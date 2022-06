Wat te onthouden van het weekeinde? Oh, wat zijn onze jongens moe

PLOEG VAN DE WEEK: Nederland, ik kan er ook niets aan doen, dat de Rode Duivels zoek speelde

SPELER VAN DE WEEK: Keuze zat, om te beginnen Lionel Messi die eindelijk nog eens uitblonk; Eerling Haaland die van Noorwegen een te duchten tegenstander heeft gemaakt en tot slot mijn ontdekking van het weekeinde: Wilfried Gnonto, die als invaller debuteerde voor Italië, en mij met weemoed deed terugdenken aan Nii Lamptey, een paar Belgische clubs zouden interesse voor hem hebben

BELGIE

Met een antwoord over zijn eigen ploeg legde Louis van Gaal de problemen van de Rode Duivels bloot. ‘Het is een kwestie van vorm’, zei hij over de afwezige Wijnaldum. ‘En vorm doe je niet op bij het nationaal elftal, maar bij je club.’

Met Thomas Meunier, Axel Witsel, Eden Hazard, Timothy Castagne en Romelu Lukaku telde de ploeg van Roberto Martinez maar liefst vijf spelers aan de aftrap die de voorbije maanden, om uiteenlopende redenen, nauwelijks speelminuten haalden bij hun club. Tel daarbij dat Toby Alderweireld al een jaar in een competitie speelt die geen zak voorstelt en dat nog maar eens bleek dat Boyata niet het vereiste niveau haalt en er blijft zo goed als niets meer over van de Gouden Generatie.

Zeker als Kevin De Bruyne ook nog eens duidelijk maakte dat hij geen zin meer heeft in deze reeks interlands. Dat topspelers te veel wedstrijden moeten spelen, is een feit. En al zeker na twee seizoenen geteisterd door covid, maar het geldt ook voor de meeste spelers van Oranje. Virgil van Dijk speelde met Liverpool zelfs twee wedstrijden (finale Champions League en finale FA Cup) meer dan de jongens van Manchester City.

Het probleem is nog veel groter voor spelers van andere continenten. Mané en Mo Salah zullen dit seizoen 69 wedstrijden met inzet gespeeld en respectievelijk 93.000 en 85.000 km gevlogen hebben. Voor de Brazilianen van Real Madrid, Militao en Vinicius, is dat zelfs 128.000 km.

En nog deze vraag: wat als het WK 2022 in een normaal land werd gespeeld. Dan stonden er de komende weken mogelijk nog zeven interlands op de agenda. WK-interlands, om het echie.

De spelersvakbond FIFPro zette de voorbije weken het probleem nog eens terecht op de agenda, maar lijkt te vergeten dat de oplossing voor een belangrijk deel bij de spelers ligt. Er worden te veel wedstrijden geprogrammeerd omdat er zoveel geld nodig is om de spelers te betalen.

De Nations League is nu de favoriete schietschijf van jongens als De Bruyne. Ze geven blijkbaar de voorkeur aan waardeloze oefenpotjes tegen tweede- of derderangsvoetballanden. Voetbal is er voor het publiek en de supporters vinden de Nations League geweldig, omdat het duels zijn tussen gelijkwaardige teams die ergens om gaan. Het Koningin Boudewijnstadion zat vrijdagavond niet voor niets nog eens vol. Spanje-Portugal was ook uitverkocht, ook het Stade de France liep vol voor de komst van Denemarken en Italië en Spanje traden op voor een afgeladen Stado dell’ Ara in Bologna (waar de Rode Duivels in 1990 werden uitgeschakeld door Engeland). Er waren zelfs dertigduizend toeschouwers (jongeren) bij Hongarije-Engeland, hoewel die partij achter gesloten deuren moest worden afgewerkt. Maar dat is weer een ander verhaal.

Ik hoor en lees dat Martinez deze wedstrijden om de Nations League moet gebruiken om een aantal spelers speelminuten te geven. Zelf gaf hij ook aan niet te spelen om te winnen (er zijn trainers voor minder domme uitspraken ontslagen), maar om het WK voor te bereiden.

Het is je reinste onzin. Je bereidt in juni geen spelers voor op het WK. Welk nut heeft het dat Hazard en co deze maand vier keer spelen als ze over enkele maanden bij hun club weer op de bank zitten. Het is tijdverlies en het WK komt er al in zes maanden aan.

