Wat te onthouden van het weekeinde? Het uur van de waarheid

Ploeg van de week: KV Kortrijk, dat pas in minuut 97 de zege verspeelde tegen leider Anderlecht

Speler van de week: Jérémy Doku, de kleine dribbelkont die zijn eerste treffer voor Man City maakte en achteraf voor Pep Guardiola de hemel werd ingeprezen

België

De transferperiode is eindelijk voorbij, zodat eindelijk een balans kan opgemaakt worden. Het lijkt een van de spannendste en onvoorspelbaarste competities in jaren te gaan worden. Hoewel, spannender dan vorig seizoen nagenoeg onmogelijk is. Toen streden drie clubs tot de laatste minuut voor de oppergaai, maar dat zouden er nu wel eens gemakkelijk vijf kunnen worden.

Club Brugge lijkt wat de som van kwaliteit en kwantiteit betreft net een streepje voorsprong te hebben. Al is dat er tot nu toe nog niet echt uitgekomen. Zaterdag boekte blauw-zwart een moeizame zege tegen Charleroi, dat op Jan Breydel twee keer op voorsprong kwam. Maar wie kan kanjers als Nusa en Jutgla laten invallen? De Noor en de Spanjaard bezorgden Club alsnog de winst (4-2).

AA Gent deed wat weinigen verwachtten: het behield zijn prijsschutters Cuypers en Orban. Neem daar nog Tissoudali bij en je hebt ongeveer de sterkste aanval van het land. Jammer dat Hein ze zelden of nooit samen in de strijd zal/kan gooien. De Buffalo’s kwamen deze speelronde bij OH Leuven niet verder dan een gelijkspel (1-1).

Voldoende om de leiding te blijven delen met Anderlecht. Paars-wit kon zondagavond pas op de valreep een punt meenemen uit Kortrijk (1-1). Sporting is de ploeg die zich wellicht het meest versterkte deze zomer. Met Kasper Schmeichel (hoewel een redelijk overbodige transfer op het eerste gezicht), Augustinsson, Delaney en Thorgan Hazard werd het geweer nog maar eens drastisch van schouder gewisseld. Niemand heeft het nog over ‘the process’. Dit zijn gelouterde internationals die voor onmiddellijk succes gekomen zijn.

Racing Genk was vorig seizoen maandenlang de best voetballende ploeg van het land en moet het vertrek van Onuachu inmiddels opgevangen hebben. De Limburgers pakten zaterdag de volle buit bij Union, omdat het de kansen wel benutte en de Brusselaars niet (0-2). De jaarlijkse uittocht lijkt dit keer toch sporen na te laten bij de club uit het Dudenpark. Maar wie durft de ploeg uit St.-Gillis afschrijven voor de titel?

Er is uiteraard ook nog de landskampioen, Antwerp. Wellicht niet de grootste kanshebber op de titel, maar dat dachten we vorig jaar rond deze tijd ook met z’n allen. Ondanks een perfecte start. Het team van Mark van Bommel lijkt echter niet echt versterkt en de Champions League zal heel wat energie kosten. In Westerlo werd vrijdag alvast op een erg professionele manier gewonnen (0-3).

Met Club Brugge, AA Gent, Antwerp, Racing Genk en Union (in deze volgorde als ik toch aan een voorspelling moet wagen) hebben we wellicht al vijf van de zes deelnemers aan Play-off 1. Elk seizoen is er een verrassing. Cercle Brugge, dat dit weekeinde echter verrassend verloor in Molenbeek (2-1), zou wel eens iedereen kunnen verbazen.

Onderin wordt het al echt nijpend voor Westerlo: 1 op 21. KV Kortrijk verdubbelde zijn totaal (van 1 naar 2), net als Standard (van 3 naar 6). Eerste zege dus voor de Rouches, die serieus inkochten in de laatste week van de mercato, en zich desondanks in de slotfase nog in de problemen leken te werken in Eupen: 1-3. Carl Hoefkens heeft weer wat ademruimte.

Loftrompet

Na de vernietigende commentaren bij de schrale winst in Azerbeidzjan werd drie dagen later de loftrompet bovengehaald: 5-0 tegen Estland. Het was echter niet meer dan een obligate zege tegen een zeer zwak team, dat al na een paar minuten op achterstand kwam en er zelfs niet in slaagde om de schade te beperken. Na vijf wedstrijden hebben de Esten een negatief doelsaldo van – 14. Eén keer speelden ze gelijk, zodat ze in de vier overige partijen gemiddeld 3,5 goals slikten.

