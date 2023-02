Wat te onthouden van het weekeinde? Parker schrijft geschiedenis

PLOEG VAN DE WEEK: Standard, dat Union zijn eerste nederlaag sinds 11 september bezorgde SPELER VAN DE WEEK: Thibo Somers, de grote uitblinker in de Brugse derby, en internationaal Marcus Rashford, die weer twee keer scoorde en sinds het WK gemiddeld elke match een doelpunt maakte BELGIË Het is nu officieel: het Belgische voetbal werd door Uefa uitgeroepen tot een van de slechtste leerlingen van de klas. Onze clubs leven bijna allemaal boven hun stand. Rode cijfers alom en vanaf…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

PLOEG VAN DE WEEK: Standard, dat Union zijn eerste nederlaag sinds 11 september bezorgde

SPELER VAN DE WEEK: Thibo Somers, de grote uitblinker in de Brugse derby, en internationaal Marcus Rashford, die weer twee keer scoorde en sinds het WK gemiddeld elke match een doelpunt maakte

BELGIË

Het is nu officieel: het Belgische voetbal werd door Uefa uitgeroepen tot een van de slechtste leerlingen van de klas. Onze clubs leven bijna allemaal boven hun stand. Rode cijfers alom en vanaf deze zomer moet de gokreclame afgebouwd worden. We behoren ook tot de top wat het aantal buitenlanders in onze competitie betreft en doen het niet echt goed wat het opleiden van eigen jeugd betreft.

En dan werd er nog geen rekening gehouden met de trainers. Elf van de achttien coaches in onze topklasse zijn buitenlanders. Opvallend: vier van de zeven Belgische trainers staan in de top-zeven. De vijf laatste clubs in het klassement worden door iemand met een vreemd paspoort geleid. Toeval?

Club Brugge kan zich alleen vragen stellen over zijn keuze voor een Engelse coach. Scott Parker schrijft geschiedenis in Jan Breydel. Van de elf wedstrijden onder zijn leiding werd er maar één gewonnen. Blauw-zwart riskeert zelfs naast Play-off 1 te grijpen. Dit weekeinde kon Club ook in de Brugse derby slechts gelijk spelen, maar dat was uitsluitend de verdienste van Simon Mignolet. Club werd onder de voet gelopen door een jong en gretig Cercle, met Thibo Somers als absolute uitblinker.

De Brugse derby was een leuke partij en niet de enige dit weekeinde. Het was vooral genieten bij Union-Standard. De Rouches maakten indruk en bezorgden de Brusselaars hun eerste nederlaag sinds september (2-4). Racing Genk loopt daardoor een puntje uit. De Limburgse leiders waren al blij dat ze Achter de Kazerne op de valreep nog een gelijkspel konden behalen. KV Mechelen had altijd moeten winnen (2-2). Wouter Vrancken heeft nog geen oplossing gevonden voor het vertrek van Paul Onuachu, de spits waar je altijd de bal aan kwijt kon.

Antwerp werd bovenin de winnaar van het weekeinde. Het versloeg Eupen (2-0), maar daarmee is zowat alles gezegd. De Great Old kreeg volgens het boekje een strafschop en de Oostkantonners moesten met tien verder. Een zware sanctie voor de bezoekers.

AA Gent sloop weer wat dichter bij Club Brugge en een plaatsje in Play-off 1. Erg overtuigend was de zege tegen OH Leuven (2-0) nochtans niet. Anderlecht dankte de puntendeling bij KV Kortrijk (2-2) aan een late blunder van Kristof D’Haene.

EUROPA

*De chaos bij de finale van de Champions League van vorig jaar in Parijs was volgens een officieel onderzoek de schuld van Uefa. De Engelse pers eiste het ontslag van voorzitter Ceferin, maar die is volgende maand de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Interessant wordt de stemming voor een zitje in het Uitvoerend Comité. Er zijn tien kandidaten voor zeven plaatsen. Onder hen Lise Klaveness, de enige die de moed had de mensenrechten in Qatar aan te kaarten. De bobo’s kennende is ze kansloos.

*Arsenal kon bij Aston Villa met wat geluk een vierde puntenverlies op rij vermijden (2-4). De Gunners lopen weer twee punten uit, want Manchester City kon verrassend genoeg de voorsprong niet vasthouden tegen Nottingham Forest (1-1). Buur United nadert tot op drie punten na ruime winst tegen Leicester City (met Faes, Castagne en invallers Tielemans en Praet). De Foxes waren voor de rust de betere ploeg, maar in de tweede helft werden ze overrompeld.

Chelsea verloor nu ook thuis van nummer laatst Southampton met Romeo Lavia en Paul Onuachu (0-1). Liverpool won de topper bij Newcastle (0-2) met meer geluk dan wijsheid. De Magpies lieten zich op de counter aftroeven en verloren doelman Pope met een rode kaart. Pope is daardoor geschorst voor de finale van de League Cup volgende zondag tegen Man United. En tweede keeper Dubravka is niet speelgerechtigheid omdat hij eerder al voor United in deze beker speelde. Karius, de grabbelaar die Mignolet in Liverpool vaak uit de ploeg hield, komt wellicht onder de lat.

Benieuwd of op Wembley al meer zal geweten zijn over de verkoop van Man United. Na achttien jaar doen de Glazers de club van de hand. De vraagprijs zou rond 5 miljard pond liggen. De Amerikanen kochten de club voor 790 miljoen pond. Zelf betaalden ze slechts 270 miljoen pond. De rest werd als schuld op de club afgewenteld. Er zouden drie kandidaat-overnemers zijn: een sjeik uit Qatar, een Amerikaans hedgefonds en Sir Jim Ratcliffe. Er is dus mogelijk nog meer sportswashing op komst in de Premier League. De fans hopen alvast op Ratcliffe, de grote baas van Ineos werd op tien kilometer van Old Trafford geboren en is een levenslange fan van de Red Devils.

*Napoli is niet af te stoppen. Het won zoals verwacht bij Sassuolo (0-2). Inter versloeg Udinese (3-1). Romelu Lukaku kon nog eens scoren, bij de tweede beurt via een strafschop. Milan won bij Monza, de nieuwe club van Silvio Berlusconi (0-1). Origi werd gewisseld, De Ketelaere en Saelemakers vielen in.

*De Bundesliga was in een eeuwigheid niet meer zo spannend. Drie clubs delen de leiding en nog drie teams maken kans op de titel. Bayern München verloor immers bij Borussia Mönchengladbach (3-2). Union Berlin liet de kans liggen alleen op kop te komen. Het geraakte in eigen huis niet voorbij hekkensluiter Schalke 04 (0-0). Borussia Dortmund is de derde leidersploeg na een overtuigende zege tegen Hertha (4-1). Meunier kwam niet los van de bank. Ook Freiburg, RB Leipzig en Eintracht Frankfurt mogen nog van de oppergaai dromen.

*Paris Saint-Germain leek op een thuisnederlaag af te stevenen, maar kon finaal een 2-3 achterstand tegen Lille nog in een zege ombuigen (4-3). Lens versloeg Nantes (3-1), Marseille haalde het in Toulouse (2-3) en Monaco won in Brest (1-2).

*Geen verrassingen in Spanje. Barcelona bleef Cadiz gemakkelijk de baas (2-0). Real Madrid haalde het bij Osasuna (0-2) en stadsgenoot Atletico versloeg Athletic Bilbao. Axel Witsel bleef de hele partij op de bank, Yannick Carrasco werd een kwartier voor tijd gewisseld.