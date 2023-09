Wat te onthouden van het weekeinde? Geen reden om stoer te doen

CLUB VAN DE WEEK: AA Gent, de nieuwe leider ondanks dat het een match minder speelde SPELER VAN DE WEEK: Hyunseok Hong, die met twee goals de topper tegen Club Brugge besliste België Super Sunday, toch op papier. Drie toppers op rij, maar goed voetbal was eerder schaars. Strijd en spanning maakte weer veel goed. AA Gent was de betere van aartsrivaal Club Brugge, hoewel alles bij elkaar doelman Paul Nardi moeilijker werk kreeg dan zijn overbuur. De bezoekers drongen…

CLUB VAN DE WEEK: AA Gent, de nieuwe leider ondanks dat het een match minder speelde

SPELER VAN DE WEEK: Hyunseok Hong, die met twee goals de topper tegen Club Brugge besliste

België

Super Sunday, toch op papier. Drie toppers op rij, maar goed voetbal was eerder schaars. Strijd en spanning maakte weer veel goed. AA Gent was de betere van aartsrivaal Club Brugge, hoewel alles bij elkaar doelman Paul Nardi moeilijker werk kreeg dan zijn overbuur. De bezoekers drongen vooral aan na de uitsluiting (twee keer geel) van de ingevallen Noah Fadiga. Hong had toen de partij, die het meer van de intensiteit dan de kwaliteit moest hebben, al beslist.

Een uitermate matig Anderlecht liet de kans liggen om op kop te blijven. Racing Genk verloor al na een kwartier Baah met twee gele kaarten en daar was weinig tegen in te brengen. Een man minder drie dagen na extra-times in het verre Turkije, maar dat was nauwelijks te merken. Een wondermooi schot van de pas ingevallen Amuzu leek paars-wit drie punten te gaan opleveren, maar Tolu herstelde in de toegevoegde tijd de schade (1-1) voor een zeer gefrustreerd Genk. Ook na afloop liep het uit de klauwen, met Jan Vertonghen in een (kwalijke?) hoofdrol.

Union kon tegen kampioen Antwerp een nederlaag afwentelen dankzij twee strafschoppen (2-2). Na vier wedstrijden zitten de Brusselaars al aan zes elfmetertrappen. Echt hoogstaand was ook deze topper niet.

Enkele kleinere clubs blijven verbazen. Cercle Brugge haalde nu ook Westerlo, dat zijn start volledig heeft gemist, onderuit (2-1) en staat vrolijk maar verdiend derde. Met negen punten uit zijn laatste drie wedstrijden (dit weekeinde 1-0 tegen Eupen) is KV Mechelen na een één op zes zowaar vijfde.

KV Kortrijk lijkt nu al een vogel voor de kat. Het verloor kansloos bij OH Leuven, dat zijn puntentotaal meer dan verdubbelt (3-0). Standard kon nu ook niet van RWDM winnen (1-1) en geraakt met zijn derde punt niet uit de degradatiezone. Is Hoefkens er nog over twee weken?

Parys

Lorin Parys, de CEO van de Pro League, pakte weer met euforische woorden uit nadat de vijf Belgische clubs de poulefase van de Europese bekers bereikten. Hij verwees daarbij naar het dramatische seizoen zes jaar geleden. Misschien kent hij niets van voetbal, maar vergelijken met 2017 is intellectueel oneerlijk. In 2021 werd, speciaal voor de kleinere voetballanden, de Conference League in het leven geroepen. Daar kunnen onze clubs uitblinken, in wat sommigen de Europacup van de Lidl noemen.

Vier van de vijf Belgische clubs plaatsten zich tegen landen die vele treden lager staan op de Uefa landenranking. Alleen de kwalificatie van Club Brugge tegen het Spaanse Osasuna (7de in La Liga vorig seizoen) mag een heuse prestatie genoemd worden. Dat Racing Genk, vorig jaar op een minuut na landskampioen, bij zijn derde poging nog strafschoppen nodig had om het onbekende Adana Demirspor opzij te zetten, is eigenlijk een kleine blamage.

Met drie clubs in de Conference League volgen er in de groepsfase ongetwijfeld nog meer successen. Maar laat de jubelverhalen voor later, na nieuwjaar. Het zou een afgang zijn als Club Brugge, AA Gent en Racing Genk niet kunnen overwinteren. De Buffalo’s moeten met hun B-team in staat zijn om ten minste tweede te worden in een poule met Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk en Breidablik, al zal Hein Vanhaezebrouck er wel grootmachten van maken. Club Brugge moet uit de doppen kijken tegen Besiktas, maar zou (zeker met een Noorse coach) geen problemen mogen kennen tegen Bodö Glimt en Lugano (kansloos tegen Union). Racing Genk moet wellicht de eerste plaats laten aan Fiorentina, maar moet Ferencvaros en Cuckariki de baas kunnen.

