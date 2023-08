Wat te onthouden van het weekeinde? Negen op negen voor Brussel

PLOEG VAN DE WEEK: Anderlecht, niet omdat het geweldig speelde, maar na de dramatische competitiestart is een overwinning tegen de landskampioen een prestatie

SPELER VAN DE WEEK: Davy Roef, die nauwelijks een bal te beroeren kreeg maar in de toegevoegde tijd een strafschop stopte Achter de Kazerne

België

Wat een week. En dat geldt niet alleen voor het weer. Vorig seizoen scoorden de teams uit de Jupiler Pro League hoge ogen in de coëfficiëntenranking. Sommigen waanden ons land weer een Europese voetbaltopnatie. Er was natuurlijk Club Brugge in de Champions League, maar voor het overige werden de punten toch vooral verzameld in de Conference League: het paradijs van het tweede niveau.

Hoe dan ook, de droom van twee ploegen in de Champions League is al in rook opgegaan na de eerste hindernis. Racing Genk, dat swingend aan de competitie was begonnen (0-4 bij RWDM), beleefde een horroravond. Servette uit Genève had een meer dan haalbare tegenstander moeten zijn na de 1-1 in de heenmatch. Toen de Zwitsers al in de derde minuut na een rode kaart tot tien man herleid werden, had de buit helemaal binnen moeten zijn. De Limburgers slaagden er echter tot twee keer toe in een voorsprong te verkwanselen (2-2) en faalden finaal van op de penaltystip. Dag miljoenen en een moeilijke opdracht (Olympiacos uit de Griekse havenstad Piraeus) wacht de komende dagen om toegang tot de Europa League te verwerven.

Het kan echter nog altijd erger. Zaterdag kwam Genk al vroeg op achterstand tegen Eupen en slaagde er niet meer in de schade te herstellen (0-1). Onbegrijpelijk voor een team dat (voorlopig?) op de selectie van vorig seizoen kan rekenen.

Ook Club Brugge eindigde donderdag met rode kaken: 1-0 verlies bij het zwakke Aarhus uit Denemarken. Gelukkig volstond de 3-0 winst uit de heenmatch ruimschoots. De eerste kritiek aan het adres van de Noorse coach Deila stak desondanks op. Blauw-zwart herstelde zich dit weekeinde echter van het gelijkspel op de openingsspeeldag voor eigen publiek tegen KV Mechelen. Het won in Westerlo met een doelpunt van de Braziliaan Thiago, maar had veel vaker moeten scoren. Zo bleef het tot de laatste minuut nog spannend (0-1). Maar hoe dan ook een goed resultaat, want in het Kuipje gaan niet al te veel ploegen drie punten komen halen.

Voor het opkrikken van de Europese coëfficiënt zorgde alleen AA Gent: 2-5 bij het Slovaakse MSK Zilina. Tegen een zwak broertje dus, maar AA Gent is op alle fronten goed begonnen. Het is na twee speeldagen één van de slechts drie leiders in de competitie. Het won na een matige partij bij KV Mechelen, dat slechts in de allerlaatste seconden doelman Davy Roef aan het werk kreeg. De Gentse goalie stopte echter een strafschop (0-1).

Union startte ondanks de vele personeelswissels eveneens met het maximum. De Brusselaars klopten op Sclessin het Standard van Carl Hoefkens (0-1). De Rouches zijn daardoor, samen met KV Kortrijk, het enige team dat nog met lege handen staat.

De derde leidersploeg is een heuse verrassing: STVV. De Kanaries klopten na Standard thuis nu ook KV Kortrijk in eigen huis (0-1).

Naast de winst van Eupen in Genk was de zege van Anderlecht tegen Antwerp het meest verrassende resultaat van het weekeinde: 1-0, een strafschop van Dolberg. Een lichte penalty, klonk het hier en daar. Kunnen we met die onzin ophouden? Er zijn geen lichte of zware strafschoppen. Het is fout of geen fout en binnen de zestien levert een fout een elfmetertap op. Wat een verademing ook om Mark van Bommel te horen zeggen dat het een penalty was.

De grootste zucht van opluchting kwam echter van de thuisploeg. Coach Riemer en TD Fredberg waren door sommigen al bij het huisvuil gezet, maar er zit dus toch nog leven in wat ooit de Brusselse voetbaltrots was. Het was overigens een topweekeinde voor het voetbal uit de hoofdstad. Naast de winst van Union en Anderlecht boekte RWDM zijn eerste zege bij de elite: 1-2 bij OH Leuven. Met twee goals van Michael Biron.

Europa

*In Engeland ging de eerste prijs van het seizoen naar Arsenal. Het won na strafschoppen het Community Shield tegen Manchester City. De strijd om de Supercup ging dus tussen de landskampioen en de tweede uit de stand en niet de verliezend bekerfinalist (Man United). De Belgen Kevin De Bruyne en Leandro Trossard kregen respectievelijk slechts een halfuurtje en een kwartier speeltijd, maar vertolkten dankzij elf minuten toegevoegde tijd nog een hoofdrol. Trossard maakte in de ultieme slotfase een treffer van invaller Palmer ongedaan (1-1), zodat een strafschoppenserie volgde. De Bruyne miste, Trossard scoorde (1-4).

*Volgende week begint het Europese voetbalseizoen pas echt. De Premier League, La Liga en de Ligue 1 gaan van start. In Italië en Duitsland is er bekervoetbal. Vooral Engeland wordt interessant. Howard Webb, de man die in 2010 de WK-finale floot, is de nieuwe scheidsrechtersbaas en heeft aangekondigd dat het gedaan moet zijn met het wangedrag van spelers en coaches. Als dat gebeurt, kunnen we hopen dat dit ook bij ons te gebeuren staat.

Wereld

*Op het WK voor vrouwen Down Under blijft het verrassingen regenen. Brazilië, Canada en Duitsland overleefden de groepsfase niet. Marokko en Zuid-Afrika haalden voor de eerste keer de laatste zestien. Amerika, dat nooit lager dan derde eindigde, werd in de 1/8ste finales gewipt door Zweden. Japan, Spanje en Nederland zijn daardoor de grootste favorieten geworden.