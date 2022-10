Wat te onthouden van het weekeinde? Gered door een 18-jarige

PLOEG VAN DE WEEK: Club Brugge en Westerlo. Club omdat het deze week van Atletico Madrid won, Westerlo omdat het zaterdag van Club won SPELER VAN DE WEEK: Mario Stroeykens, die als invaller voorkwam dat Anderlecht in een diepe put belandde BELGIË Antwerp verteerde de eerste en enige nederlaag in Kortrijk en won van STVV. Een goal na een weergaloze dieptepass van Toby Alderweireld zorgde voor een vroege voorsprong, maar overtuigend was het zelfs na de uitsluiting van Bauer tegen…

BELGIË

Antwerp verteerde de eerste en enige nederlaag in Kortrijk en won van STVV. Een goal na een weergaloze dieptepass van Toby Alderweireld zorgde voor een vroege voorsprong, maar overtuigend was het zelfs na de uitsluiting van Bauer tegen tien niet. De 2-0 eindstand kwam er pas in de toegevoegde tijd.

De Great Old behoudt twee punten voorsprong op Racing Genk, dat een strafschop van Paul Onuachu nodig had om de kerels uit Kortrijk klein te krijgen (2-1). Ook de openingstreffer was van Onuachu.

Club Brugge staat weer op acht punten van Antwerp. Een opzienbarende Europese zege werd nu al voor de tweede keer gevolgd door een nederlaag in eigen land. Westerlo verraste in Jan Breydel (0-2). Tegen Atletico Madrid volstonden drie kansen voor twee doelpunten, tegen Westerlo leverden vijf kansen niets op. Efficiëntie heet dat in vaktermen. Of is het gewoon toeval? Of het verschil tussen Jutgla en Yaremchuk? Hoe dan ook, de Europese successen zouden op deze manier blauw-zwart een nieuwe titel kunnen kosten.

Union staat naast Club na de winst zondagavond tegen Cercle Brugge (2-1). Standard herpakte zich met een overwinning in Charleroi (0-1), maar eindigde met negen spelers tegen tien Carolingers. AA Gent haalde uit in de Oostkantons: 0-4 bij Eupen. Een opsteker na alweer een Europese nederlaag tegen het Zweedse Djurgardens.

KV Mechelen-Anderlecht was in de tweede helft van de jaren ’80 een duel tussen de twee beste ploegen van het land. Nu was het vergane glorie: een strijd tussen twee teams uit de tweede helft van de ranglijst. Dat was ook aan het voetbal te merken. Vooral Anderlecht liet het voor de rust afweten. De protesterende Brusselse fans betraden het Afasstadion pas na twaalf minuten: het moment waarop Wesley Hoedt een strafschop veroorzaakte en KV de gelegenheid schonk op voorsprong te komen.

Na de rust was er toch wat beterschap bij de bezoekers. Fabio Silva liet tot twee keer toe de gelijkmaker liggen, maar telkens was er invaller Stroeykens die de steken opraapte. Silva legde dan toch nog zelf de eindcijfers vast (1-3).

Gered door een 18-jarige. Opluchting troef bij Felice Mazzu, die zich zijn overstap naar het Astridpark anders had voorgesteld. Alweer blijkt echter dat de inbreng van een coach beperkt is en dat Mazzu geen wonderman is, zoals sommigen dachten na zijn doortocht bij Union. Het samenstellen van een spelersgroep lijkt belangrijker dan het werk van een trainer. Je zou zelfs kunnen beweren dat een echte topcoach zou geweten hebben dat er bij Union nog steeds meer kwaliteit schuilt dan bij Anderlecht. Talent is nog geen kwaliteit, het moet dat nog worden. Dat wordt bij paars-wit wel eens vergeten.

EUROPA

*In de voorronde van Euro 2026 (in Duitsland) nemen de Rode Duivels het op tegen Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en (nog maar eens) Estland. De eerste twee van elke groep gaan automatisch door. Geeuw. Gelukkig werd het idee van een uitbreiding van 24 naar 32 ploegen niet doorgevoerd. Anders waren drie teams per poule zeker van deelneming en werd de kwalificatiefase helemaal overbodig.

*Leider Arsenal won de uitstekende topper tegen Liverpool (3-2). De ploeg van Jürgen Klopp staat nu elfde en mag de titel stilaan vergeten. Manchester City had geen medelijden met Southampton (4-0). Haaland maakte alleen het laatste doelpunt. Chelsea kende geen problemen met Wolves (3-0) en Tottenham haalde het bij het verrassende Brighton & Hove Albion (0-1, doelpunt Kane). Cristiano Ronaldo maakte als invaller zijn 700ste doelpunt in clubverband en schonk Man United zo drie punten bij Everton (1-2).

*Atletico Madrid imponeerde ook in La Liga weer niet: 2-1 tegen het bescheiden Girona. Real Madrid liet ook geen onvergetelijke indruk na bij Getafe (0-1). Nog steeds zonder Courtois en uiteraard met Hazard anderhalf uur op de bank. Real behoudt samen met Barcelona de leiding. De Catalanen hadden het ook niet breed: 1-0 tegen Celta de Vigo, dat in de 94ste minuut nog op de paal schoot.

*De topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München eindigde onbeslist (2-2). Weer puntenverlies dus voor Bayern, dat nochtans 0-2 was uitgelopen. Leider Freiburg geraakte niet voorbij Hertha Berlijn (2-2). Daardoor komt Union Berlin weer op kop. Het boekte een krappe zege in Stuttgart (0-1).

Bayer Leverkusen, een van de Europese tegenstanders van Club Brugge, won bij het debuut van trainer Xavi Alonso ruim van Schalke 04 (4-0).

*Paris Saint-Germain kwam in Reims niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Sergio Ramos werd voor de 28ste keer uitgesloten. Slechts één speler in de wereld verzamelde meer rode kaarten: de Colombiaan Gerardo Bedoya valt echter zelfs voor onze Spaanse schurk op voetbalnoppen niet bij te halen met zijn 46 uitsluitingen.

Rode lantaarn Ajaccio zorgde voor sensatie door in Marseille te winnen (1-2). Seizoensrevelatie FC Lorient wordt daardoor tweede na winst in Brest (1-2). Monaco won in Montpellier (0-2). Lille won de Noord-Franse derby tegen Lens (1-0).

*Napoli blijft koploper in de Serie, dankzij een ruime zege bij Cremonese (1-4). De tegentreffer was het eerste doelpunt in het calcio van Cyriel Dessers. Atalanta geraakte niet voorbij Udinese (2-2). Inter won moeizaam bij Sassuolo (1-2), terwijl Milan Juventus verder terugduwde (2-0). De Ketelaere mocht alleen de laatste 25 minuten meespelen.

*In Turkije viel Mitchy Batshuai in de 88ste minuut in en bezorgde Fenerbahce in de 95ste minuut een sensationele zege tegen het onbekende Fatik Karagumruk (5-4).