Wat te onthouden van het weekeinde? Vijf jaar later staat Anderlecht weer eerste

PLOEG VAN DE WEEK: Internationaal Liverpool, dat met tien man ging winnen bij Newcastle. In eigen land was het aantal kandidaten beperkt: dan maar Anderlecht, de nieuwe leider (met asterisk)

SPELER VAN DE WEEK: Darwin Nunes bezorgde als invaller de Reds met twee goals de overwinning

BELGIË

De week stond helemaal in het teken van het Europese bekervoetbal. De vijf deelnemers kregen een weekeinde rust. Niet iedereen is ervan overtuigd dat dit een voordeel is. In het ritme blijven, blijkt vaak beter. Vooral omdat vier van de vijf teams pas donderdag aan de bak moeten.

Hoe dan ook, Union (in het Zwitserse Lugano) en AA Gent (bij het Cypriotische Apoel Nicosia) vertrekken met een dubbele voorsprong en zouden niet meer in de problemen mogen komen. Antwerp (1-0 voor tegen AEK Athene) en Racing Genk (3-2 voor tegen het Turkse Demirspor) zullen ginds nog de handen vol hebben. En dat geldt ook voor Club Brugge, dat nochtans in Pamplona verrassend won (1-2). Osasuna ging zondag in Valencia winnen (1-2) en is een ploeg uit La Liga. Dus te vroeg afschrijven.

Maar voorlopig is het dus vijf op vijf. Uitstekend, maar laat ons niet uit de bol gaan. Drie ploegen zitten in de Conference League. Het is niet meer dan logisch dat een land dat 8ste staat op de Uefa Ranking op dat niveau goede resultaten behaalt. De derde Europese beker is een godsgeschenk voor landen buiten de zogenaamde Grote Vijf. Laat ons er blij mee zijn, maar niet doen alsof de jaren ’70 en ’80 van vorige eeuw terug zijn. Die tijd is definitief voorbij.

Door de rustdag voor de vijf ‘Europeanen’ kon Anderlecht de leiding grijpen na de winst tegen Charleroi (2-1). Weliswaar vooral omdat het een match meer speelde dan de toppers van vorig seizoen, maar wie had dit verwacht na de afgang op de eerste speeldag tegen Union? Het is overigens 1.837 dagen geleden (berekende HLN) dat paars-wit nog de ranglijst aanvoerde. Met Delaney en Augustinsson zijn twee gelouterde internationals uit Scandinavië op komst. Neen, voor de titel komt het nog veel te kort maar Sporting lijkt weer een kandidaat voor Play-off 1.

Het duel tussen de twee Sportings viel niet tegen. Alleen met de arbitrage was het weer hommeles. Noch scheidsrechter D’Hondt noch de VAR was bij de les. Doelman Koffi trapte een tegenstander onder het oog van de ref net niet middendoor, maar er volgde noch in het Astridpark noch in Tubeke een reactie. Volgen die mensen het internationale voetbal niet? Nauwelijks drie dagen eerder stuurde een Franse topref in de Champions League Bataille van Antwerp wandelen voor een gelijkaardige en beslist niet zwaardere overtreding. Met als gevolg dat de karatetrap van N’Diaye een paar minuten later ook met de mantel der liefde werd bedekt.

Er was ook heel wat te doen over het eerste doelpunt van de Brusselaars. Bij de voorafgaande inworp zou de werper met één voet in het veld hebben gestaan. Uit de beelden was dat niet met zekerheid op te maken, al zal het zeer nipt geweest zijn. Maar onmogelijk voor de lijnrechter of de lijnrechter (op 40 meter) om dat vast te stellen. Ook niet voor de VAR, die bovendien blijkbaar bij dergelijke fases niet kan ingrijpen. Met als gevolg een fraaie goal van Leoni. Charleroi kwam nog terug, maar stond een zucht later alweer en definitief achter (2-1).

