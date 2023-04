Wat te onthouden van het weekeinde? Tiende in België, eerste in Europa?

PLOEG VAN DE WEEK: Racing Genk, dat na maanden weer eens speelde als een kandidaat-kampioen SPELER VAN DE WEEK: Ruud Vormer gaf Zulte Waregem in Eupen weer hoop op het behoud met vier assists en een doelpunt (2-5) BELGIË De top-drie pakte de volle buit. Racing Genk met de zwier van voor nieuwjaar tegen Anderlecht (5-2). Union had geen overschot tegen het al gedegradeerde Seraing (2-1). Antwerp won net als tegen Cercle Brugge moeizaam (1-0 Muja). AA Gent is op…

PLOEG VAN DE WEEK: Racing Genk, dat na maanden weer eens speelde als een kandidaat-kampioen

SPELER VAN DE WEEK: Ruud Vormer gaf Zulte Waregem in Eupen weer hoop op het behoud met vier assists en een doelpunt (2-5)

BELGIË

De top-drie pakte de volle buit. Racing Genk met de zwier van voor nieuwjaar tegen Anderlecht (5-2). Union had geen overschot tegen het al gedegradeerde Seraing (2-1). Antwerp won net als tegen Cercle Brugge moeizaam (1-0 Muja). AA Gent is op weg de strijd om de vierde plaats in de Champions Play-offs binnen te halen, ondanks een gelijkspel bij KV Mechelen (1-1). Club Brugge had zaterdag immers ook slechts gelijkgespeeld in Westerlo (0-0). Het was nochtans de beste wedstrijd van blauw-zwart in een lange periode. AA Gent moet volgende zondag wel winnen van het veroordeelde KV Oostende om vierde te eindigen, maar dat zou geen probleem mogen zijn.

Club Brugge naar PO2 dus, samen met Standard dat het Waalse duel tegen Charleroi won (3-1). Westerlo is de derde ploeg, want drie punten en twee gewonnen wedstrijden meer dan nummer negen Cercle Brugge. Charleroi (thuis tegen Genk) moet minstens even goed doen als Cercle (uit bij Zulte Waregem). Anderlecht heeft een klein wonder nodig om bij de beste acht te eindigen.

Europees voetbal lijkt voor de Brusselse voetbaltrots nog alleen haalbaar via winst in de Conference League. De nummer tien van de Jupiler League trekt donderdag met een riante uitgangspositie (2-0) naar Alkmaar. Het kan ook voor Union en AA Gent een fabelachtige week worden in Europa. De Brusselaars hebben vijftig procent kans om door te gaan en de Buffalo’s zullen zich in Londen tegen West Ham moeten overtreffen na de 1-1 in de Ghelamco Arena.

Drie clubs in de Europese halve finales: het zou zomaar kunnen. De Europe Conference League is een godsgeschenk voor de Europese B-landen (Nederland, Portugal, België). Indien Gent én Anderlecht doorgaan naar de halve finales, krijgt ons land zijn eerste Europese finalist sinds 1993 (Antwerp). Ongelofelijk, maar laat er ons niet te veel conclusies aan koppelen. Dit is een abnormaal seizoen, dat door het WK verhakkeld werd. Bovendien werden Anderlecht en AA Gent twee rondes geleden gered door de strafschoppenserie.

EUROPA

*Napoli lijkt moe. Het kon in het Maradonastadion niet winnen van Hellas Verona (0-0). Geen nood: de achtervolgers deden het niet beter. Milan kwam in Bologna niet verder dan een gelijkspel (1-1). De Rossoneri kwamen met vier Belgen aan de aftrap, maar Aster Vranckx was de enige die de partij uitspeelde. Inter verloor zelfs in San Siro van Monza (0-1). Lazio, dat won bij Spezia, is tweede op veertien punten.

*Barcelona strompelt op de titel af. Het kon voor de derde keer op rij niet scoren. Dit keer uit bij Getafe (0-0). Het verschil met Real Madrid bedraagt nog elf punten. De Koninklijke won in Cadiz (0-2). Groot nieuws: Eden Hazard mocht tien minuten opdraven.

*West Ham zal donderdag tegen Gent wellicht van bij de aftrap met zijn sterkste elftal aantreden, ook al blijft het behoud in de Premier League de eerste zorg. Zaterdag haalde het tegen leider Arsenal een 0-2 achterstand op en pakte een gouden punt (2-2). De voorsprong van de Gunners op Manchester City verschrompelt daardoor tot vier punten en de Citizens hebben nog een inhaalwedstrijd tegoed.

Man United deed een goede zaak in de strijd om plaats drie. Het won in Nottingham, ondanks de afwezigheid van vijf titularissen (0-2). Newcastle verloor ruim bij ploeg in vorm Aston Villa (3-0) en Tottenham ging thuis de boot in tegen nummer veertien Bournemouth (2-3).

*Paris Saint-Germain heeft de titel wellicht op zak. Het won de topper tegen nummer twee Lens (3-1) en loopt negen punten uit op de Noord-Franse club. Mbappé en Messi scoorden. Volgens de Franse pers speelden ze voor hun coach Galtier, die ten onrechte van racisme zou zijn beschuldigd. Stade Rennais won ruim van het Stade Reims van Will Still: 3-0, goals van onze jongens Doku (2) en Theate (1).

*De koplopers lieten het afweten. Bayern München kon nu ook niet van Hoffenheim winnen in de eigen Allianz Arena (0-0). Borussia Dortmund verkwanselde met elf tegen tien een 0-2 voorsprong in Stuttgart: 3-3. Het blijft op twee punten van Bayern hangen.

Bayer Leverkusen, dat donderdag in het Astridpark de return speelt tegen Union, bleef in Wolfsburg op 0-0 steken.

AMERIKA

*De MLS (Major League Soccer) krijgt hier weinig aandacht, maar dat is nu even anders. Dante Vanzeir werd voor zes wedstrijden geschorst voor het gebruik van wat de Amerikanen ‘het woord’ noemen. Dat is voor de eigen fans echter ruim onvoldoende. Zij weigerden dit weekeinde hun team te steunen en verlieten het stadion. Ze eisen een zwaardere sanctie en het ontslag van de coach, die ze veel te mild voor Vanzeir vinden. Romelu Lukaku kan alleen maar dromen van dergelijke fans.