Wat te onthouden van het weekeinde? Union start met drie punten voorsprong in play-offs

PLOEG VAN DE WEEK: Villarreal, een stadje met 50.000 inwoners, dat zich plaatste voor de halve finales van de Champions League SPELER VAN DE WEEK: Karim Benzema, die Real Madrid dinsdag in de verlengingen naar de halve finales van de Champions League loodste en gisteravond wellicht de titel binnenhaalde met een treffer in de toegevoegde tijd bij eerste achtervolger FC Sevilla BELGIË Een weekeinde zonder competitievoetbal, maar dat betekent niet dat er geen nieuws te rapen viel. Union kreeg van…

BELGIË

Een weekeinde zonder competitievoetbal, maar dat betekent niet dat er geen nieuws te rapen viel. Union kreeg van de Disciplinaire Raad drie punten voor het gelijkspel van vorige week zondag tegen Beerschot (0-0, na 82 minuten).

Volgens het reglement de enig mogelijke uitkomst. Echt eerlijk is het niet, maar het is wel de minst oneerlijke oplossing. De 0-0 tussenstand behouden was uitgesloten, de match was immers niet uitgespeeld en in de slotfase vallen vaker goals dan eerder in de wedstrijd. De resterende acht minuten plus de toegevoegde tijd afwerken, was daarom al helemaal niet de juiste beslissing.

Het gevolg van deze uitspraak is dat Union niet met twee maar met drie punten voorsprong aan de Champions Play-off mag beginnen. Club Brugge, Anderlecht en Antwerp zouden nog in beroep kunnen gaan tegen deze uitspraak, maar zouden dat niet van plan zijn. Het siert hen, want het laatste wat ons voetbal nodig heeft, is nieuwe procedures.

Het zou ook van weinig vertrouwen getuigen als bijvoorbeeld Club Brugge protest zou aantekenen. Al blijft het duimen dat de titel (of een beter Europees ticket) niet afhankelijk is van dat ene punt dat Union cadeau kreeg. Hoewel, een promovendus heeft toch wel een beetje recht op dat ene extra puntje.

In het paasweekeinde komen alleen Anderlecht en AA Gent in actie. Zij spelen maandagnamiddag de bekerfinale. Beide clubs zijn dringend aan een nieuwe trofee toe. Anderlecht wacht daar al vijf jaar op, AA Gent zelfs al zeven jaar.

EUROPA

*Liverpool en Chelsea spelen de finale van de FA Cup. Liverpool en Manchester City tekenden op Wembley opnieuw voor een meeslepend duel. City, zonder De Bruyne, keek aan de rust tegen een 3-0 achterstand aan. In de toegevoegde tijd werd het nog 3-2, maar dat was te laat.

Zo boeiend als de eerste halve finale zo saai was de tweede tussen Crystal Palace en Chelsea. The Blues maakten na de rust het verschil (2-0). Benteke en Lukaku vielen in. Romelu miste alweer een dot van een kans.

In de strijd om het vierde deelnemingsbewijs voor de Champions League deed Tottenham een slechte zaak. Het verloor in de slotfase van Brighton & Hove Albion door een treffer van Leandro Trossard (0-1). Ook Arsenal verloor: 1-0 bij Southampton. Zo is er weer hoop voor Manchester United, dat tegen hekkensluiter Norwich weer hopeloos speelde maar gered werd door drie doelpunten van Cristiano Ronaldo (3-2). Zijn zestigste hattrick. Fenomenaal.

*Status-quo in de Serie A. Inter won in La Spezia (1-3) en Milan haalde het tegen Genoa (2-0). Napoli ontvangt vanavond AS Roma.

*Bayern München herstelde zich na de Europese uitschakeling met een simpele zege bij Arminia Bielefeld (0-3). Borussia Dortmund haalde Wolfsburg door de gehaktmolen: 6-1. Witsel tekende voor de 2-0. De ingevallen Vranckx trof de deklat. Het verschil tussen Bayern en Borussia bedraagt negen punten.

*Monaco en Philippe Clement deden een gouden zaak met winst bij Stade Rennais (2-3). De Monegasken staan nu op een gedeelde vijfde plaats en hebben weer uitzicht op Europees voetbal. PSG mag zich opmaken voor een nieuwe titel, nadat Mbappé en Neymar voor winst zorgden in de topper tegen marseille (2-1).

*Na de zoveelse horrorshow van Atletico Madrid tegen Man City zou het fijn als analisten en commentatoren ophouden met hun lof voor het antivoetbal van Diego Simeone. En nee, ook als voetballer was hij geen aangename man. Een gemene matennaaier, denk maar aan het WK ’98 toen hij David Beckham rood aansmeerde.

Voor de titel doet Atletico gelukkig niet meer mee. Het won dit weekeinde met dank aan de ref, die in de 101ste minuut Atleti tegen Espanyol een zeer dubieuze strafschop cadeau deed. Yannick Carrasco, die aan de rust was ingevallen en ook al de 1-0 had gemaakt, zette de penalty om (2-1).

Real Madrid is zo goed als zeker de opvolger van Atletico als landskampioen. Het zette gisteravond een quasi hopeloze situatie recht in Sevilla. De thuisploeg leidde aan de rust met 2-0, maar Karim Benzema zorgde in de toegevoegde tijd alsnog voor winst (2-3). De Koninklijke mocht alweer niet mopperen over de arbitrage. Camavinga had in de eerste helft een tweede gele kaart moeten krijgen en werd wijselijk gewisseld door Ancelotti. Het was niet de enige twijfelachtige beslissing van de spelleider.