Hoe dan ook, de tribunes waren tevreden en de bleke middag in Baku was vergeten. Om conclusies te trekken, is het echter wachten tot volgende maand. Uit in Oostenrijk (13 oktober) en thuis tegen Zweden (16 oktober) zijn niet de aller moeilijkste opdrachten, maar toch ploegen van een heel ander kaliber. Dat wordt de eerste, grote test voor Tedesco.

Na de overbodige partijen tegen Azerbeidzjan en Estland volgt deze week het uur van de waarheid voor ons voetbal. In de Europese bekers begint het echte werk. En om dat voor iedereen meteen helemaal duidelijk te maken begint Antwerp dinsdag in Barcelona. Bij de vorige deelneming aan de eerste Europese beker in 1957 trok de Great Old ook naar Spanje voor zijn eerste (en enige) opdracht. Ik herinner me als jonge snaak nog de krantenkop van de dag van de match. ‘Doelman Wim Coremans: Ik droom ervan de nul te houden’. Het werd 6-0. Zo’n vaart zal het in Montjuich dit keer echter niet lopen.

Onze andere Europese vertegenwoordigers krijgen behapbaardere brokken voorgeschoteld. Union kan in Toulouse (dit weekeinde 0-0 in Marseille) misschien iets buit maken. Racing Genk zal op z’n best moeten zien om Fiorentina punten afhandig te maken en ook Club Brugge zal de handen vol hebben met Besiktas. Alleen AA Gent, bij het Oekraïense Zorya Luhansk zou geen averij mogen oplopen.

Europa

*Manchester City kwam bij West Ham op achterstand, maar Jérémy Doku maakte gelijk en de kampioen ging nadien op zijn elan door (1-3). Arsenal haalde het dankzij de al vroeg ingevallen Trossard bij Everton (0-1). Liverpool stelde na de rust bij Wolves orde op zaken (1-3). Tottenham hield Sheffield United af (2-1) en Newcastle won met het kleinste verschil van Brentford (1-0).

Manchester United verloor al voor de derde keer dit seizoen. Tegen Brighton speelde niet echt slecht, maar werd afgetroefd op het vlak van efficiëntie. Voor Erik ten Hag stapelen de problemen zich intussen op. Varane, Shaw, Mount en Malacia zijn al weken out; Greenwood werd na zijn onheus gedrag in eigen huis naar Getafe afgevoerd en Anthony bleef in Brazilië na gelijkaardige aantijgingen; Sancho ligt dan weer overhoop met zijn coach en weigert zich te verontschuldigen. Ook bij Chelsea loopt het nog altijd niet lekker: 0-0 in Bournemouth.

*Bayer Leverkusen blijft verbazen in de Bundesliga. De formatie van Xavi Alonso hield een verdiend punt over aan het bezoek aan Bayern München. Borussia Dortmund kwam in Freiburg 2-1 achter, maar profiteerde in de slotfase van de uitsluiting van Nicolas Hofler (2-4). RB Leipzig kende geen genade met Augsburg (3-0).

*Inter haalde in San Siro fors uit tegen stadsgenoot Milan: 5-1, en blijft de enige ploeg met het maximum der punten. Juventus haalde het tegen Lazio (3-1). Kampioen Napoli kon bij Genoa nog net een 2-0 achterstand wegpoetsen (2-2). AS Roma legde Empoli over de knie (7-0). Lukaku stond aan de aftrap en tekende voor de zesde treffer in de rij. Fiorentina haalde het van Atalanta (3-2).

*Leider Monaco verloor twee punten bij Lorient (2-2). Zonder Neymar en Messi wacht Paris Saint-Germain een moeilijke jaargang in de Ligue Un. Na twee gelijke spelen werd nu in eigen huis verloren van Nice (2-3). Mbappé scoorde twee keer, maar de man van de match was Moffi. Vicekampioen Lens is compleet op de dool. Het verloor in het Stade Bollaert van promovendus Metz (0-1).

*Barcelona liep zich warm voor Antwerp: 5-0 tegen Real Betis, vorig seizoen een van de betere ploegen in La Liga. Opvallend ook: vijf verschillende doelpuntenmakers. De 16-jarige Lamine Yamal viel in, maar scoorde niet.

Real Madrid moest tegen Real Sociedad een achterstand goedmaken (2-1). Atletico Madrid kreeg een flinke draai om de oren in Valencia (3-0).