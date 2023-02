Wat te onthouden van het weekeinde? Kerk steelt drie punten

PLOEG VAN DE WEEK: het Monaco van Philippe Clement dat opnieuw won van het sterrenensemble van Paris Saint-Germain

SPELER VAN DE WEEK: internationaal Wissam Ben Yedder (Monaco), goed voor twee goals en een assist tegen PSG; in eigen land Gift Orban (AA Gent), die twee keer scoorde in Westerlo

België

Racing Genk leed zijn eerste competitienederlaag van het seizoen in eigen huis (0-1). Antwerp nadert daardoor tot op twaalf punten van de Limburgers. Rood-wit kleurt steeds meer oranje (Janssen, Stengs, Ekkelenkamp, Kerk, trainer, TD), maar met de Hollandse school heeft het voetbal weinig te maken. Het is eerder ouderwets Belgisch voetbal.

Genk was in de Cegeka Arena de enige ploeg die wilde voetballen, maar behalve twee ballen op het doelhout leverde het te weinig op. Antwerp hoopte op een schaarse counter, maar die kwam er pas in de 83ste minuut (gered door doelman Van de Voordt). De Great Old stond toen al op voorsprong. Kerk profiteerde immers van een foutje van Arteaga.

Radja Nainggolan liet vanuit Italië – hij speelt nu voor SPAL in de Serie B – weten dat hij bij Antwerp als een stuk stront werd behandeld. Als je kijkt naar wat hij verdiende op de Bosuil en wat hij er presteerde, zou je de rollen ook kunnen omdraaien.

Door de nederlaag van Racing Genk komen ook Club Brugge en Union wat dichter. De Brusselaars verdienden in Jan Breydel op punten te winnen, maar Noa Lang kwam twee keer het dichtst bij een doelpunt (1-1). Vooral de tweede helft was heel wat aantrekkelijker dan wat we een dag later in Limburg opgedist kregen. Club speelde niet onaardig, maar het was de zesde keer op rij dat het niet kon winnen in Jan Breydel. Zeer verontrustend.

Standard mag stilaan afgeschreven worden voor Play-off 1 na de thuisnederlaag tegen KV Kortrijk. Het is te wisselvallig. Net als AA Gent. De Stroppen lieten de kans liggen om weer in het spoor van Club Brugge te geraken. De defensie van de Buffalo’s zorgde voor hilarische toestanden, maar nieuwkomer Gift Orban redde met twee goals een punt (3-3).

Anderlecht doet weer mee voor plaats acht (!) na een tien op twaalf. Het won moeizaam maar oververdiend van STVV (3-1). Er hing elektriciteit in de lucht van het Astridpark na de onthullingen van de voorbije week. De harde kern eiste nu niet alleen het ontslag van Wouter Vandenhaute, maar ook van Marc Coucke.

Het verhaal in Humo over Wouter Vandenhaute kon op z’n minst ongenuanceerd genoemd worden en was volledig gebaseerd op anonieme bronnen. Het hele dossier roept echter vragen op over hoe het voetbal geëvolueerd is.

‘Voetbalclubs moeten gerund worden als bedrijven en moeten proberen winst te maken’, las ik de voorbije dagen in de krant. Neen, neen, neen. Zo denken de meeste voetballeiders, maar het is hoogst teleurstellend dat voetbaljournalisten daarin meegaan.

Een voetbalclub moet goed geleid worden, proberen prijzen te pakken en zijn supporters plezieren. Een voetbalclub is geen gewoon bedrijf. Een concurrent overnemen, is niet de bedoeling. Supporters zijn geen gewone klanten die naar een andere winkel lopen als ze onvriendelijk bejegend worden. Winstcijfers moeten dienen om het team beter te laten functioneren en het comfort van de fans te verbeteren. Niet om de zakken van bestuursleden of aandeelhouders te vullen.

