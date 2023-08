Wat te onthouden van het weekeinde? Van gouden naar oude generatie

PLOEG VAN DE WEEK: Union, dat ondanks een nieuwe uittocht samen met AA Gent de enige ploeg is met het maximum van de punten. SPELER VAN DE WEEK: Vincent Janssen, die drie keer scoorde voor Antwerp. België STVV haakte af op speeldag drie, zodat Union en AA Gent de enige ploegen zijn met het maximum van de punten. Union blijft de voetbalwereld verbazen. Niet zozeer omdat het zaterdag – onder andere dankzij drie penalty’s – OH Leuven klappen gaf (5-1),…

PLOEG VAN DE WEEK: Union, dat ondanks een nieuwe uittocht samen met AA Gent de enige ploeg is met het maximum van de punten.

SPELER VAN DE WEEK: Vincent Janssen, die drie keer scoorde voor Antwerp.

België

STVV haakte af op speeldag drie, zodat Union en AA Gent de enige ploegen zijn met het maximum van de punten. Union blijft de voetbalwereld verbazen. Niet zozeer omdat het zaterdag – onder andere dankzij drie penalty’s – OH Leuven klappen gaf (5-1), maar omdat het alweer een perfecte start nam (negen op negen). Wie er ook trainer is, welke spelers ook getransfereerd worden, Union blijft winnen. Een klein wonder.

Ook AA Gent nam een perfecte start. Zondagavond rondde het immers de moeilijke klip die het Kuipje is met succes: 1-3 met twee goals van Hugo Cuypers, die ook dit seizoen blijft scoren.

Antwerp deed het verlies in het Lotto Park van vorige week vergeten met een eclatante zege tegen KV Kortrijk (6-0). De landskampioen draaide als een tierelier en KVK was een karikatuur van een eersteklasser. Zonder serieuze versterking is de club uit Zuidwest-Vlaanderen een vogel voor de kat. Kortrijk is nog de enige ploeg zonder punten. Standard speelde gelijk in Charleroi (1-1), dat pas in de toegevoegde tijd een nederlaag kon voorkomen.

Racing Genk won moeizaam bij Cercle Brugge (0-1, owngoal doelman Warleson). Club Brugge was op wandeltocht in de Oostkantons: 0-5 in Eupen, met twee goals voor zowel Olsen als Zinckernagel. De Denen van Club doen het beter dan die van Anderlecht. Hoewel ook paars-wit won dit weekeinde: 0-1 in Sint-Truiden.

STVV toonde (vooral voor de rust) al het lekkers dat Franky Van der Elst in de krant had aangekaart, maar kwam volkomen tegen de gang van het spel in op achterstand. Twee minuten later kreeg Dreyer rood en leek de thuisploeg alsnog te krijgen wat het verdiende. Aboubakary Koita, de leukste voetballer op het veld, geraakte echter vermoeid en had op zijn beurt een rode kaart kunnen krijgen. Dat hij zijn tegenstander niet raakte, is volkomen onbelangrijk. Het gaat om de intentie. De partij ging overigens helemaal de verkeerde richting uit. Het werd een veldslag die je aan het einde van het seizoen verwacht op een slijkerige grasmat, niet op speeldag drie bij een zacht zonnetje op het kunstgras van Stayen.

Lukaku

De Belgische coëfficiënt deed deze week weer goede zaken, maar laat ons daar niet al te enthousiast over doen. AA Gent en Club Brugge wonnen ruim, maar tegen Janneke uit Polen en Mieke uit IJsland. De namen zijn alweer vergeten, ook al volgt er nog een return. Racing Genk had een serieuzere opponent (Olympiacos) en beet in het Griekse zand (1-0). De terugwedstrijd wordt nog een lastige klus.

Over internationaal voetbal gesproken. Over drie weken is het alweer aan de Rode Duivels. Na Thibaut Courtois ligt ook Kevin De Bruyne in de lappenmand. Romelu Lukaku heeft nog altijd geen club en misschien vindt hij nog alleen emplooi in Saoedi-Arabië, waar hij niet naartoe wil.

Tottenham zoekt een spits, Real Madrid zoekt een spits en Chelsea zoekt een spits (nieuwkomer Nkunku ligt er een half jaar uit). Maar niemand denkt aan Lukaku. Romelu is nog eigendom van Chelsea, maar zelfs daar wordt niet meer met hem rekening gehouden. ‘Het topvoetbal heeft Lukaku niet meer nodig’, titelde The Telegraph zondag. De Gouden Generatie is de oude generatie geworden.

