Wat te onthouden van het weekeinde? Lorin Parys zal snel weten wat een echte krabbenmand is

PLOEG VAN DE WEEK: Union dat de reguliere competitie won en zeker Europa in mag

SPELER VAN DE WEEK: in eigen land Thibo Somers die twee keer scoorde tegen AA Gent in een wedstrijd die opgedragen werd aan de overleden Miguel Van Damme. Internationaal Christian Eriksen die onder andere met een doelpunt de uitblinker was bij Brentford dat Chelsea vernederde (1-4)

België

Club Brugge dreef vrijdagavond de druk op Union nog wat op met een simpele zege op Beerschot (1-3). De Brusselaars zorgden zondagmiddag voor een gelijkaardige score op Standard en dat hoewel Deniz Undav niet aan het kanon stond. Volgend weekeinde keert Dante Vanzeir terug en komt hekkensluiter Beerschot op bezoek in het Dudenpark. Union zou dan ook met minstens vijf punten voorsprong de reguliere competitie kunnen afsluiten. Een unieke prestatie in ons nationaal voetbal voor een promovendus.

De strijd om de laatste deelnemingsbewijzen voor de Champions Play-off kende een onverwachte wending. Antwerp geraakte in Leuven slechts met de hakken over de sloot en mocht niet klagen over de arbitrage (0-1). AA Gent struikelde wel. De Buffalo’s kwamen twee keer op voorsprong bij Cercle Brugge, maar Thibo Somers sloeg twee keer terug (2-2). Cercle wilde in geen geval verliezen een dag na de begrafenis van Miguel Van Damme, zodat het een bijzonder emotionele bedoening werd.

Door het puntenverlies van AA Gent is Antwerp zeker van een plaats bij de eerste vier en kreeg Anderlecht een gouden gelegenheid aangeboden om opnieuw naar de vierde plaats te klimmen. Paars-wit kende geen genade met een mak Charleroi (4-0). Anderlecht moet zondag bij KV Kortrijk, dat zijn laatste vijf wedstrijden verloor, minstens even goed doen als AA Gent tegen OH Leuven om zeker te zijn van PO 1.

Onderin is alles beslist. Een late gelijkmaker van KV Oostende tegen Seraing (2-2) betekent de redding voor Zulte Waregem. Seraing moet barragewedstrijden spelen voor het behoud. Westerlo keert bij de elite terug. Het verloor zaterdag nochtans in Lommel (2-1), maar zondag ging RWDM kansloos onderuit in Deinze (3-0).

Nieuwe CEO

Het was overigens alweer een bewogen voetbalweek. Lorin Parys werd aangesteld als nieuwe CEO van de Pro League. Geen idee of hij weet waaraan hij begint, maar ook al komt hij uit de politiek hij zal snel leren wat een echte krabbenmand is.

Hij zal zich in ieder geval niet hoeven te bekommeren over een BeNeLiga. De Nederlandse topclubs lieten weten dat zij van oordeel zijn dat onze toppers hen niets extra te bieden hebben. Een verrassing is dat niet. Wat infrastructuur betreft hinken we al jaren achterop en ook sportief is het gat in de Europese bekers een krater geworden. Bovendien zeult ons voetbal een kwalijke reputatie mee. De schandalen zijn de jongste jaren niet meer bij te houden.

Ivan De Witte liet zich meteen horen: ‘Er is geen ruimte voor achttien clubs in eerste klasse’, opperde hij meteen nadat de noorderburen de stekker uit de BeNeLiga hadden getrokken. Wat betekent ‘geen ruimte’? Is er dan ruimte voor twee extra clubs in tweede klasse? Maar dat interesseert De Witte niet. Hij wil zestien clubs in 1A en Play-off met zes teams, zodat de kans minimaal is dat één van de grote jongens ernaast grijpt. Zoals nu met AA Gent opnieuw dreigt te gebeuren.

De topclubs, die al met het grootste deel van het tv-contract gaan lopen, willen verzekerd zijn van de extra inkomsten van de bijkomende topwedstrijden. In de andere clubs zijn ze niet geïnteresseerd. Die hebben ze zo goed als allemaal in de armen gedreven van buitenlandse eigenaars, die hier niet zijn neergestreken om ons voetbal te verbeteren maar om hun mogelijkheden om geld te verdienen te verhogen.

Zouden we er niet beter stil bij staan dat voor negen eersteklassers volgende zondag het seizoen gedaan is. Zij moeten hun spelers doorbetalen, ook al zijn er geen inkomsten meer. En de supporters van die clubs moeten de komende maanden maar naar het kaatsen of het hockey gaan kijken. Als Lorin Parys iets moet veranderen, is het dat wel.

Te oud

Vrijdag werd er ook geloot voor het WK in Qatar. In de populaire kranten ging het weer over de kansen om wereldkampioen te worden. Kunnen we daar meteen mee ophouden? Die kans is nihil. Ja, nihil. Een Europese of wereldtitel had gekund in 2014, 2016, 2018 en misschien nog 2020 (2021 eigenlijk), maar dat is voorbij. Deze ploeg is over zijn top. De ploeg is te oud om wereldkampioen te worden (zeker bij een WK midden in het seizoen) en de nieuwe generatie heeft niet hetzelfde talent of is nog niet klaar voor de echte top. Sterkhouders als Axel Witsel en Romelu Lukaku werden dit weekeinde door de eigen fans weggehoond. We hebben nog twee wereldtoppers: Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. Dat zijn er minstens drie te weinig om een gooi naar de oppergaai te doen.

De groep met Canada, Marokko en Kroatië overleven, moet zeker kunnen maar is geen vanzelfsprekendheid. Alles wat nadien volgt, is een succes en mooi meegenomen. En niet omdat Duitsland of Spanje (twee sterk verjongde teams) dan op het programma kunnen staan. Laat ons (de media in de eerste plaats) realistische doelen stellen. Misschien valt er toch nog iets totaal onverwachts uit de lucht. En neen, dat zal geen wereldtitel zijn.

Europa

*Simpele zeges voor Manchester City tegen Burnley (0-2) en Liverpool tegen Watford (2-0). De verrassing van de speeldag was de ruime winst van Brentford bij Chelsea (1-4). Begint de verkoop van de club mee te spelen in de hoofden van The Blues?

*In de Bundesliga is de nieuwe kampioen gekend: nog maar eens Bayern München. De club uit Beieren won bij Freiburg (1-4), terwijl Borussia Dortmund een smadelijke thuisnederlaag met gelijkaardige cijfers leed tegen RB Leipzig. Misschien wordt de beslissing nog even uitgesteld, omdat Bayern eventjes met twaalf spelers op het veld stond en een forfaitnederlaag niet uit te sluiten valt.

*Real Madrid had weer een goede Courtois nodig bij Celta de Vigo (1-2). Barcelona wordt tweede na winst in de topper tegen FC Sevilla, dankzij een juweeltje van een doelpunt van Pedri (1-0). Atletico Madrid had geen kind aan Alaves (4-1).

*In Italië is Napoli naast Milan, dat vanavond Bologna ontvangt, gekomen. Dries Mertens speelde bijna de hele wedstrijd bij Atalanta (1-3), maar viel kort voor tijd geblesseerd uit. Hij lag aan de basis van de strafschop die Napoli 0-1 voor bracht. De topper van de speeldag was Juventus-Inter. Een strafschop omgezet door Calhanoglu besliste de partij: 0-1.

*Geen problemen voor Paris Saint-Germain tegen Lorient (5-1). Marseille wordt weer tweede dankzij de winst bij Saint-Etienne (2-4). Nice en Stade Rennais speelden immers gelijk.