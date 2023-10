Wat te onthouden van het weekeinde? Tachtig is prachtig

PLOEG VAN DE WEEK: STVV uit, altijd moeilijk: niet voor Union, de nieuwe leider in onze competitie SPELER VAN DE WEEK: Kevin Denkey, die een hattrick maakte voor Cercle Brugge tegen OH Leuven BELGIË Zelden werd het niveauverschil tussen de twee belangrijkste Europese competities en de Jupiler Pro League zo duidelijk gemaakt als deze week. Antwerp verloor na een 2-0 voorsprong van Shakhtar Donetsk (2-3) in de Champions League. Union bracht op Anfield degelijk weerwerk, maar was toch niet opgewassen…

PLOEG VAN DE WEEK: STVV uit, altijd moeilijk: niet voor Union, de nieuwe leider in onze competitie

SPELER VAN DE WEEK: Kevin Denkey, die een hattrick maakte voor Cercle Brugge tegen OH Leuven

BELGIË

Zelden werd het niveauverschil tussen de twee belangrijkste Europese competities en de Jupiler Pro League zo duidelijk gemaakt als deze week. Antwerp verloor na een 2-0 voorsprong van Shakhtar Donetsk (2-3) in de Champions League. Union bracht op Anfield degelijk weerwerk, maar was toch niet opgewassen tegen een half A-elftal van Liverpool (2-0). Zondag pakten beide teams echter flink uit in de nationale competitie. Antwerp won met 4-1 van Eupen (na drie matchen zonder doelpunt) en Union legde STVV over de knie op het eigen kunstgras (0-4).

Van de drie ploegen die wonnen in de Conference League won er geen enkele. AA Gent en Racing Genk hielden elkaar in bedwang (1-1) en Club Brugge verloor bij Standard (2-1). Blauw-zwart blijft zo achter met drie op twaalf. Club was zeker na de rust de betere partij op Sclessin, maar scoort te moeilijk en incasseert te gemakkelijk tegentreffers. Het zakt naar plaats vijf met 16 op 30, net niet gebuisd, en één schamel puntje meer dan … buur Cercle. Maar een geweldig resultaat voor Carl Hoefkens, die niet alleen weer rustig kan ademen maar zijn ploeg ook richting top-zes ziet schuiven.

Maar het is Brussel boven. Anderlecht volgt als tweede op één punt van Union. Paars-wit versloeg KV Mechelen (3-1) en de laatste treffer van Francis Amuzu mag nu al de trofee voor het mooiste doelpunt van het jaar krijgen: van op ruim 40 meter over de keeper en in de kruishoek. Een fraai orgelpunt voor de prachtige hulde aan Paul Van Himst, het 80-jarige eigen monument.

Pet

Vrijdag beginnen de Rode Duivels aan de laatste opdrachten in de voorronde van Euro 2024. De kwalificatie kan hen bijna niet meer ontsnappen. Dat mag echter geen reden zijn voor bondscoach Tedesco om er met zijn pet naar te gooien. Zijn selectie kreeg terecht heel wat kritiek. Het is onbegrijpelijk dat jongens als Youri Tielemans en Leander Dendoncker, die bij hun club niet of nauwelijks aan spelen toekomen, uitnodigingen voor Tubeke blijven krijgen en dat Arthur Vermeeren, ons grootste talent van het moment, thuis moet blijven en de Antwerp-fan zich moet troosten met de eerste oproeping van Mandela Keita.

Tielemans en Dendoncker begonnen dit weekeinde alweer op de bank. Youri mocht nog acht minuten opdraven. De zevende keer dit seizoen dat hij inviel en alles bij elkaar goed voor 135 speelminuten. Leander bleef in de dugout zitten en kreeg nauwelijks twee keer één minuut speelgelegenheid.

Volgens Domenico Tedesco kan Vermeeren meer leren door met de beloften te spelen dan met op de bank te zitten bij het A-team en heeft hij tegen Oostenrijk en Zweden vooral jongens met kracht nodig op het middenveld. Sorry, maar Vermeeren is de beloften al ontgroeid en zou meer leren door de sfeer bij de Rode Duivels op te snuiven. En wat die kracht betreft, in Engeland wordt Tielemans een gebrek aan snelheid, beweeglijkheid en… kracht verweten.

EUROPA

*Milan is de nieuwe nummer één in de Serie A. De Rossonerri wonnen bij Genoa (0-1) dankzij Giroud. Het doelpunt was nochtans van Pulisic. Giroud moest na de uitsluiting van de doelman echter in doel (alle wissels waren opgebruikt) en maakte een cruciale redding. Overigens werd ook de keeper van Genoa nog weggestuurd.

Milan loopt twee punten weg van Inter, dat in San Siro Bologna niet klein kreeg: 2-2 met de gelijkmaker van Zirkzee (ex-Anderlecht). AS Roma klimt naar rang tien. Het won met 1-4 van Cagliari met twee goals van Lukaku. Fiorentino stuntte met winst bij Napoli (1-3).

*Real Madrid maakte korte metten met Osasuna (0-4) en blijft leider. Met dank aan Jude Bellingham, de beste Europese voetballer van het moment, die weer twee keer scoorde. Barcelona maakte in Granada een 2-0 achterstand goed, maar kwam niet verder (2-2).

