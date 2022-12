Wat te onthouden van het weekeinde? Voetbalbond word(t) wakker

PLOEG VAN DE WEEK: Japan, dat na Duitsland ook Spanje versloeg en groepswinnaar werd

SPELER VAN DE WEEK: Kylian Mbappé, de Franse Zoef de Haas die tegen Polen twee keer scoorde en nu al op vijf goals staat

België

Ik was niet al te optimistisch over de kansen van de Rode Duivels op dit WK, maar toch nog te positief. Uitgeschakeld in de eerste ronde in een groep met Canada, Marokko en Kroatië. Dat hou je toch niet voor mogelijk? En het was nog terecht ook. Eén goal in drie wedstrijden. Een goed laatste half uur tegen Kroatië en verder het grote niets. De uitschakeling had al na twee matchen een feit kunnen, neen moeten, zijn.

Roberto Martinez stapte meteen op. Een verrassing. Het leek of de Catalaan zich aan de Rode Duivels zou vastklampen tot het einde van zijn carrière. Zijn advocaat Jesse De Preter vond het een aanfluiting dat de bond niet voor het WK het contract had verlengd. Gelukkig gebeurde dat niet, dat zou pas een aanfluiting geweest zijn.

Het maakt twee zaken duidelijk. Eén dat Martinez toch niet al te veel hoop koesterde op een goed toernooi. Anders was er geen haast geweest voor een nieuwe krabbel. Twee dat Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, zowat de enige in de delegatie moet zijn geweest die niet wist wat er zat aan te komen. Martinez had voor het WK al de spelers ingelicht over zijn nakende vertrek. Een weekeinde terug stond Bossaert bij HLN echter nog te toeteren dat hij wilde dat Martinez bleef. Misschien was het interview al dagen eerder afgenomen, maar dan bel je naar de journalist om een en ander bij te stellen.

Het voorspelt weinig goeds voor wat er te gebeuren staat. Bossaert moet immers op zoek naar een nieuwe technisch directeur en een bondscoach voor de nationale ploeg. De man weet nauwelijks dat er lucht in een bal zit. Desondanks leek hij van plan dat allemaal in zijn eentje af te werken.

Gelukkig wil de bondstop inspraak. Hoewel, hoevelen zijn er in de raad van bestuur die verstand hebben van het spelletje? In verscheidene landen is een ex-international bondsvoorzitter. Wij zitten met een voetbaltop die even veel kaas gegeten heeft van fierljeppen als van voetbal. Om dit dossier tot een goed einde te brengen, is een wonder nodig.

Er wordt zowat overal geroepen om Belgen aan te stellen. Terecht. Om vele redenen, maar vooral omdat in maart al de voorronde van Euro 2026 van start gaat (24 maart tegen Zweden). We hebben mensen nodig die ons voetbal door en door kennen en geen inloopperiode nodig hebben.

Wat zeker geen goed idee is, is Thierry Henry of Thomas Vermaelen doorschuiven. Henry heeft niets bewezen als trainer en een paar jaar terug waren er al Rode Duivels die off the record lieten weten dat de Fransman tactisch geen kraan is. Trainer is een vak en dat moet je leren. Dat geldt ook voor Thomas Vermaelen.

Mijn eerste keuze is, zoals van vele anderen, Michel Preud’homme. Hij komt voor beide functies in aanmerking. MPH was al even technisch directeur en zelfs kandidaat bondsvoorzitter, tot Roger Vanden Stock zich ertussen gooide. Vraag is of de Luikenaar zich nog eens wil ‘smijten’? Ik denk van wel. Ik ken Preud’homme een beetje. Zijn eerste interland was ook mijn eerste interland voor de krant.

