Wat te onthouden van het weekeinde: kanonnenvlees

PLOEG VAN DE WEEK: de Red Flames, de nationale vrouwenploeg die Nederland klopte

SPELER VAN DE WEEK: twee doelmannen, of beter gezegd een doelman en een doelvrouw: Nicky Evrard van de Flames en Theo Defourny van RWDM, die twee penalty’s stopte

BELGIË

‘Vijf op vijf’, jubelde Lorin Parys, de voorman van de Pro League na de laatste kwalificatieronde van de Europese bekers. Deze week – een bolwassing en vier gelijke spelen later – hoorden we hem niet. Ten onrechte, dit was een betere week dan bij de vorige speelronde. Club Brugge en Racing Genk speelden immers tegen de sterkste ploegen uit hun reeks (respectievelijk Besiktas en Fiorentina) en verdienden meer. Blauwzwart had zelfs voor spectaculaire cijfers kunnen zorgen. Al is het feit dat zoveel kansen werden gemist ook een teken aan de wand. Union had ook al van Toulouse kunnen winnen. Alleen AA Gent stelde tegen het Oekraïense Luhansk fel teleur met een draw.

De nieuwe Conference League is onze clubs op het lijf geschreven. Er neemt slechts één team uit de toplanden deel en vaak treden die met een veredeld B-team aan, omdat er op donderdag wordt gespeeld en de vaderlandse competitie voorrang geniet. Zowel AA Gent, Racing Genk als Club Brugge moeten moeiteloos kunnen overwinteren. Union kan/moet in 2024 wellicht ook verder in Europacup III.

Dat we ons over de absolute top geen illusies moeten maken, bleek in Barcelona. Landskampioen Antwerp zag er alle hoeken van Monjuïc: 5-0, omdat de Catalanen de handrem aantrokken. De Champions League is de speeltuin van de voetbalgrootmachten geworden. De kleinere landen worden in de groepsfase slechts geduld als kanonnenvlees.

Vanaf volgend seizoen wijzigt de format die we sinds 1999 kennen. In 24 jaar kon slechts één keer een team uit een kleiner voetballand (Portugal) de Heilige Graal van het Europese voetbal bemachtigen. En dat omdat de arbitrage in de kwartfinale op Old Trafford een doelpunt van Paul Scholes onterecht afkeurde voor buitenspel.

De ongelijkheid (financieel en dus ook sportief) tussen de grote en kleine voetballanden is zo groot geworden dat de groepsfase compleet voorspelbaar is geworden. Ja, er kan hier of daar wel eens een verrassing vallen, maar zeer waarschijnlijk wordt het alleen spannend in groep F en C, met Napoli, Real Madrid, Union Berlin en Braga. De enige poules met minstens drie teams uit de vier nationale topcompetities. Napoli weer tegen Real Madrid dus en laat dat duel uit 1987 de aanleiding zijn om de oude Europese Beker voor Landskampioenen uit 1955 op te doeken. Vooral Milan-voorzitter Silvio Berlusconi fulmineerde dat de groten mekaar niet meer in de eerste ronde mochten uitschakelen.

Sindsdien maken steeds minder clubs een realistische kans om de Beker met de Grote Oren omhoog te tillen. In de periode van de Europese Beker voor Landskampioenen konden Ajax (drie keer), Feyenoord, PSV, Steaua Boekarest, Celtic, Benfica (twee keer) en Rode Ster Belgrado de hegemonie van de vijf grote voetballanden doorbreken. Nadien was er nog Ajax (1995) en FC Porto. In de eerste veertig jaar van Europacup I waren er twintig verschillende winnaars uit tien landen. In deze eeuw zijn het nog slechts negen clubs uit vijf landen.

Vanaf 2024 krijgen we het zogenaamde ‘Swiss system’, met vier deelnemers meer en vijftig procent wedstrijden meer. De klassieke heen- en terugwedstrijden worden afgeschaft. De groten hoeven geen twee keer tegen dezelfde kabouter aan te treden. Het zal geen zoden aan de dijk brengen. Niet het format is het probleem, maar de structurele financiële ongelijkheid. En die gaat alleen nog toenemen.

In Frankrijk werd deze maand een boek gewijd aan het probleem. A l’ombre du Big Five (In de schaduw van de Grote Vijf). De situatie in dertien landen (waarbij ook België), plus de Balkan, wordt doorgelicht. De problemen zijn overal ongeveer gelijkaardig.

De schuld voor de grote financiële verschillen wordt toegeschreven aan het Bosmanarrest (waardoor geen limieten meer bestaan op het aantal buitenlandse spelers dat mag opgesteld worden) en het beleid van Uefa, dat naar de pijpen van de topclubs danst. De hoofdoorzaak is echter het grote verschil aan tv-inkomsten. De Engelse First Division was in 1990 op sterven na dood. De clubs waren na het Heizeldrama gedurende vijf jaar uitgesloten van Europees voetbal en verplicht miljoenen te besteden aan stadions met alleen zitplaatsen.

Toen veranderde Rupert Murdoch de voetbalwereld. Hij startte Sky TV op en besefte dat hij het voetbal nodig had om de voetbalgekke Britten te overhalen om te betalen voor zijn commerciële zender. Sindsdien zijn de tv-rechten van de Premier League (die in 1992 werd opgestart) x-aantal keer groter dan in alle andere voetballanden, hoewel die ook daar explodeerden. De enige mogelijkheid om clubs uit kleinere voetballanden zoals het onze een kans te geven om weer mee te spelen voor de hoogste Europese onderscheiding is het invoeren van grensoverschrijdende competities. Maar dat zou dan weer de doodsteek kunnen betekenen voor de nationale kampioenschappen.