Cercle Brugge blijft het opvallend goed doen. Het won nu ook bij STVV (0-2). Opmerkelijk is dat Eupen met tien punten nog een punt meer telt. Genk en Antwerp moeten hun inhaalmatch winnen om naast de ploeg van de Qatari te geraken.

Nog één speeldag en de eerste interlandbreak komt eraan. Een gevaarlijke periode voor coaches van ploegen die niet al te best uit de startblokken komen. De gelijkmaker van Standard in Kortrijk (1-1) houdt hopelijk Carl Hoefkens in het zadel. Het eerste punt kan ook Edward Still redden. Westerlo gaf tegen KV Mechelen een dubbele voorsprong prijs (2-3), maar Jonas De Roeck heeft vorig seizoen flink wat krediet opgebouwd. Of dat ook geldt voor Marc Brys is een ander verhaal. Twee schamele punten na een nederlaag bij Eupen (3-1) en heel wat ongenoegen bij de fans, in de bestuurskamer en de spelersgroep en dat kan zelfs de Thaise eigenaar aan het twijfelen brengen.

EUROPA

*Liverpool zorgde voor de prestatie van het weekeinde. Het kwam in Newcastle 1-0 achter en verloor aanvoerder Van Dijk met een rode kaart. Invaller Nunes deed het tij echter keren: 1-2 in een sensationele partij. Manchester City (met Doku op de bank) kon pas in de slotfase juichen bij promovendus Sheffield United (1-2) en behoudt als enige het maximum. Arsenal kon in het eigen Emirates de derby tegen Fulham niet winnend afsluiten. De ploeg van Craven Cottage sloeg met tien man terug (2-2). Tottenham haalde het bij Bournemouth (0-2). Manchester United mocht, net als tegen Wolves op de openingsspeeldag, niet mopperen: 3-2 tegen Nottingham Forest. West Ham blijft verbazen en won in Brighton (1-3). Eindelijk winst voor Chelsea tegen debutant Luton Town (3-0), dankzij een uitstekende Raheem Sterling. Burnley staat nog met lege handen. Ook Aston Villa bleek te sterk (1-3).

*Een krappe zege voor Real Madrid bij Celta de Vigo met alweer Jude Bellingham als matchwinnaar (0-1). Barcelona had vier goals nodig om te vieren bij Villarreal (3-4).

*Bayern München kende weinig problemen met Augsburg (3-1, twee keer Kane). Bayer Leverkusen blijft indruk maken: 0-3 bij Borussia Mönchengladbach, met twee goals van Boniface (ex-Union). Het Borussia uit Dortmund morste punten in Bochum (1-1). RB Leipzig legde, onder andere met een goal van Loïs Openda, Stuttgart over de knie (5-1).

*Napoli had geen kind aan Sassuolo (2-0). Milan kwam zonder Belgen sterk voor de dag tegen Torino (4-1). Lazio verloor nu ook tegen Genoa (0-1). Juventus en Bologna hielden elkaar in evenwicht (1-1). Aan verrassingen geen gebrek in de Serie A. Roma kapseisde bij Hellas Verona (2-1). Atalanta (met na de rust De Ketelaere) ging kopje onder bij promovendus Frosinone (2-1).

*Paris Saint-Germain boekte zijn eerste zege van het seizoen: 3-1 tegen Lens, met twee treffers van Mbappé. Marseille haalde het tegen Brest (2-0). Lille verloor zwaar bij Lorient (4-1).

WERELD

*Spanje won de wereldbeker bij de vrouwen, maar al een hele week gaat het nog alleen over ‘de kus’. Minstens zo erg als de kus zelf was dat de Spaanse voetbalbond de boodschap verspreidde dat Jenni Hermoso het allemaal heel lekker vond. Je moet wel heel erg fout zitten als zelfs de Fifa je schorst. Met deze bedenking: er zijn heel wat landen waar voetballende vrouwen veel meer onrecht wordt aangedaan dan Hermoso door Rubiales en waar de wereldvoetbalbond nog nooit heeft ingegrepen.