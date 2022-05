Wat te onthouden van het weekeinde? Werkmansvoetbal op 1 mei

PLOEG VAN DE WEEK: AA Gent, dat blijft presteren ook al heeft het niets meer te winnen. Knap gewoon. SPELER VAN DE WEEK: de eer gaat naar twee jongens die moeilijke tijden achter de rug hebben en allebei twee keer scoorden: Darko Lemajic en Theo Bongonda BELGIE Geen winnaars op de tweede speeldag van de Champions Play-off. Een maat voor niets? Toch niet, Union is alweer de winnaar, want de kloof met Club Brugge blijft en het einde is weer…

PLOEG VAN DE WEEK: AA Gent, dat blijft presteren ook al heeft het niets meer te winnen. Knap gewoon.

SPELER VAN DE WEEK: de eer gaat naar twee jongens die moeilijke tijden achter de rug hebben en allebei twee keer scoorden: Darko Lemajic en Theo Bongonda

BELGIE

Geen winnaars op de tweede speeldag van de Champions Play-off. Een maat voor niets? Toch niet, Union is alweer de winnaar, want de kloof met Club Brugge blijft en het einde is weer wat dichter.

Het voetbal in Play-off 1 was niet best op deze zonnige zondag. Werkmansvoetbal past bij 1 mei, maar het had allemaal wat feestelijker mogen zijn. Krampachtigheid en angst om te verliezen troef in deze eindronde. Het heeft ongetwijfeld ook met de formule te maken, die de nivellering in de hand werkt. Mogelijk valt de komende twee zondagen de beslissing. Union en Club Brugge staan dan twee keer tegenover elkaar. Anderlecht en Antwerp zijn in ieder geval definitief uitgeschakeld voor de landstitel. De achterstand bedraagt nog steeds tien punten en er zijn nog slechts twaalf te verdienen.

Anderlecht moest in de aanvangsfase alle zeilen bijzetten om de Brugse wervelwind te trotseren. De Ketelaere had al in de eerste minuten een penalty moeten krijgen, maar de VAR in Tubeke was nog niet bij de les. De thuisploeg verdedigde zich als een leeuwin die haar welpen beschermt, soms zelfs op het randje. Paars-wit kwam in het derde kwartier op mentaliteit weer in de match. Ja, dit zijn andere tijden voor de Brusselaars. Er was een opvallende rol voor de 18-jarige Kristian Arnstad en alles bij elkaar was Sporting misschien wel de morele winnaar.

De partij op de Bosuil viel behoorlijk tegen. Antwerp etaleerde weer een overvloed aan goede wil, maar had ook nu niet de finesse in huis om het Union moeilijk te maken. Voor de rust had de thuisploeg een paar halve kansjes, maar meer ook niet. Het resultaat was veel strijd, maar weinig goed voetbal.

De leidersploeg deed nauwelijks beter. Vanzeir en Undav konden zelfs geen bijrol opeisen. In het laatste kwart van de wedstrijd kregen ze drie uitstekende mogelijkheden om de drie punten mee te nemen naar het Dudenpark, maar de afwerking was ondermaats. Antwerp mocht zich nog in de handen knijpen met de puntendeling (0-0) en vooral met het feit dat Faris Haroun in de eerste helft aan een tweede gele kaart ontsnapte.

In de Europe Play-off blijft AA Gent aan de leiding. De Buffalo’s wonnen in Charleroi (1-3) en dat voor een team dat niet meer hoeft te winnen en op achterstand kwam. De Carolo’s openden de score uit een onaanvechtbare strafschop, die echter lang niet altijd wordt gefloten. Hein Vanhaezebrouck zat gelukkig thuis en Darko Lemajic stond nog eens aan de aftrap. Hij lag met twee goals aan de basis van de zege.

Racing Genk doet nog volop mee voor de eerste plaats. Het won van KV Mechelen na een bijzonder aantrekkelijke tweede helft. Theo Bongonda was als invaller met twee goals de hoofdverantwoordelijke voor de winst (4-2). KV Mechelen verdiende echter niet om te verliezen.

Seraing blijft in 1A. Het speelde zaterdag 0-0 gelijk tegen RWDM en dat volstond na de 0-1 van vorige week in Molenbeek.

Vakantie

Het seizoen zit er nu op voor veertien van de 24 profclubs. Zij kunnen al met vakantie. Een schande. Gelukkig wordt er werk gemaakt van een nieuw format. Sommigen promoten twee reeksen van twaalf clubs met nadien drie groepen van acht: de eerste acht van eerste klasse, de laatste vier van de hoogste reeks en de beste vier van tweede divisie en tenslotte de laatste acht van tweede afdeling.

Alles is beter dan het huidige systeem, maar dé oplossing is dit ook niet. Het is om te beginnen te ingewikkeld. Zoals in Nederland iemand vorige week schreef: je moet hogere wiskunde gestudeerd hebben om de gang van zaken in het Belgisch voetbal uit te leggen. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

Minstens even erg is dat dit mogelijk nieuwe format niet deugt voor de meerderheid van de clubs. Play-off 1 kan best aantrekkelijk zijn, maar in Play-off 2 kan de spanning voor een aantal ploegen al snel verdwijnen. De kans is bovendien vrij groot dat de kampioen van tweede afdeling niet promoveert. En dan is er nog Play-off 3: veertien wedstrijden om niet bij de laatste twee te eindigen. Halfweg de eindronde spelen de helft van de ploegen nog umsonst. Nee, er zijn betere formules te bedenken.

EUROPA

*Real Madrid is na de ruime winst tegen Espanyol (4-0) zeker van zijn 35ste landstitel. Carlos Ancelotti is daarmee de eerste coach die kampioen wordt in de vijf grootste nationale competities. Uittredend kampioen Atletico Madrid verloor bij Athletic Bilbao (2-0). Barcelona was de betere van Mallorca (2-1).

*De koplopers in de Premier League lieten geen steek vallen. Manchester City won ruim van Leeds (0-4). Liverpool speelde met vuur. Jürgen Klopp liet een veredeld B-team aanrukken, maar een doelpunt van Keita leverde de volle buit op in Newcastle (0-1). Chelsea verloor verrassend van het in degradatienood verkerende Everton (1-0). Tottenham versloeg Leicester (3-1) en Arsenal was de betere van West Ham (1-2).

*De tiende landstitel van Paris Saint-Germain verloor nog een beetje glans. De Parijzenaars geraakten in Straatsburg niet verder dan 3-3. Monaco haalde het van Angers (2-0) en versterkt zijn vierde plaats. Lyon boekte een sensationele zege in Marseille (0-3).

*Napoli herstelde zich van de opdoffer van vorig weekeinde en vermaalde Sassuolo (6-1). Dries Mertens scoorde twee keer. Milan handhaafde zich aan de leiding na een late en moeizame zege tegen Fiorentina (1-0). Inter, dat bij Udinese won (1-2), blijft op één punt van de buur hangen.

*Voor Bayern München zit het seizoen erop. De nieuwe landskampioen verloor bij Mainz (3-1). Borussia Dortmund, met Axel Witsel in de basis, verloor van Bochum ondanks drie doelpunten van Haaland (3-4).

*In Turkije gaat de titel naar Trabzonspor, de ex-club van Jean-Marie Pfaff en Urbain Braems.