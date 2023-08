Wat te onthouden van het weekeinde? Les 1 en 2 van de voetbaljournalistiek

Ploeg van de week: KV Mechelen, dat plots opstond en Union een geweldige draai om de oren verkocht

Speler van de week: Jan Vertonghen, alias Sterke Jan II die nu zelfs (met rechts) begint te scoren en nog heel fraai ook

België

De twee laatste maxima zijn uitgewist. Union liep Achter de Kazerne een geweldige zeperd op (4-0). De dramatische start van KV Mechelen is daarmee alweer bijna vergeten. En ook AA Gent kwam niet ongeschonden uit de vierde speeldag. Het geraakte in eigen huis niet voorbij STVV (2-2).

KV Mechelen was plots ontketend: vier goals tegen Union. Het eerste puntenverlies voor de Brusselaars in vier wedstrijden en plots ging het over de vele vertrekkers. Nooit conclusies trekken op basis van één wedstrijd. Dat is les 2 van de voetbaljournalistiek. En les 1? Altijd vooraf je huiswerk maken. Hallo, VTM.

De Buffalo’s wisten niet wat hen overkwam in het eerste halfuur tegen STVV. De Kanaries fladderden hen langs alle kanten voorbij en de thuisploeg mocht zich in de handen knijpen dat de achterstand slechts 0-2 bedroeg. Nadien knokte het team van Hein Vanhaezebrouck zich weer in de match, maar kwam niet verder dan de gelijkmaker (2-2). Toch een troostprijsje voor AA Gent: het staat nog steeds op kop.

Het moet nu wel het gezelschap dulden van aartsrivaal Club Brugge, dat tegen RWDM met een zevenklapper uitpakte (7-1). Is blauw-zwart vertrokken? Op één punt volgen Union en … Anderlecht. In het Astridpark is de dramatische competitiestart tegen datzelfde Union alweer zo goed als vergeten. Paars-wit pronkt plots zowaar met negen op negen. Riemer kan weer vrij ademen. Sporting kwam al na dertig seconden op voorsprong via een mooie goal van Dolberg en Vertonghen, ja Jantje dus, verdubbelde de voorsprong. In de slotfase was het echter nog bibberen en beven tegen Westerlo (2-1).

Landskampioen Antwerp kwam vrijdag in Leuven niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Sagrado wiste in de slotfase een treffer van Janssen uit. Zeven op twaalf is niet echt denderend en vijf punten minder dan een jaar terug na vier duels. Marc van Bommel gelooft echter dat zijn team klaar is voor het cruciale treffen van dinsdag tegen AEK Athene dat de poorten moet openen naar de vetpotten van de Champions League. De Griekse kampioen had zaterdag meer dan honderd minuten nodig om Dynamo Zagreb af te houden en dat is mogelijk fysiek niet in de kleren blijven hangen.

Antwerp deelt de vijfde plaats in de stand met Racing Genk, dat deze week Europees voor de tweede keer al gebuisd werd en tegen Charleroi drie dagen later niet verder kwam dan een scoreloos gelijkspel. Derde keer goede keer? De Limburgers mogen het nog eens proberen in de voorronde van de Conference League. De beker van de kleine voetballanden, maar toch ook mooi als je het ver kan schoppen. En voor wie graag met het wielrennen vergelijkt: het is de Ronde van Frankrijk niet, maar de Vuelta winnen is ook niet onaardig. Het is wellicht de enige beker die een Belgische club ooit nog kan in de lucht tillen.

Helemaal onderin staat nog steeds KV Kortrijk, met nul punten. De West-Vlamingen verloren nu zelfs in eigen huis van Eupen (1-3). Een resultaat dat echt zorgen moet baren. Boeit dat iemand in Maleisië, meneer Tan? Maar vooral Standard zit al in de shit na de thuisnederlaag tegen Cercle Brugge (0-1). Eén op twaalf voor Carl Hoefkens. De vijfde colonne zou wel eens wakker kunnen worden.

Europa

*Real Madrid won simpel bij Almeria: 1-3 met twee goals van Jude Bellingham. Barcelona versloeg Cadiz (2-0). Osasuna, de komende Europese tegenstander van Club Brugge, verloor in Pamplona tegen Athletic Bilbao (0-2).

*Harry Kane debuteerde met een goal en een assist in de Bundesliga. Bayern München had dan ook geen kind aan promovendus Werder Bremen (0-4). Borussia Dortmund daarentegen had het niet breed tegen FC Keulen (1-0). Bayer Leverkusen zou wel eens de sensatie van het seizoen kunnen worden. Het won na een opwindende partij van RB Leipzig (3-2), ondanks een goal van Lois Openda voor de Oost-Duitsers.

*Tweede gelijkspel op rij voor Paris Saint-Germain: 1-1 in Toulouse dit keer. Olympique Marseille is ook al op de dool. Het is uitgeschakeld in de Champions League en kwam bij het pas gepromoveerde FC Metz van Laszo Bölöni niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Metz had een week eerder nog een rammeling gekregen van Rennes (5-1). De Bretoenen speelden dit weekeinde 1-1 gelijk in Lens. Jérémy Doku, die naar Man City lonkt (na Lavia alweer een foute keuze van een Rode Duivel) viel in.

Volgens L’Equipe zou Thierry Henry, tot voor kort assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels, trainer worden van het Franse belofteteam.

*Ook de Serie A is van start gegaan. Napoli kende geen problemen bij Frosinone (1-3). Inter bleek te sterk voor Monza (2-0). Roma geraakte niet voorbij Salernitana (2-2). Atalanta haalde het bij Sassuolo (0-2), met het openingsdoelpunt van Charles De Ketelaere. Meteen scoren, iets wat hem bij Milan in een heel seizoen niet lukte. Juventus opende sterk bij Udinese: 0-3. Lazio zag in de laatste minuten van de reguliere speeltijd Lecce een achterstand ombuigen in winst (2-1).

*Manchester City beleefde een lastige avond tegen Newcastle (1-0). Uitblinker was Phil Foden, die de rol van de onfortuinlijke Kevin De Bruyne overnam. Tottenham haalde het zelfs zonder Kane van Manchester United (2-0). Liverpool klopte Bournemouth (3-1). Chelsea blijft spelers kopen, maar veel punten levert dat vooralsnog niet op. The Blues gingen zondag aan de andere kant van Londen kopje onder bij West Ham. The Hammers liepen zelfs met een man minder verder uit (3-1), ook al was Caicedo – de Engelse recordtransfer – ingevallen. Arsenal komt maandagavond in actie.

Wereld

*Spanje is de nieuwe wereldkampioen bij de vrouwen. Het klopte in de finale Engeland met 1-0. Een terechte winnaar. Zeker als je weet dat sterspeelster Putellas niet helemaal fit was en enkele internationals afhaakten uit onvrede met de bondscoach.

*Lionel Messi bezorgde Inter Miami de League Cup in Amerika. Het is de eerste trofee in het vijfjarig bestaan van de club.