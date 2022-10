Wat te onthouden van het weekeinde? Tubeke wil geen Propere Handen

PLOEG VAN DE WEEK: Sporting Charleroi, dat uit de doden weer opstond (4 op 21) en Antwerp versloeg

SPELER VAN DE WEEK: Loïs Openda, die als invaller drie keer scoorde voor Lens

BELGIE

Dankzij Union en Club Brugge is België naar de achtste plaats opgerukt in de Uefa landencoëfficiënt. ‘Best of the rest’, las ik ergens. Hoezo ‘best of the rest’. Dat de vijf grote voetballanden ons voorgaan, is slechts logisch. Maar waarom zouden Nederland en Portugal (ver) voor ons thuishoren? De financiële middelen zijn er beslist niet groter.

Nee, die achtste plaats is niets bijzonder. Het wegvallen van Rusland heeft geholpen en dat we pas deze week Schotland zijn voorbijgegaan, is al helemaal geen prestatie. De Schotten hebben slechts twee clubs die punten kunnen pakken.

Club Brugge kreeg vorige week een pandoering in de Champions League: 0-4 tegen FC Porto, dezelfde score als in de heenmatch. Nog maar eens bleek dat er voor onze clubs alleen puntenwinst in zit als ze hun allerbeste niveau halen én de tegenstander ondermaats presteert.

Dat Club niet in geweldige doen is, bleek ook zaterdag tegen KV Oostende. 2-0 voor, maar opnieuw werd een strafschop gemist. Even later stond het zowaar 2-2, na twee blunders van Rode Duivel Dedryck Boyata. De kampioen won alsnog met 4-2, met een strafschop die in twee tijden werd omgezet door Casper Nielsen. In vijf dagen werd maar liefst vier keer gefaald van op de strafschopstip. Club zal dinsdag beter voor de dag moeten komen in Leverkusen om groepswinst te pakken.

Club blijft in de Jupiler Pro League op een met Union gedeelde derde plaats staan. Op één punt van Antwerp, dat in Charleroi voor de vierde keer in zes matchen verloor (1-0). De Brusselaars wonnen overigens zonder veel glans bij Seraing (1-2). Het betekent wel dat Racing Genk zeven punten uitloopt. De Limburgers wonnen (in de slotfase met tien) van KV Mechelen, maar dat kostte bloed, zweet en tranen.

AA Gent verliest steeds meer terrein op de top-vier. Het kwam in Leuven niet verder dan een gelijkspel (1-1). Ref Vissers was nog maar eens de gebeten hond. Standard had heel wat tijd nodig om afstand te nemen van Zulte Waregem, maar scoorde in de laatste tien minuten nog drie keer (0-3). Anderlecht begon zwierig tegen Eupen (2-0), maar voetbalde vooral na de rust met dichtgeknepen billen. Paars-wit werd door jonkies als El Hadj over de streep getrokken (4-2).

Schoolreisje?

Roberto Martinez stond vorige week de nationale pers te woord en daar werd je als voetballiefhebber niet vrolijk van. De Catalaan denkt dat het nog altijd 2018 is en zou liefst met de spelers van toen naar het WK in Qatar trekken. Nog erger, hij ziet er nog steeds basisspelers in. Geen wonder dat nu ook Christian Benteke, die in de Amerikaanse tweederangs competitie voetbalt, zijn plaats in de selectie een normale zaak zou vinden. Benteke, Mertens, Chadli, Boyata, Denayer … iedereen mag straks mee. Is dit een WK of een schoolreisje?

Martinez nam nog ook maar eens de verdediging van Eden Hazard op en verwacht dat de Madrileen de pannen van het dak gaat spelen in de zandbak. Er bestaan geen wonderen in het voetbal. Als je al drie jaar geen deuk meer in een pakje boter kan trappen, ga je niet excelleren op het WK. Deelneming aan een WK is voorbestemd voor spelers die de voorbije maanden laten zien hebben wat ze in hun mars hebben. Niet voor jongens die drie jaar terug hoge ogen gooiden. Dat Martinez Hazard als 26ste speler wil meenemen uit erkentelijkheid valt nog enigszins te begrijpen, maar dat hij nog steeds een basisspeler in hem ziet is onverdedigbaar ten opzichte van Leandro Trossard.

