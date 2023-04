Wat te onthouden van het weekeinde? Het wordt week na week erger

PLOEG VAN DE WEEK: Philip Zinckernagel (Standard) voor zijn twee goals tegen leider Racing Genk

SPELER VAN DE WEEK: Villarreal, de club die Europees werd uitgeschakeld door Anderlecht maar zaterdag bij Real Madrid won

Belgie

De titelstrijd wordt steeds spannender. Antwerp deed immers gouden zaken. Het was de enige club van de top-drie die won (2-1 tegen Cercle Brugge). Union speelde slechts gelijk in Gent (1-1) en Racing Genk verloor op Standard (2-0). Het verschil tussen de nummer één (Genk) en drie (Antwerp) bedraagt slechts vijf punten en die worden straks nog gehalveerd.

De voetbaljaargang 2022-2023 heeft desondanks zijn eerste geheimen prijsgegeven. De samenstelling van de play-offs lijkt zo goed als vast te staan. Racing Genk, Union en Antwerp hadden al de deelneming aan de Champions Play-offs op zak en AA Gent maakt het kwartet zo goed als zeker vol. De Gentenaars moeten nog twee keer winnen, maar tegen KV Mechelen, dat lijkt te denken dat je na nederlaag op nederlaag in de competitie de bekerfinale kan winnen, en KV Oostende, dat zondagavond op Stayen op een hoopje werd gespeeld (5-0), lijkt dat kat in het bakkie.

Club Brugge stuurde Seraing naar 1B terug (2-0), maar daarmee is zowat alles gezegd. Volgend weekeinde staat een uitstap naar Westerlo geprogrammeerd en dat wordt een zware klus. Nee, de landskampioen heeft het verknald.

Heel overtuigend presteerden de beste vier van de reguliere competitie dit weekeinde nochtans niet. AA Gent en Union hielden mekaar in evenwicht (1-1) en dat was de juiste weergave, maar de Buffalo’s dankten de zege aan de VAR. Jawel, de failliete VAR van Hein Vanhaezebrouck, die dit keer geen klaagzang aanhief. Gent maakte kort voor tijd met een penalty gelijk na handspel, maar veel eerder in de partij gaf zowel de ref als de VAR bij een gelijkaardige fase in het Gentse strafschopgebied niet thuis.

Antwerp kwam op de Bosuil op achterstand tegen Cercle Brugge en had een vrachtwagen vol meeval nodig om in de slotfase alsnog te zegevieren (2-1). Een lullige owngoal en een discutabele strafschop (alweer vanwege handspel) maakten het verschil. In de toegevoegde tijd claimden de bezoekers nog een penalty. Commentator Aster Nzeyimana vroeg zich tot twee keer toe af of het een penalty was, maar de tv-regisseur zat te dutten en gaf ons wat close-ups van spelers in de plaats. Na afloop moest er zo snel mogelijk naar Sclessin geschakeld worden voor wat gewauwel (ook al was het niet oninteressant) in plaats van cruciale beelden te tonen die over het verloop van de titelstrijd kunnen beslissen. Journalistiek is er bij Eleven nog flink wat werk voor de boeg.

Het hield nog niet op met de problemen rond de arbitrage. Standard was voor de rust heer en meester op Sclessin tegen Genk, maar opende de score toen de Limburgers slechts met tien op het veld stonden. Terwijl er alle tijd van de wereld was geweest om de elfde man te laten opkomen. Genk kan hoop putten uit de goede tweede helft, waarin doelman Bodart de Rouches uit de problemen hield.

Ook in de strijd om de Europe Play-offs was er discussie over de handspelregel. Westerlo had zondag even veel recht op een penalty als AA Gent en Union een dag eerder. Wat wil je echter als zelfs de voorzitter van de Uefa verkondigt dat hij het niet meer weet. Misschien is dit een oplossing: als er geen ‘licht’ is tussen de arm en het lichaam is het penalty. Soms kan dat onrechtvaardig lijken, maar het is een duidelijke richtlijn en doet de arbitrage overhellen in het voordeel van de aanvallende partij. En daar kan niemand tegen zijn.

Zonder strafschop voor Westerlo kon Anderlecht in eigen huis slechts een punt bemachtigen (0-0). Zelfs zonder de mogelijk te herspelen partij tussen Charleroi en KV Mechelen zou paars-wit naast PO 2 kunnen tuimelen. Club Brugge, Standard, Westerlo en Charleroi (nu l achtste) lijken om het laatste Europees ticket te gaan strijden.

Nog deze bedenking. AA Gent krijgt het met elf punten achterstand (5+ na halvering) op nummer drie Antwerp heel moeilijk om in zes matchen zich van een Europees ticket te verzekeren. Financieel is PO 1 uiteraard en stuk aantrekkelijker, maar wat betekent het sportief als er nadien nog barragewedstrijden volgen tegen (?) Club Brugge. Al kan bekerwinst van Antwerp alles vergemakkelijken. Er zal dus bij meerdere clubs flink geduimd worden dat KV Mechelen van verliezen een gewoonte blijft maken.

Europa

*Arsenal verloor twee punten bij Liverpool (2-2) en mocht in de handen knijpen dat Salah een strafschop miste. Trossard speelde overigens slechts tien minuten mee. Manchester City nadert tot op zes punten (en een inhaalmatch) na een gemakkelijke zege in Southampton (1-4). Kevin De Bruyne tekende er voor zijn 100ste assist.

Status-quo in de strijd om plaats drie en vier. Man United declasseerde Everton, maar miste te veel kansen en verloor Rashford met een liesletsel (2-0). Tottenham haalde het met dank aan de arbitrage van Brighton (2-1) en ook bij Brentford-Newcastle (1-2) maakten de ‘onpartijdigen’ geen goede beurt.

*In de Bundesliga won leider Bayern München in Freiburg (0-1), nadat het deze week door die ploeg in eigen huis uit de bekerfinale werd gehouden. Borussia Dortmund blijft op twee punten hangen na winst in de topper tegen Union Berlin (2-1). Bayer Leverkusen, dat donderdag het Brusselse Union ontvangt, haalde het van Eintracht Frankfurt en springt over die club naar plaats zes. Toen Club Brugge tegen Leverkusen aantrad, verkeerde de club van Bayer nog degradatiekopzorgen.

*Paris Saint-Germain omzeilde in Nice een lastige klip (0-2). Lens haalde het van Straatsburg (2-1) en blijft tweede. Monaco haakt wat af na een gelijkspel in Nantes (2-2).

*Een matig Napoli mocht zich gelukkig achten met de zege in Lecce (1-2). De Milanese achtervolgers faalden. Milan thuis tegen het bescheiden Empoli (0-0). Inter bij het al even bescheiden Salernitana (1-1), na een huizenhoge misser van Romelu Lukaku.

*In Spanje kan de titelstrijd maandagavond gestreden zijn. Als Barcelona in Camp Nou wint van middenmoter Girona bedraagt de kloof met Real Madrid al vijftien punten. De Koninklijke verloor zaterdag immers in het Bernabeu van Villarreal: 2-3 voor de ‘Yellow Submarine’.