Europa

*Manchester City opende vrijdag de Premier League bij het gepromoveerde Burnley. De club van Vincent Kompany viel niet door de mand, maar City was duidelijk te sterk (0-3). Arsenal versloeg een dag later Nottingham Forest (2-1). Manchester United komt pas maandagavond in actie tegen Wolverhampton. Newcastle United maakte indruk met 5-1 winst tegen Aston Villa. Chelsea en Liverpool hielden elkaar in evenwicht in een aangename wedstrijd (1-1). Tottenham kwam bij Brentford niet verder dan 2-2 gelijk.

De Premier League waant zich de sterkste competitie ter wereld, maar na het vertrek van Harry Kane naar Bayern München voetballen de twee beste Engelse spelers in het buitenland. Jude Bellingham verhuisde deze zomer van Borussia Dortmund naar Real Madrid.

*Bellingham scoorde al meteen voor de Koninklijke, die bij Athletic Bilbao won (0-2). Barcelona leed al meteen puntenverlies: 0-0 bij Getafe en een rode kaart voor Rapinha. De match werd na 116 minuten afgefloten: plus 10 minuten voor de rust, plus 16 na de pauze. In minuut 113 voerde de VAR nog een penaltycheck uit voor Barça, maar er volgde geen strafschop.

*Harry Kane viel na ruim een uur in bij Bayern München in de strijd om de Supercup tegen RB Leipzig. De prijsschutter met dienst liep echter aan de overkant: Danny Olmo zorgde voor een hattrick (0-3). De andere clubs werkten de eerste ronde van de nieuwe bekercompetitie af en Duitsland heeft de sympathieke regel dat de club uit de lagere afdeling altijd de thuisploeg is. Dat bekwam Werder Bremen, Bochum en Augsburg niet zo best. Ze werden gewipt bij de derdeklassers Viktoria Köln, Arminia Bielefeld en Unterhaching.

*Paris Saint-Germain is een modale Franse club geworden. Messi is weg, Mbappé zit op de strafbank en Neymar is geblesseerd en vertrekt volgens l’Equipe naar Saoedi-Arabië (Al-Hilal). Het liep al meteen mis: 0-0 in het Prinsenpark tegen het onbeduidende Lorient. Nice en Lille speelden gelijk (1-1). Marseille haalde het van het Belgisch getinte Stade Reims (2-1). Lens verloor in Brest (3-2). Jérémy Doku scoorde voor Rennes dat FC Metz, de promovendus met Laszlo Bölöni aan het roer, prompt een draai om de oren gaf (5-1).

*In Italië heeft bondscoach Roberto Mancini zijn ontslag ingediend.

Wereld

*Op het WK voor vrouwen Down Under zijn de halvefinalisten bekend. Thuisland Australië versloeg na negentien strafschoppen Frankrijk en kon zo verhinderen dat de laatste vier ploegen allemaal uit Europa komen. De Matildas nemen het woensdag op tegen Engeland. Een dag later speelt Spanje tegen Zweden.

Het WK stond bol van de verrassingen en betekent het einde van de dominantie van het Amerikaanse vrouwenvoetbal. Het algemeen niveau is met bokkensprongen vooruitgegaan. Vooral de keepers hebben progressie gemaakt. Al blijven hoge ballen vaak een probleem. Maar wat zou je willen. In de kwartfinale wisselde Colombia noodgedwongen zijn goalie van 1,73 meter voor een doelvrouw van 1,64 meter. Bij de mannen werd Maxime Dupe (de nieuwe ballenvanger van Anderlecht) ooit door zijn Franse coach te klein bevonden (1,88 meter).

De moderne keeper is een basketballer geworden. Soms letterlijk een dubbele meter. Het wil eigenlijk zeggen dat de doelen te klein zijn geworden. Toen de grootte (7,32 op 2,44) werd vastgelegd einde 19deeeuw had de gemiddelde man de lengte van de gemiddelde vrouw nu.

*Lionel Messi is te goed voor de Amerikaanse competitie. In vijf wedstrijden scoorde hij al acht keer voor Inter Miami.

*Genoeg over het echte voetbal. Ook in Saoedi-Arabië is de competitie begonnen. Bij 44 graden (om acht uur ’s avonds was het nog altijd 40 graden). Roberto Firmino opende vrijdag het seizoen met een hattrick voor Al-Ahli tegen promovendus Al-Hazem (3-1). Denk er vooral bij dat tijdens elke wedstrijd het regime een onschuldige kan doden.