Dat Vandenhaute en anderen betaald worden voor hun werk in de club, is niet onlogisch. Ook niet dat het heel forse bedragen zijn. In het voetbal heeft de waanzin al een tijdje terug toegeslagen. Het is echter een schande dat er geld verdiend wordt aan de verkoop van een club. Zoals bij Anderlecht, waar bestuursleden aandelen kochten voor een habbekrats en ze voor tientallen miljoenen verkochten.

Er is nood aan een speciaal juridisch statuut voor topsportclubs. Zoals in Duitsland, waar 51 procent van de aandelen eigendom zijn en blijven van de supporters. Waardoor clubs niet kunnen verkocht worden aan (buitenlandse) investeerders, die niet altijd het beste met de club voorhebben. Zie maar naar wat er in Oostende aan het gebeuren is. Bovendien zou er wetgeving moeten komen die de lokale verankering verzekerd bij een overname.

Inmiddels staat ook AA Gent te koop. De club is een vennootschap met statuten die het onmogelijk zouden moeten maken dat de aandelen te gelde kunnen worden gemaakt. Zo hoort het. Benieuwd of het ook gebeurt.

Europa

*Nieuw puntenverlies voor leider Arsenal, ondanks het eerste doelpunt van invaller Leandro Trossard voor de Gunners (1-1). Brentford dankte het gelijkspel echter aan een blunder van de VAR. De scheidsrechterscommissie van de Premier League bood zijn verontschuldigingen aan.

Manchester City staat na obligate winst tegen Aston Villa (3-1) op slechts drie punten, maar heeft een match meer gespeeld. De toekomst van The Citizens is echter onzeker. De Premier League verrichte jarenlang onderzoek naar frauduleuze praktijken van de eigenaars uit Abu Dhabi en kwam op 115 reglementsovertredingen uit. Het duurt nog wel een paar jaar eer er een uitspraak volgt, maar City riskeert zijn titels kwijt te spelen, te degraderen en zelfs om geschrapt te worden.

Pep Guardiola beschuldigde de concurrenten ervan een heksenjacht te organiseren. City werd eerder al door de Uefa beschuldigd van frauduleuze praktijken en uit de Champions League gezet. Het sporttribunaal in Lausanne oordeelde echter dat de feiten verjaard waren. De Premier League kent het begrip verjaring echter niet. En Pep verkoopt onzin.

Man United speelde verre van briljant bij Leeds, maar won desondanks (0-2). Marcus Rashord scoorde voor de dertiende keer in vijftien wedstrijden. Newcastle zakte een beetje weg na een nieuw gelijkspel: 1-1 in Bournemouth. Chelsea verkwanselde nu ook punten in de Londense derby tegen West Ham (1-1). Leicester City verkocht Tottenham een flinke draai om de oren (4-1). Liverpool speelt maandagavond de derby tegen Everton.

*Napoli, de leider in de Serie A, had geen kind aan Cremonese (3-0). Milan kon eindelijk nog eens winnen: 1-0 tegen Torino, onverdiend. Inter neemt het maandagavond in Genua op tegen Sampdoria.

*Real Madrid won in Rabat voor de achtste keer – en zonder Belgen – de Wereldbeker voor Clubs: 5-3 tegen Al Hilal uit Saoedi-Arabië. Barcelona haalde het bij Villarreal (0-1) en loopt verder uit.

*Paris Saint-Germain verloor opnieuw van het Monaco van Philippe Clement (3-1). Messi en co voelen de hete adem van Marseille (0-2 zege bij Clermont Foot) in de nek. Het verschil bedraagt nog vijf punten. Racing Club de Lens verloor in Lyon (2-1) en zakt van de tweede naar de vierde plaats. Stade Rennais lijkt in vrije val. Met Doku – eindelijk – in de basis werd nu ook verloren bij Toulouse (3-1).

*Een probleemloos weekeinde voor Bayern München: 3-0 winst tegen Bochum. RB Leipzig zag zijn opmars in eigen huis gestopt door Union Berlin (1-2), dat tweede blijft in de ranglijst.