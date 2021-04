Wat te onthouden van het weekeinde?

PLOEG VAN DE WEEEK: AA Gent, dat zeven keer uithaalde aan de Gaverbeek en een dramatisch seizoen toch nog min of meer kan redden in PO 2

SPELER VAN DE WEEK: Lionel Messi dartelde als vanouds in de Spaanse bekerfinale en scoorde twee keer

BELGIË

In PO 1:

Club Brugge

Antwerp

Anderlecht

Racing Genk

Club Brugge begint met acht punten voorsprong aan de play-offs. Het had echter de handen meer dan vol met Moeskroen (4-2). Een nieuw bewijs dat het beste er toch af is bij de competitieleider. De winnaar van de reguliere competitie wordt echter bijna altijd kampioen en de voorsprong van acht punten die Club overhoudt, is de grootste uit de geschiedenis.

Met Club spelen Antwerp, Anderlecht en Racing Genk in PO 1. Anderlecht haalde het dus, na een krappe zege bij STVV (0-1, doelpunt Yari Verschaeren). De zege was echter niet eens nodig, want KV Oostende kon geen afstand nemen van Cercle Brugge (1-1).

Anderlecht eindigt nog derde, want Racing Genk verloor zaterdagavond de topper van de speeldag op de Bosuil. Na het wonder van Vitosha (van 1-3 naar 4-3 in de toegevoegde tijd) kregen we het mini-wonder van Genk: van 0-2 naar 3-2 in de slotfase. John van den Brom haalde topschutter Onuachu, die twee keer had gescoord, naar de kant en gaf daarmee zijn ploeg het signaal dat de buit binnen was.

In PO 2:

KV Oostende

Standard

AA Gent

KV Mechelen

Ook in de strijd om PO 2 kon er geen discussie zijn omtrent de uitkomst. AA Gent maakte Zulte Waregem belachelijk (2-7). Standard haalde het overtuigend van Beerschot (3-0). KV Mechelen (1-4 winst in Kortrijk) hield OH Leuven achter zich. De Leuvenaars konden in eigen huis Waasland-Beveren niet de baas (1-2).

Naar 1B:

Moeskroen

Waasland-Beveren redde dus andermaal (weliswaar voorlopig) het vege lijf en dit keer zonder zijn trainer te ontslaan. Moeskroen haalde het immers niet in Brugge en er moet nog maar eens gevreesd worden voor de toekomst van de club van Le Canonnier. De Waaslanders spelen begin mei barragewedstrijden tegen Seraing. Union neemt de plaats in van Moeskroen.

Play-off 1 en Play-off 2 (Champions Play-off en Europe Play-off zijn te potsierlijk voor woorden) worden dit jaar dus voor het eerst met vier ploegen gespeeld. Op zich een betere formule. Het aantal wedstrijden blijft binnen de perken en de impact van de schandelijke halvering van de punten heeft minder gevolgen. Acht punten voorsprong maakt een heel verschil als er nog achttien punten of nog dertig te winnen zijn. Als Club in de heenronde van de nacompetitie drie keer op rij wint, heeft het de titel al op zak. Indien het van Antwerp wint, mag Club zelfs gelijk spelen tegen Genk of Anderlecht om halfweg de play-offs zeker te zijn van de titel.

Het blijft echter van de pot gerukt dat een club die achtste is geëindigd straks nog een Europees ticket kan verwerven en onverdedigbaar dat voor negen clubs het seizoen half april gedaan is.

Uitbreiden

De reguliere competitie zit er dus op en geen mens weet hoe de volgende jaargang er zal uitzien. Zoals de zaken er nu voorstaan, telt 1A nog zeventien clubs (Moeskroen kan wellicht naar een licentie fluiten) en 1B nog zeven teams (Club NXT mag niet meer aantreden).

Hopelijk is het voor iedereen duidelijk dat je je op die manier belachelijk maakt naar de buitenwereld en wordt er werk gemaakt van een aantal hervormingen. 1B moet uitgebreid worden naar minstens tien of twaalf teams. Het is ondenkbaar dat dit vijf NXT-ploegen zouden zijn. Vooral omdat die allemaal bijna zeker zwakker zullen zijn dan Club NXT. Daarom moet er ook naar de semiprofessionele clubs gekeken worden om de reeks aan te vullen. Zij hebben dit seizoen niet gevoetbald, maar dat betekent niet dat er geen sportieve criteria kunnen opgesteld worden om hen te laten promoveren. De resultaten op basis van de vijf jongste competities zouden een perfect criterium kunnen zijn.

EUROPA

*In Spanje heeft Barcelona zijn eerste prijs in twee jaar gewonnen. Athletic Bilbao verloor zijn tweede bekerfinale in twee weken met duidelijke 4-0 cijfers. Lionel Messi was met twee goals nog maar eens de ster van de avond en straalde de vreugde van een tiener uit die zijn eerste trofee veroverde. Messi is echter al aan 35 stuks toe. Nee, deze jongen amuseerde zich rot en is niet van plan uit Barcelona te vertrekken.

In de titelstrijd deed Atletico Madrid een gouden zaak met de winst tegen Eibar (5-0). Real Madrid vergooide immers twee punten bij Getafe (0-0). Als Barcelona zijn inhaalmatch wint, wordt het tweede.

*In Engeland stonden de halve finales van de FA Cup op het programma. Manchester City moet de droom om de treble van buur United uit 1999 te overtreffen vergeten. Er zit nog steeds een treble in, maar dan met de League Cup die toch een paar treden lager aangeschreven staat dan de FA Cup.

City maakte een fletse indruk in de halve eindstrijd op Wembley tegen Chelsea. Kevin De Bruyne bleef voor de rust nagenoeg onzichtbaar en viel kort na de pauze uit met een enkelletsel. Hakim Zyiech maakte het enige doelpunt (1-0). In de finale wacht Chelsea Leicester City, dat met Tielemans en Castagne Southampton klopte (1-0).

In de Premier League haalde Man Unjted het moeizaam van Burnley (3-1) en nadert tot op acht punten van City. Belangrijker is dat de kloof met nummer vier West Ham nu elf punten bedraagt.

*Lille was blij dat het nog een gelijkspel kon puren uit de komst van Montpellier (1-1). Daardoor behoudt het nog één punt voorsprong op Paris Saint-Germain, dat zelf ook in de problemen kwam. Icardi kon pas in de 95ste minuut voor 3-2 zorgen tegen St.-Etienne.

*Bayern München deed na het misstapje van vorige week tegen Union Berlin een gouden zaak. Het won dankzij twee goals van tiener Musiala de topper bij Wolfsburg (2-3), terwijl RB Leipzig een dag eerder gelijk speelde tegen Hoffenheim (0-0). De voorsprong van het team van Hansi Flick, die aan het einde van het seizoen opstapt, bedraagt weer zeven punten.

*De zegereeks van Inter kwam tot een einde in Napels (1-1). Milan nadert tot op negen punten na de winst tegen Genoa (2-1). Atalanta wipte over Juventus naar de derde plaats na een 1-0 overwinning.

*De Nederlandse beker ging naar Ajax dat het in de finale haalde van Vitesse (2-1).