EUROPA

*Leider Arsenal maakte indruk tegen Nottingham Forest (5-0). Manchester City had zonder Erling Haaland geen overschot bij Leicester City en pakte de drie punten dankzij een fraaie vrije trap van Kevin De Bruyne (0-1). Graham Potter werd met Chelsea warm onthaald bij zijn ex-club. Brighton & Hove Albion stond aan de rust al 3-0 voor. Leandro Trossard opende de score. Het werd uiteindelijk 4-1.

Man United versloeg West Ham (1-0), maar doelman De Gea was de grote uitblinker. Tottenham dreigde in Bournemouth voor de derde keer op rij kopje onder te gaan, maar zette de achterstand om in een 2-3 zege. Liverpool verloor voor de tweede week op rij van een degradatiekandidaat. Leeds United won op Anfield (1-2).

*Geen wijzigingen in de kop van de Bundesliga. Leider Union Berlin versloeg Borussia Mönchengladbach (2-1). Bayern München hield schietoefeningen tegen Mainz (6-2). Borussia Dortmund, met Thorgan Hazard opnieuw als linksachter, won in Frankfurt (1-2) en Freiburg versloeg Schalke 04 in eigen nest (0-2).

Bayer Leverkusen, dat dinsdag Club Brugge ontvangt, blijft op de sukkel. Het staat nu zestiende na een nieuwe nederlaag in Leipzig (2-0).

*Paris Saint-Germain had de handen vol met het bescheiden Troyes: 2-2 na een uur. De eindspurt van Messi en co maakte het verschil. Messi (een goal en een assist) verkeert weer in bloedvorm. Een hint voor het WK. Strasbourg, met Matz Sels in doel, haalde tegen Marseille een dubbele achterstand op (2-2). Lens haalde het van Toulouse dankzij een hattrick van Loïs Openda en is de verrassende nummer twee in de Ligue Un. De ex-Bruggeling viel na 56 minuten in en scoorde nauwelijks vier minuten nadien een eerste keer.

*De Nederlandse coach Ricardo Moniz werd voor een maand geschorst in Hongarije. Hij had het aangedurfd een zwarte speler van zijn club Zalaegerszegi van het veld te halen toen die door de fans van Honved op oerwoudgeluiden werd getrakteerd.

*Een slap Real Madrid kreeg in Bernabeu staartploeg Girona niet klein (1-1). Benzema ontbrak nog steeds, net als Eden Hazard, maar om heel andere redenen.Barcelona nadert tot op één punt van de Koninklijke. Barça kon pas in de 95ste minuut via Lewandowski afstand nemen van Valencia (0-1). Nog maar eens bleek dat Atletico Madrid niet in grote doen is. Het verloor nu ook bij het bescheiden Cadiz (3-2). Theo Bongonda opende de score.

*Leider Napoli kende geen genade met Sassuolo (4-0). Victor Osimhen (ex-Charleroi) scoorde drie keer. Inter won ruim van Sampdoria (3-0). Lukaku draafde een halve helft op. Milan, met Origi in de basis en De Ketelaere na de rust, verloor van Torino (2-1).

*Michy Batshuayi scoorde drie keer voor Fenerbahce, de leider in de Turkse competitie, in de derby by Istanbulspor (2-5).

WERELD

De emir van Qatar is boos en zal nog bozer worden. De kritiek op het WK in de golfstaat is pas begonnen. De golf zal de komende weken alleen erger worden. En zo hoort het. Alleen op deze manier kunnen foute regimes tot het besef komen dat sportswashing (het opkalefateren van je imago via de sport) niet zal werken. De schande werd vorige week alleen erger. Duizenden arbeidsmigranten werden stante pede uit hun woning gezet. Sommigen kregen slechts twee uur om op te krassen. Volgens bepaalde bronnen gebeurde dit op last van Fifa.

Dit weekeinde geraakte ook bekend dat Qatar het voorbije jaar ruim 300.000 euro aan giften uitdeelde aan Britse parlementsleden, die nadien vol lof waren over de golfstaat. En zondag ontdekten we dat vijftig Nederlandse en twintig Belgische fans op kosten van de Qatari naar het WK mogen. Ze moeten wel via de sociale media de lof van het WK en Qatar zingen. Het lijkt dat de KBVB bij deze perverse vorm van omkoperij betrokken is en dat zou heel kwalijk zijn. Tubeke wil maar niet weten van Propere Handen?

De FIFA doet intussen hard haar best om de gastheer ter wille te zijn. De OneLove-aanvoerdersbond, die acht WK-deelnemers waaronder ons land willen dragen tijdens het WK, werd verboden.