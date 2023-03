Wat te onthouden van het weekeinde? Gelijk halen en tegenovergestelde bereiken

PLOEG VAN DE WEEK: Union boekte donderdag tegen de naamgenoot uit Berlijn een knap resultaat, strandde nadien op de luchthaven, maar won desondanks zondag de topper bij Racing Genk

SPELER VAN DE WEEK: Gift Orban, die vier keer scoorde voor AA Gent, en Loïs Openda, die drie keer raak trof in vijf minuten voor Lens

Belgie

Vijf speeldagen voor het einde van de reguliere competitie ligt alles weer open. Leider Genk verloor van Union (1-2) en telt na vijf punten voorsprong op de Brusselaars en zeven op Antwerp, dat bij Seraing won (0-2). Bijna verwaarloosbare achterstanden na halvering van de punten.

Union won gisteren op z’n Antwerps. Althans het Antwerp van de topper in Limburg enkele weken terug. Genk was twee keer de betere ploeg, maar botste telkens op een muur en werd koud gepakt op de counter.

Indien de Limburgers naast de titel grijpen, zou het wel eens in deze twee partijen kunnen gebeurd zijn. Mits meer gerechtigheid zou de kloof met Union veertien punten bedragen en met Antwerp zestien. De vraag moet gesteld worden of Genk zichzelf niet de das omdeed door in januari prijsschutter Onuachu te verpatsen. Onuachu, die in Southampton nauwelijks van de bank mag komen.

Genk-Union was een prima partij, waarin de thuisploeg in de eerste helft verzuimde Union kopje onder te duwen en in de vijf minuten voor de rust zelf ondergedompeld werd. Naast Union was Antwerp de grote winnaar van het weekeinde. De Great Old heeft plots zelfs uitzicht op de dubbel (titel en beker). Het was zaterdag al na twintig minuten klaar met het zwakke Seraing, dat al vroeg een speler zag uitgesloten worden en op weg lijkt naar het tweede niveau. Iets waar weinigen zullen om treuren. De Metallo’s krijgen nauwelijks supporters over de vloer en etaleerden dit weekeinde een schrijnend amateurisme. De shirts leken op die van de bezoekers en na de rust bleken een aantal rugnummers te ontbreken op de nieuwe uitrusting. Met allerlei kunstgrepen werden cijfers aangebracht.

Europees Hof

Hoe dan ook, Antwerp had nog meer reden tot tevredenheid. Clubs worden door de Europese voetbalunie Uefa verplicht om minstens acht in eigen land opgeleide spelers (homegrown players) in te schrijven op een kern van 25, waarvan minstens vier verplicht moeten opgeleid zijn door het eigen team. In België geldt de regel dat er minstens zes ‘voetbal-Belgen’ op het wedstrijdblad moeten staan. Voetbal-Belgen kunnen opgeleid zijn door gelijk welke club van het land.

Antwerp trok naar het Europees Hof van Justitie om van deze verplichting af te geraken. De club is van oordeel dat de voetbalregels in strijd zijn met de Europese wetgeving rond het vrij verkeer van werknemers. De Great Old lijkt gedeeltelijk gelijk te zullen krijgen. De auditeur-generaal, die meestal gevolgd wordt door het Hof, stelde dat er sprake kan zijn van indirecte discriminatie van onderdanen van andere lidstaten.

Desondanks heerste er bij Uefa deze week een hoerastemming. De auditeur-generaal is immers van oordeel dat het voetbal geen gewone commerciële bedoening is en wil een stap verder gaan. Wat zou betekenen dat ‘homegrown players’ (in eigen land opgeleide spelers) moeten vervangen worden door ‘club grown players’ (in de eigen club opgeleide spelers). Het zou ook de allergrootste clubs verplichten om meer jonge voetballers op te leiden in plaats van telkens de geldbeurs open te trekken. Straks wordt het mogelijk verplicht om voor Uefa acht (in plaats van vier) in de club opgeleide spelers op te stellen en in de nationale competitie zouden dat er dan zes worden.

Antwerp kan dus zijn gelijk halen, maar het tegenovergestelde bereiken van wat het beoogde. Geen nood echter. De jongste weken verschijnt het ene na het andere Antwerp-jeugdproduct in het eerste elftal.

Opluchting

Er ging een zucht van opluchting door het Jan Breydelstadion na de 2-0 winst van Club Brugge tegen Standard. Blauw-zwart – onder leiding van Rik De Mil – won verdiend na een zwakke wedstrijd. De Rouches haalden niet het niveau van de voorbije weken en moeten weer achtervolgen om Play-off 1 te halen.