Nog deze bedenking: ik volg al 45 jaar professioneel het Europese bekervoetbal, maar moest opzoeken uit welke landen Cuckariki (Servië) en Breidablik (IJsland) komen. Club Brugge speelde enkele weken terug voor tachtig (80) toeschouwers in IJsland. Het vat het niveau van de voorronde van de Conference League aardig samen.

In de twee andere Europese bekers wordt het andere koek. Union zal een maatje te klein zijn voor Liverpool (hoewel bij de return in Brussel zullen de Reds wellicht al geplaatst zijn en met een B-team aantreden) en Toulouse en ook LASK Linz zijn evenwichtige tegenstanders. Alles is daar dus mogelijk.

Antwerp stuit in de Champions League op het zwaardere werk. Barcelona is nog van een heel ander formaat en twee keer punten pakken van FC Porto is allesbehalve vanzelfsprekend. Club Brugge kon het vorig seizoen nog ervaren. Shakhtar Donetsk zou evenwel haalbaar moeten zijn. De club uit de Donbas is zijn achterban kwijt, speelt zijn thuiswedstrijden in de competitie in Kiev en Europees in Hamburg. De Great Old kan na nieuwjaar mogelijk verder in de Europa League.

De coëfficiënt zal hoe dan ook weer goede zakendoen, maar er moet niet stoer gedaan worden zolang we een straat achterstand tellen op Nederland en Portugal. Twee voetballanden die qua financiële mogelijkheden zeer vergelijkbaar zijn.

Lukaku

Volgende week verhuist alle aandacht naar de Rode Duivels. Bondscoach Tedesco maakte vrijdag zijn selectie bekend en daar zaten geen echte verrassingen bij. Dat Romelu Lukaku opgeroepen werd, is logisch. Hij is sinds kort de aanvoerder van de ploeg en nog een van de weinige anciens. Dat hij zaterdag in Azerbeidzjan aan de aftrap zou staan, zou echter ongezien zijn in de bijna 120-jarige geschiedenis van de nationale ploeg en een oorveeg aan het adres van Loïs Openda en Michy Batshuayi. Big Rom heeft dit seizoen nog slechts 20 minuten gevoetbald. Lukaku wordt logischerwijze achter de hand gehouden voor een late invalbeurt in geval de Duivels de weg naar het doel niet vinden.

Europa

*De Premier League heeft deze transferperiode voor zo’n drie miljard euro gewinkeld. Dat is meer dan alle andere Europese competities samen. Het zegt alles over de machtsverhoudingen in het Europese voetbal.

Jérémy Doku kreeg verrassend een basisplaats bij Manchester City tegen Fulham. Hij speelde vrij onopvallend en werd een kwartier voor tijd gewisseld. Haaland zorgde met een hattrick voor overdreven eindcijfers (5-1). Chelsea heeft weer een fortuin uitgegeven, maar winnen blijft het probleem. Ook thuis tegen Nottingham Forest (0-1). Vincent Kompany kreeg met drie ex-spelers in de basis (plus twee invallers) uit onze Pro League en flinke draai om de oren van Tottenham (2-5, hattrick Son).

Arsenal won de topper tegen Manchester United (3-1), dat al zijn tweede nederlaag leed in Noord-Londen. Newcastle ging kopje onder in Brighton (3-1). Liverpool troefde Aston Villa af (3-0).

*Bayern München boekte late winst bij Borussia Mönchengladbach (1-2). Bayer Leverkusen haalde zwaar uit tegen Darmstadt (5-1) en heeft ook nog het maximum. RB Leipzig volgt op drie punten na riante winst bij Union Berlijn, dat zijn eerste puntenverlies leed.

*Lukaku debuteerde met AS Roma tegen AC Milan. Hij viel twintig minuten voor tijd in, maar kwam niet verder dan een te hoog gericht schot en een gele kaart: 1-2 voor de Rossonerri. De formatie van José Mourinho telt na drie speeldagen slechts één punt en staat op een degradatieplaats. Inter legde Fiorentina over de knie (4-0). De twee clubs van San Siro voeren broederlijk de ranglijst aan.

*Real Madrid kon pas in de toegevoegde tijd Getafe van zich afschudden: 2-1, alweer dankzij Bellingham. Het is de enige ploeg in Spanje zonder puntenverlies. Barcelona won bij Osasuna (1-2 na late penalty Lewandowski) en volgt samen met het verrassende Girona op twee punten.

*Paris Saint-Germain haalde zwaar uit bij het volop in crisis verkerende Lyon (1-4). Monaco gaat aan de leiding na een vlotte zege tegen vice-kampioen Lens (3-0).

Wereld

*Al Shabab, zo’n tien jaar geleden getraind door Michel Preud’homme, heeft een bod gedaan op Mo Salah van 180 miljoen euro. De Egyptenaar is de dertig voorbij. Liverpool FC wil echter van geen vertrek weten naar de club uit Riyad. Verwacht wordt dat de Saoedi’s, die nog tot midden september spelers kunnen aantrekken, bereid zijn 240 miljoen euro te bieden. Waanzin kent geen grenzen.