. Voor de paars-witte aanhang waren de sportieve problemen blijkbaar nog niet voldoende. Er wachten de club nu ook nog zware sancties vanwege hun gedrag.

De voetbalsupporters lijken het maar niet te leren. Van boetes voor hun club of wedstrijden achter gesloten deuren liggen ze niet wakker. Er moeten maatregelen komen die ook hen pijn doen: puntenaftrek bij de eigen ploeg. Het werd hier vorig jaar al voorgesteld (het gebeurt al in Frankrijk) en Filip Boen, de sportpsycholoog van de KU Leuven, is inmiddels ook een voorstander. Alle andere maatregelen zijn gerommel in de marge. Dat is inmiddels voldoende bewezen.

De droom van Vandenhaute om voorzitter van Anderlecht te worden, is stilaan aan het uitgroeien tot een nachtmerrie. Waar eerst beginnen? De fans? De spelers? De trainer? Zelf opstappen? De voetbalwereld heeft stilaan medelijden met Anderlecht. Wie had enkele jaren terug zoiets kunnen denken?

Achterlijk

De supporters van Antwerp werden zondag ook een illusie rijker, maar er viel op de Bosuil geen valse noot te horen. De Great Old verloor de topper tegen Racing Genk (1-3), dat dodelijk was voor doel en doelman Butez bleek geen toonbeeld van betrouwbaarheid. Alles bij elkaar won de formatie die de voorbije maanden het beste voetbal bracht. Met zes op vijftien in oktober kent Antwerp een serieuze dip na een perfecte start. De oudste club van het land lijkt nog niet klaar om een gooi te doen naar de landstitel.

Racing Genk staat een stuk verder met uitblinkers als Marius Trésor, Bryan Heynen en Paul Onuachu (twee goals). Het lijkt op dit moment veruit de grootste concurrent van Club Brugge voor de landstitel. Blauw-zwart is vooral in de breedte een stuk sterker, maar de Limburgers hebben inmiddels een bonus van acht punten (in werkelijkheid vier, dankzij het achterlijke systeem waarvan de Genkse top zo’n voorstander is).

Club Brugge blijft in eigen land immers wisselvallig presteren. Skov Olsen opende in het Dudenpark al na 30 seconden de score en nog voor het kwartier stond de landskampioen twee goals voor en Union nog slechts met tien man op het veld. Desondanks slaagden de Brusselaars erin langszij te komen (2-2). Alweer een knappe prestatie van de jongens van Karel Geraerts.

AA Gent had de handen meer dan vol met Seraing en kon pas in de slotfase afstand nemen. De ingevallen veteraan Depoitre maakte het verschil (2-1), maar op geen moment werd de indruk gewekt dat de problemen van de baan zijn.

Met de bladeren vallen ieder jaar ook de trainers. De slachtoffers deze week waren Daniël Buijs, Edward Still en Bernd Storck. En daar blijft het de komende dagen mogelijk niet bij.

EUROPA

*Arsenal, leider in de Premier League, geraakte in Southampton niet verder dan een gelijkspel en ziet Manchester City tot op twee punten naderen. The Citizens waren sterker dan Brighton & Hove Albion (3-1). Kevin De Bruyne en Leandro Trossard scoorden. De twee andere treffers kwamen op naam van de onvermijdelijke Haaland.

De topper tussen Chelsea en Manchester United eindigde op een gelijke stand (1-1). Cristiano Ronaldo behoorde niet tot de selectie van de Red Devils, nadat hij woensdag geweigerd had in te vallen tegen Tottenham. De Spurs verloren zondag voor de tweede keer in vijf dagen, nu tegen Newcastle (1-2). Liverpool liep een nieuwe nederlaag op: 1-0 bij Nottingham Forest. Leicester City komt eindelijk weg van de laatste plaats. Youri Tielemans opende de score bij Wolves (0-4).

*Koploper Union Berlin ging onderuit bij rode lantaarn Bochum (2-1). Bayern München won in Hoffenheim (0-2). Borussia Dortmund strafte Stuttgart af (5-0). Freiburg handhaafde zich in de top van het klassement dankzij winst tegen Werder Bremen (2-0).

*Napoli blijft leider na de topper bij AS Roma (0-1). Milan kende geen problemen met het Monza van Berlusconi (4-1) en blijft tweede. Origi stond voor het eerst in de basis en bedankte zijn coach met een doelpunt en een assist. Atalanta verloor in eigen stadion van Lazio (0-2), waardoor beide teams de derde plaats delen. Fiorentina en Inter, nog steeds zonder Lukaku, zorgden voor een doelpuntenfestival (3-4).

*Dries Mertens maakte zijn eerste goal in de Turkse competitie, maar Galatasaray kon desondanks Alanyaspor niet verslaan (2-2).

*Paris Saint-Germain klopte Ajaccio (0-3). Marseille verloor in eigen huis van Lens (0-1). Lille won het doelpuntenfestival tegen Monaco (4-3). De druk op Philippe Clement neemt weer toe.

*Real Madrid haalde het van FC Sevilla (3-1). Eden Hazard bleef … neen, dat is geen nieuws meer. Barcelona won ruim van Athletic Bilbao (4-0) en twee treffers van Antoine Griezmann bezorgden Atletico Madrid drie punten bij Real Betis (1-2). In Spanje overleed José Manuel Llaneza, de man achter het sprookje van Villarreal.

Courtois

Thibaut Courtois stond overigens weer onder de lat bij de Koninklijke. Dat hij naast de Ballon d’ Or greep, was geen verrassing. Voetballiefhebbers komen niet naar het stadion om doelpunten te zien verijdelen. Keepers en verdedigers maken daarom zelden kans op de overwinning. Uitzonderingen waren de doelman Lev Jashin (1963) en de verdedigers Franz Beckenbauer (1972, 1976) en Fabio Cannavaro (2006). Een bijkomende handicap voor Courtois was dat veel stemgerechtigden geen twee spelers van dezelfde club op hun stembulletin met drie namen zetten. Aangezien het vaakst op Karim Benzema werd gestemd, verloor Courtois behoorlijk wat stemmen waar hij eigenlijk recht op had.