AA Gent blijft in het spoor van Club. Het arme Zulte Waregem werd op de pijnbank gelegd: 2-6. Hein Vanhazebrouck vindt tegenwoordig niet veel goeds meer in de Ghelamco Arena (jeugdbeleid, grasmat), maar moet toegeven dat met Orban een nieuw fenomeen werd ingehaald. Een Gift uit de hemel.

Overigens was mijn angst voor de voorbije Europese week onterecht. Ja, bij Club Brugge ging het licht uit in Lissabon (5-1), maar onze vertegenwoordigers in de Europese kabouterbekers kwamen zonder nederlaag weg. Eén krant gelooft zelfs dat we mogen dromen dat ze alle drie een ronde verder bekeren. Een schoolvoorbeeld van de journalistieke mores in dit land: schrijf wat de mensen hopen te lezen.

Als één van de drie een ronde verder gaat, is dat een geweldig succes. Dat Anderlecht zou gaan winnen bij Villarreal of zelfs AA Gent in Istanboel bij Basaksehir is wellicht wensdenken. Het kan altijd, maar de kans ligt net boven nul. Union heeft de beste papieren, maar zelfs in eigen huis winnen van Union Berlin wordt aartsmoeilijk. De Duitsers wonnen eerder dit seizoen al in het Dudenpark (0-1). Als ik moet pronostikeren (wat ik overigens nooit doe) geef ik Gent de beste kansen, omdat het de minste tegenstander van de drie heeft.

Europa

*Arsenal geeft geen krimp. Het boekte een fraaie zege bij Fulham (0-3), met onder andere een assist van Leandro Trossard. Man City won zuinigjes bij Crystal Palace: 0-1 door een penalty van de voor het overige onzichtbare Haaland. De Bruyne mocht slechts een tiental minuten opdraven.

De ene week is de andere niet. Liverpool boekte een week terug hét resultaat van het seizoen in de Premier League: 7-0 tegen Manchester United. Je zou de Engelse kranten van een week terug nog eens moeten lezen. Plots werd vergeten dat Liverpool aan een kwakkelseizoen bezig is en vlak voordien door Real Madrid was gemarteld (2-5). Voor United was dit de culminatie van tien jaar wanbeleid, zo heette het. Dat de Red Devils na een aantal mindere jaren aan een sterk seizoen bezig zijn, werd even vergeten.

Donderdag legde Man U in de Europa League het Spaanse Real Betis over de knie (4-1), maar het geraakte zondag na de uitsluiting van Casemiro niet voorbij hekkensluiter Southampton (0-0). Liverpool verloor dit weekeinde bij Bournemouth (1-0). Mo Salah, die tegen United weergaloos was, trapte een penalty naast het doel. Les één van de sportjournalistiek: trek nooit conclusies op basis van één prestatie.

*Paris Saint-Germain zal alweer de Champions League niet winnen. In de voorbije twaalf jaar stopte Qatar meer dan anderhalf miljard euro in de club, maar meer dan nationale titels leverde dat niet op. Mentaliteit en teamspirit kan je echter niet kopen. PSG is geen ploeg maar een verzameling individuen. Lionel Messi liep er lamlendiger bij dan aan de arm van zijn vrouw op de Champs Elysées. Mbappé moest dit weekeinde het miljardenensemble bij het bescheiden Brest in de toegevoegde tijd over de streep trekken (1-2). PSG telt nu tien punten meer dan Marseille, dat in de eigen Vélodrôme niet kon scoren tegen Matz Sels (Straatsburg): 0-0.

Will Still blijft winnen met Stade Reims. Nu ook bij het Monaco van Philippe Clement (0-1). Lille en Lyon speelden 3-3 gelijk, met een hattrick voor Jonathan David (ex-AA Gent).

*Napoli haalde het van Atalanta (2-0) en loopt weer verder uit. Romelu Lukaku benutte een strafschop, maar kon niet voorkomen dat Inter verloor bij het bedreigde Spezia (2-1). Ook Lazio kon niet winnen en liet in Bologna de tweede plaats liggen (0-0). Milan kan maandagavond naast buur Inter op de tweede plaats belanden.

*Barcelona won met het kleinste verschil bij Athletic Bilbao (0-1). Real Madrid kwam tegen Espanyol vroeg op achterstand, maar zette de scheve situatie zonder al te veel problemen recht (3-1).

*Bayern München gaat eindelijk alleen op kop in de Bundesliga. Het won na een doelpuntenfestival tegen Augsburg (5-3). Borussia Dortmund daarentegen bleef op 0-0 steken in de Kohlenpottderby tegen Schalke 04. Ook Union Berlin speelde gelijk: 1-1 in Wolfsburg.