Voor het overige is het lijstje kandidaten vrij beperkt. Philippe Clement, Hein Vanhaezebrouck, Wouter Vrancken en Vincent Kompany zijn aan de slag bij een club. Het zou niet erg netjes zijn vanwege de bond (remember Georges Leekens) om hen daar weg te plukken. Bovendien is het uitermate twijfelachtig of bijvoorbeeld Kompany de titelstrijd in de Championship met Burnley wil inruilen voor het bondscoachschap. Ook Vrancken staat blijkbaar niet te springen en Vanhaezebrouck liet weten dat hij de klus waarmee hij bezig is af wil maken.

Frankie Vercauteren is een piste, maar hij woont tegenwoordig in Rusland en lijkt niet van plan te verhuizen. Dezer dagen een lastige combinatie. Veel andere namen die vrij zijn, zie ik niet.

Onze beste analisten zijn zeker opties om TD te worden. Ik denk dan aan Franky Van der Elst, Gert Verheyen, Marc Degryse en Eddy Snelders. Francky Dury en ook Hugo Broos (die als coach de Afrika Cup won) zijn mogelijkheden.

Klassenjustitie

Tien grote namen uit het Belgische voetbal – met onder andere Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert van Club Brugge, Michel Louwagie van AA Gent en Patrick Janssens (ex-Racing Genk) – hebben in het dossier Propere Handen hun straf afgekocht. Je kan dit moeilijk anders interpreteren dan een schuldbekentenis, maar feitelijk is het dat niet. Wie dit klassenjustitie noemt, heeft zeker een punt, maar de wet laat het toe. Het tegenovergestelde van ‘dura lex, sed lex’.

Het bondsparket moet nu beslissen of er disciplinaire sancties moeten volgen. Hoe zou dat kunnen? Kort voor het WK geraakte bekend dat Erwin Lemmens, de keeperstrainer, met de Rode Duivels mee mocht naar Qatar nadat hij zijn straf had afgekocht. Hij is slechts een kleinere vis in het schandaal, maar door hem meteen zonder sanctie te laten terugkeren maakte de voetbalbond duidelijk hier niet al te zwaar aan te tillen.

Gok

Anderlecht heeft na de Deen Jesper Fredberg als technisch directeur ook een Deense trainer in huis gehaald: ene Brian Riemer. Een onbekende, ook voor insiders van het Belgische voetbal. Riemer was tot vorige week T2 bij het Engelse Brentford.

Zowel de aanwerving van Fredberg als van Riemer kan niet anders dan een gigantische gok genoemd worden. Dat Fredberg bij een landgenoot uitkwam, toont aan dat zijn kennis van het internationale voetbal beperkt is. Riemer is nog nooit hoofdcoach geweest. Hij deed het blijkbaar goed als assistent van Thomas Frank, maar dat bewijst heel weinig. Zowel Fredberg als Riemer zijn onbekend met het Belgische voetbal en zullen enkele maanden nodig hebben om zich in te werken. Belangrijk nochtans is wat paars-wit volgende maand doet tijdens de transferperiode, maar veel meer dan aanvoer van Deense spelers moeten we wellicht niet verwachten.

Wereld

*Pelé is volgens Braziliaanse bronnen overgebracht naar de afdeling palliatieve zorgen van het ziekenhuis. Het lichaam van O Rei (de koning) blijkt niet meer te reageren op de medicatie voor zijn behandeling tegen kanker. Heel Brazilië hoopt dat hij toch nog de zesde wereldtitel van zijn land kan meemaken. Pelé liet alvast weten dat hij zich nog sterk voelt.

*Op het WK plaatsten Nederland (3-1 tegen de VS), Frankrijk (3-1 tegen Polen), Argentinië (2-1 tegen Australië) en Engeland (3-0 tegen Senegal) zich. Opmerkelijk was dat Lionel Messi in zijn duizendste officiële wedstrijd pas voor de eerste keer scoorde in de knock-outfase van het WK en dit is toch al zijn vijfde toernooi. Twee kwartfinales staan al vast: Nederland-Argentinië en Engeland-Frankrijk.