*Monaco blijft op kop na winst bij het ‘Belgische’ Stade Reims (1-3). Brest geraakte immers niet voorbij Toulouse (1-1). Paris Saint-Germain zette de remonte in en is derde na de zege in Rennes (1-3).

*Bayer Leverkusen handhaaft zich bovenaan in de Bundesliga na vlotte winst tegen FC Keulen (3-0). Stuttgart blijft de verbazingwekkende nummer twee na 3-1 winst tegen Wolfsburg, dankzij twee doelpunten van Serhou Guirassy. De Frans-Guinese spits is de nieuwe sensatie van de competitie en zit na zeven matchen al aan dertien doelpunten. Hij doet zo beter dan het record van Robert Lewandowski. Bayern München deelt de derde plaats met Borussia Dortmund. Bayern haalde het makkelijk van Freiburg (3-0), de Borussen hadden de handen vol met Union Berlin (4-2 na een 1-2 achterstand). RB Leipzig verkwanselde in eigen huis twee punten tegen Bochum: 0-0, omdat twee strafschoppen werden gemist.

*Manchester City verloor voor de tweede week op rij: 1-0 in een zeer matige topper bij Arsenal. Het is van december 2018 geleden dat de Citizens twee keer achter elkaar voor de bijl gingen. De Gunners wonnen dankzij een afgeweken schot, maar verdienden wat geluk. Kovacivic had immers al na een halfuur rood moeten krijgen, maar de ref en de VAR gaven niet thuis. Arsenal deelt de koppositie met Tottenham, dat een zuinige zege behaalde bij Luton Town (0-1).

Liverpool speelde gelijk bij Brighton & Hove Albion (2-2). Ook West Ham en Newcastle hielden elkaar in evenwicht (2-2).

Het Burnley van Vincent Kompany is de ideale tegenstander voor de vergane glorie van de Premier League. Chelsea kon dit weekeinde op Turf Moor nog eens winnen (1-4). Het was ook één van de schaarse zeges van het kwijnende Manchester United dit seizoen. De Mancunians leken dit weekeinde alweer op een blamage af te stevenen: na 90 minuten 0-1 achter tegen Brentford. Scott McTominay, een verdedigende middenvelder, was drie minuten voordien ingebracht en scoorde twee keer in blessuretijd (2-1). Wellicht de redding voor coach Eric Ten Hag. In elk geval voor even.

WERELD

*In 2015 werden de geruchten bewezen dat de wereldbekers van 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) binnengehaald werden door leden van het Uitvoerend Comité van Fifa om te kopen. Gianni Infantino volgde Sepp Blatter op. Het zou gedaan zijn met de achterkamertjespolitiek. Het Uitvoerend Comité kreeg een nieuwe naam (Fifa Council) en werd uitgebreid (van 23 naar 37 leden), maar bovenal werd de keuze voor een WK doorgeschoven naar alle bonden die lid zijn (211). Hoe meer stemgerechtigden hoe moeilijker om het resultaat van een stemming te manipuleren, was de achterliggende idee.

Het was niet wat Gianni Infantino in gedachten had. De Fifa-voorzitter slaagde er in min of meer in zijn eentje in om uit het niets twee WK’s toe te wijzen. Voor 2030 waren er twee kandidaturen van telkens drie landen: Marokko, Portugal en Spanje en als concurrent Uruguay, Paraguay en Argentinië. Wat deed de Italiaans-Zwitserse bobo: hij gaf het WK 2030 aan Marokko, Portugal en Spanje en beloofde Uruguay, Paraguay en Argentinië elk één wedstrijd. Een krankzinnig idee. Niet alleen omdat er gelachen wordt met de klimaatdoelen, die Fifa zegt te onderschrijven, maar ook omdat het sportief volstrekt oneerlijk is.

Hoe dan ook, op deze manier konden drie continenten (Afrika, Europa en Zuid-Amerika) geschrapt worden in de beurtrol voor de organisatie van een WK. En aangezien Noord-Amerika het vierjaarlijkse voetbalfeest (?) in 2026 verwelkomt, blijven slechts Azië en Oceanië over. Op de koop toe werd beslist dat de kandidaturen op heel korte termijn (vier weken) moeten worden ingediend. Saudi-Arabië begreep het scenario meteen en meldde zich al aan. De kans lijkt reëel dat er geen andere kandidaat komt. ‘Het WK zal ons helpen onze droom te verwezenlijken om een leidende rol in het wereldvoetbal te spelen’, liet een Saudische minister weten.

En dat alles in de week dat precies vijf jaar geleden de Amerikaanse journalist Jamal Khashoggi door de Saudi’s in mootjes werd gehakt. Voetballen in een land dat de doodstraf of 45 jaar cel geeft voor een kritisch bericht op de sociale media. Amnesty International rapporteerde dit jaar al vijftien dergelijke gevallen. Deze zomer werd een gepensioneerde leraar ter dood veroordeeld omdat hij op X (voorheen Twitter) geprotesteerd had tegen de overheid. De brave man had nauwelijks tien volgers. Dit jaar zou het moorddadige regime overigens al meer dan honderd executies hebben uitgevoerd.