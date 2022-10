Wat te onthouden van het weekeinde? Weg maximum

PLOEG VAN DE WEEK: KV Kortrijk, dat Antwerp zijn eerste nederlaag van het seizoen toediende SPELER VAN DE WEEK: Leandro Trossard, die een hattrick maakte tegen Liverpool. Hij is de eerste bezoeker die drie keer scoort op Anfield sinds Arshavin in 2004. Hij zet daarmee onze stelling van vorige week in de verf dat het onaanvaardbaar is dat hij bij de Rode Duivels op de bank moet zitten voor Eden Hazard. In het voetbal ben je zo goed als je…

SPELER VAN DE WEEK: Leandro Trossard, die een hattrick maakte tegen Liverpool. Hij is de eerste bezoeker die drie keer scoort op Anfield sinds Arshavin in 2004. Hij zet daarmee onze stelling van vorige week in de verf dat het onaanvaardbaar is dat hij bij de Rode Duivels op de bank moet zitten voor Eden Hazard. In het voetbal ben je zo goed als je laatste match en de laatste goede match van Eden moet van zo’n drie jaar geleden zijn.

BELGIE

Geen tien op tien voor Antwerp. Het maximum sneuvelde in het Guldensporenstadion. De Great Old had voor de rust de bal, maar KV Kortrijk was op de counter veel gevaarlijker. Lamkel Zé gaf de assist bij het eerste doelpunt en voelde zich weer de ster van de avond. In de tweede helft stelde Antwerp teleur en kwam niet verder dan een late strafschopgoal (2-1). Negen zeges op tien blijft echter heel knap.

Genk nadert daardoor tot op twee punten, Club Brugge tot op vijf. De rest is al zo goed als uitgeteld. Racing Genk haalde voor de derde keer op rij in de absolute slotfase de winst binnen: 1-2 bij KV Oostende. Club Brugge herstelde zich van de opdoffer op Sclessin en won vrij moeiteloos van KV Mechelen (3-0). Carl Hoefkens en zijn spelers lijken klaar voor de komst van Atletico Madrid.

AA Gent en Anderlecht staan in de rechterkolom. De Buffalo’s verloren in de Ghelamco Arena van Cercle Brugge, ondanks het feit dat ze drie keer een achterstand wegpoetsten. Ze hadden echter geen verweer tegen de derde treffer van Hotic, een strafschop. Anderlecht verloor ook al in de eigen vesting: 0-1 tegen Charleroi. Dat betekent 4 op 18. Stilaan krijgt het Astridpark heimwee naar Vincent Kompany en ‘the process’. Felice Mazzu dreigt voor de tweede keer te mislukken bij een topclub. In geval van verlies volgende zondag in Mechelen zou het wel eens heet kunnen worden onder zijn voeten. Paars-wit telt nu al zes punten achterstand op Union, de ex-club van Mazzu die zijn beste spelers zag vertrekken. Union staat overigens in de top-vier na overtuigende winst bij OH Leuven (0-3).

Het Nieuwsblad pakte met nieuws uit dat de tribunes leeglopen. De Pro League betwistte de cijfers, maar een maand geleden stelden we hier al met het blote oog vast dat veel stadions steeds kaler worden. Uit een enquête bleek dat vooral de steeds wisselende aftrapuren een doorn in het oog van veel fans zijn. Blijkbaar een idee van de Pro League. Waar nu geschermd werd met het optrekken van het contract van 80 naar 103 miljoen euro per jaar. Eleven bood echter nauwelijks één miljoen meer dan de vorige rechterhouders, die nu twintig miljoen compensatie eisen voor het door covid vroegtijdig afgebroken seizoen. Echt goed bezig, jongens van de Pro League.

EUROPA

*Voorzitter Florentino Perez vertelde op de algemene vergadering van Real Madrid dat het Europese voetbal ziek is. Hij pleitte voor een eerlijkere verdeling van de inkomsten, een salary cap, beperking van het aantal uitgeleende spelers, lagere toegangsprijzen en goedkopere abonnementen voor voetbal op de betaalzenders, zodat meer mensen van het voetbal kunnen genieten.