Fantoom

Over anderhalve week beginnen we ondanks alles weer te dromen van Europese glorie. In eigen land moet intussen weer vertrouwen geput worden voor wat komt. Niet vanzelfsprekend. Van de vijf Europese deelnemers konden dit weekeinde alleen Union en AA Gent winnen.

Antwerp bleek nog niet helemaal bekomen van de afpoeiering in Catalonië. Het speelde op de Bosuil tegen RWDM een matige partij en Vincent Janssens zag twee strafschoppen gestopt worden door doelman Theo Defourny (0-0).

Racing Genk leek in de Limburgse derby zelfs op een catastrofe af te stevenen: 0-3 halfweg, drie keer Koita in zes minuten. Na de rust zette de thuisploeg de scheve situatie echter gedeeltelijk recht (3-3).

Union ging uit bij het altijd lastige Cercle Brugge winnen (0-2). AA Gent speelde in eigen huis een dramatische eerste helft tegen Eupen. Het team uit het Oostkanton kwam op voorsprong en het alarm ging helemaal af toen Gift Orban werd uitgesloten. Het fenomeen van vorig seizoen is een fantoom geworden. De Buffalo’s krabbelden echter op uit de hoek waar de klappen vallen en wonnen nog met 2-1, waardoor ze alleen leider worden.

De topper tussen Anderlecht en Club Brugge was een draak van een match. Een typische Belgische topper: veel strijd, weinig goed voetbal. Net als in zeven van de acht vorige confrontaties tussen beide teams werd het een gelijkspel (1-1). Een resultaat waarmee vooral Club blij kan zijn. Paarswit moet zich troosten met het idee dat het weer met de topteams kan concurreren. Zeker als Delaney en Dolberg snel opgelapt geraken en Thorgan Hazard weer in de buurt komt van zijn vroeger vormniveau.

Vlammen

De Red Flames boekten vrijdagavond dus een sensationele zege tegen Nederland, een van de Europese grootmachten in het vrouwenvoetbal (2-1). Laat ons echter niet dromen: het verschil tussen beide landen is nog vrij groot. Het team van Yves Serneels gaf echter blijk van een uitstekende mentaliteit en werd overladen met geluk, vaak bepalend in het voetbal. De gelijkmaker was puur toeval en de winnende treffer een monumentale blunder van de Nederlandse doelvrouw, die slechts debuteerde omdat de nummers 1 en 2 onbeschikbaar waren. Wissel de keepers en je hebt een heel ander resultaat. Nicky Evrard was de absolute uitblinker bij de Vlammetjes.

EUROPA

*Bayern München gaf Bochum een pak voor de broek (7-0, hattrick Harry Kane). Bayer Leverkusen deelt nog steeds de koppositie met de ploeg uit Beieren na ruime winst tegen Heidenheim (4-1, met twee goals van Boniface). Borussia Dortmund had veel minder overschot tegen het Wolfsburg van Koen Casteels (1-0). RB Leipzig haalde het bij Borussia Mönchengladbach (0-1).

*Manchester City verlengde zijn perfecte start: 2-0 tegen Nottingham, ondanks de rode kaart voor Rodri halfweg de partij. De Noord-Londense derby tussen Arsenal en Tottenham eindigde onbeslist (2-2). Liverpool gaf West Ham het nakijken (3-1). Manchester United won moeizaam bij Burnley, dankzij een ‘beauty’ van Bruno Fernandes (0-1). Chelsea verloor alweer, dit keer tegen Aston Villa (0-1).

*Nice speelde haasje-over met Monaco door winst in het prinsdom (1-2). Daardoor heeft de Ligue Un een verrassende koploper: provincieclub Brest dat Lyon versloeg (1-0). Paris Saint-Germain lijkt eindelijk onder stoom te komen: 4-0 tegen Marseille en dat ondanks het uitvallen van Mbappé na een halfuur.

*Juventus leed zijn eerste nederlaag van het seizoen: 4-2 voor Sassuolo, onder andere dankzij een topkandidaat voor de schlemieligste owngoal van het seizoen. Milan boekte een krappe zege tegen Hellas Verona (1-0). Net als leider Inter bij Empoli (0-1). Kampioen Napoli gaf niet thuis in Bologna (0-0). AS Roma dankte Romelu Lukaku bij Torino (0-1).

*Barcelona dacht dat het in La Liga zo gemakkelijk zou gaan als in de Champions League, maar stond tegen het bescheiden Celta de Vigo na 80 minuten 0-2 achter. Toen vonden de Catalanen hun ‘Antwerpse benen’ terug: 3-2 na 90 minuten. Barça moet daardoor alleen het verrassende Girona (5-3 tegen Mallorca) naast zich dulden. Real Madrid tuimelde immers van de eerste plaats door verlies in de derby bij Atletico (3-1). Axel Witsel viel aan de rust in.

*Nederland is stilaan het voetballand van de schande. Ajax-Feyenoord werd bij een 0-3 stand gestaakt. De harde kern van de Amsterdammers bewees dat ze nog dommer zijn dan hun bestuur.