De blamage tegen Oranje was een wake-up call voor iedereen, aldus de bondscoach. Ik heb al eerder aan de bel getrokken. De Rode Duivels hebben in hun elf laatste wedstrijden slechts vijf keer gewonnen en dat was onder andere tegen Wit-Rusland, Estland en Burkina Faso. De klad zit er dus al langer in. Maar je moet het natuurlijk willen zien. Het is makkelijker om de ogen te sluiten en mee te deinen met de massa.

De Gouden Generatie (what’s in a name?) is zijn houdbaarheidsdatum voorbij. Een aantal spelers zoals Courtois, Lukaku en De Bruyne blijven belangrijke pionnen, maar moeten jong bloed rondom zich krijgen. De andere dertigers moeten volgend seizoen bewijzen dat ze het niveau nog aankunnen en in afwachting moet Martinez jongere spelers kansen gunnen.

Nieuw bloed is sowieso nodig. Een oudere ploeg gooit zelden hoge ogen op een WK. In Mexico ’86 gebeurde de verjonging tijdens het toernooi. Martinez moet er vroeger mee beginnen. Vooral omdat dit geen normaal WK wordt. In Qatar wordt in volle competitie gespeeld en zonder een normale aanloop naar het toernooi. Alleen frisse koppen en benen kunnen daar resultaten halen.

De angst om te vernieuwen bij de Rode Duivels is begrijpelijk. Vooral voor de bondscoach, die zich om emotionele redenen aan de Gouden Generatie vastklampt. Maar de oudjes worden niet meer beter. In Qatar zijn ze integendeel weer een half jaar ouder. De jongere spelers daarentegen zullen beter worden. Op voorwaarde dat ze kansen en vertrouwen krijgen. Ik wil van Amadou Onana nog geen vaste waarde maken, maar hij was vrijdag een schaars lichtpuntje in de schaduw van het Atomium. We hebben nog jonge jongens van dat niveau, maar ook zij zitten te vaak aan de kant bij hun club. Vaak omdat ze te snel te hoog wilden grijpen. Helaas, meestal een keuze voor het geld.

Dus tegen Polen en Wales moet de komende dagen de gemiddelde leeftijd met enkele jaren naar beneden. Dat sommige jongeren niet goed genoeg zijn, is geen excuus. Zij moeten het doen, want de oudjes kunnen het niet meer (tenzij ze bij hun club alsnog het tegenovergestelde bewijzen).

WERELD

Oekraïne gaat niet naar het WK. Een own goal van aanvoerder Yarmolenko maakte het verdriet in Kiev en omstreken nog wat groter. Wales gaat voor het eerst sinds 1958 naar het WK. In Zweden werd het in de kwartfinales uitgeschakeld door Brazilië, met een goal van de 17-jarige Pelé.

Argentinië overspeelde het ‘oude’ Italië in de Finalissima (3-0), de wedstrijd tussen de winnaar van de Copa America en het EK. Eigenlijk is het de Trofeo Artemio Francchi, de voorzitter van Uefa begin jaren ’80. Het was pas de derde keer dat om deze trofee werd gestreden. In 1985 klopte Uruguay Frankrijk (2-0). In februari 1993 haalde Argentinië het van Denemarken (1-1) met strafschoppen (5-4). De eerste penalty werd omgezet door Diego Maradona. Opvallend was de blijheid van de Albiceleste met de zege. Ook deze spelers hebben een lang seizoen achter de rug.

EUROPA

België was niet de enige negatieve verrassing op de eerste speeldagen van de Nations League. Frankrijk verloor in eigen huis van Denemarken (1-2). Kroatië, ook een oude ploeg, kreeg billenkoek van Oostenrijk (0-3). Engeland verloor in Hongarije (1-0).

In de groep van België won Polen van Wales (2-1). Een experimenteel Italië hield Duitsland in bedwang (1-1). Spanje was twee keer de betere ploeg, maar kwam zowel tegen Portugal (1-1) als in Tsjechië (2-2) niet verder dan een gelijkspel. Portugal won ruim van Zwitserland (4-0), met twee goals van Cristiano Ronaldo.

Behalve nog drie interlands van de Rode Duivels is het deze week ook uitkijken naar het proces tegen Sepp Blatter en Michel Platini na zeven jaar onderzoek.