Applaus alom, tot hij aan de oplossing kwam: een Europese Super League. Meer van wat er fout loopt, dan komt het goed. Perez is een dokter die vaststelt dat de patiënt rookt en te veel drinkt en als remedie meer roken en drinken aanbeveelt.

Real speelde gisteren overigens 1-1 gelijk in Bernabeu tegen Osasuna. Uiteraard zonder Hazard, maar ook zonder Courtois (rugklachten). En weer met de herstelde Karim Benzema, die in de slotfase een strafschop tegen de lat kegelde. Barcelona won bij Mallorca dankzij een doelpunt van Robert Lewandowski (0-1) en staat nu naast de Koninklijke. Atletico Madrid herstelde het vertrouwen in het vooruitzicht van het bezoek dinsdag aan Club Brugge met winst bij FC Sevilla (0-2). Carrasco viel in en Witsel speelde nog eens op het middenveld.

*Arsenal blijft leider in de Premier League na winst in de North London-derby tegen Tottenham (3-1). Sambi Lokonga mocht een kwartiertje meespelen. Manchester City blijft tweede nadat het buur United over de knie legde (6-3). Foden en Haaland maakten een hattrick. De Noor is de eerste speler die drie keer op rij drie keer scoort in de Premier League.

Chelsea kon pas in de laatste minuut afstand nemen van Crystal Palace (1-2). Liverpool zakt naar de negende plaats op elf punten (met een wedstrijd minder) dan leider Arsenal. De Reds leden alweer puntenverlies: 3-3 tegen Brighton & Hove Albion, dat verrassend vierde blijft ondanks het vertrek van zijn succescoach.

De topclubs uit de Premier League zijn overigens aan een krankzinnige periode begonnen. De teams die Europees spelen, moeten in de 44 dagen voor de start van de Wereldbeker nog liefst dertien wedstrijd afwerken. Een kwart van de kalender moet in tien procent van het seizoen afgehaspeld worden.

*In Frankrijk had Paris Saint-Germain de handen vol met Nice. Messi en Mbappé maakten het verschil (2-1). Rennes, met een invalbeurt voor Doku, haalde het vlot bij Straatsburg, met Matz Sels in doel (1-3).

*Napoli blijft op kop in de Serie A. Het won van Torino met 3-1. Atalanta staat nog steeds naast Napoli na de zege tegen Fiorentina (1-0). Milan had geen kind aan Empoli (1-3). De Keersmaecker startte in de basis, Saelemaekers viel geblesseerd uit. Inter is zonder Lukaku op de dool. Het verloor in het eigen Meazzastadion van AS Roma (1-2) en telt al acht punten achterstand op Napoli.

*Union Berlin krijgt aan de kop van de ranglijst het gezelschap van Freiburg. De Berliners verloren in Frankfurt (2-0), terwijl het verbluffende Freiburg Mainz met lege handen huiswaarts stuurde (2-1). Borussia Dortmund ging voor de bijl tegen FC Keulen (3-2). Bayern München kon nog eens winnen: 4-0, een nieuw bewijs van de malaise bij Bayer Leverkusen, één van de Europese tegenstanders van Club Brugge.

WERELD

In Indonesië zouden er 125 doden gevallen zijn na een plaatselijk duel. Dat is het Heizeldrama maal drie. Het voetbal lijkt maar geen lessen te trekken uit het verleden. Net zoals op 29 mei 1985 bleef ook de politie klaarblijkelijk in gebreke.

Er kwam overigens deze week ook wat positief nieuws uit de voetbalwereld. De spelers van het nationale team van Iran maakten hun steun duidelijk aan de betogers in Teheran en omstreken. De Deense voetbalbond zal in Qatar spelen met shirts waar het logo van de bond en van de kledingsponsor nauwelijks zichtbaar zal zijn. Hummel wil zijn naam niet etaleren in een land waar arbeidsmigranten in onmenselijke omstandigheden moeten werken en een loopje wordt genomen met de mensenrechten. Hummel koos voor zwart als kleur voor een van de uitrustingen: de kleur van de rouw.