Wat te onthouden van het weekend? Union blijft druk zetten

PLOEG VAN DE WEEK: Union in eigen land. Internationaal Manchester United, na een valse start plots onstuitbaar in de Premier League.

SPELER VAN DE WEEK: Teddy Teuma leidde Union naar een gemakkelijke zege en Marcus Rashford scoorde acht keer in zijn laatste zeven wedstrijden voor Man United.

Belgie

Het was alweer een rumoerige week in ons voetbalwereldje. Zaterdag werd bekend dat Vincent Goemaere, de voorzitter van Cercle Brugge, opstapt. Zijn bevoegdheden zijn uitgehold en hij hield de eer aan zichzelf.

Even later werd het nieuws verspreid dat Wouter Vandenhaute een stap terugzet. Hij wordt niet-uitvoerend voorzitter van Anderlecht en pakte uit met een videoboodschap die wel heel armetierig was voor iemand die zijn hele leven in de communicatiewereld heeft vertoefd. Hij overtuigde niemand en zeker niet de Anderlecht-fans. Die moeten echter wel beseffen dat iemand de club moet leiden en de (financiële) verantwoordelijkheid nemen.

Het sportieve beleid van Anderlecht belandt nu helemaal in de schoot van Jesper Fredberg, die noch Anderlecht noch het Belgische voetbal kent. Een veeg teken is dat de eerste transfer van het nieuwe beleid – Anders Dreyer – uit de stal van zijn makelaar komt. Wanneer komt het weer goed met het Brusselse voetbalinstituut?

Racing Genk was na de beker-uitschakeling door Antwerp dit weekeinde nog behoorlijk van slag, ook al werd Zulte Waregem zaterdagavond geklopt door een doelpunt van nieuwkomer Yira Sor (1-0). De West-Vlamingen hadden beter verdiend. De Limburgers konden zich ondanks een slappe wedstrijd in de handen wrijven, want de dichtste achtervolgers Union en Antwerp stonden een dag later tegenover elkaar.

Union bleef makkelijk de baas over Antwerp en zet zijn goeie reeks verder dankzij een uitstekende Teddy Teuma. Antwerp daarentegen kon helemaal geen vervolg breien aan zijn goeie prestatie in de beker en de uitschakeling van Genk. En in de halve finale van de beker moeten ze opnieuw tegen Union.

Club Brugge-Anderlecht heet nog steeds ‘de klassieker’ maar is dat minder dan Union-Antwerp. Twee clubs die al topclubs waren toen Club Brugge en Anderlecht niet echt meetelden. Blauw-zwart geraakte weer wat meer achterop in de strijd om de titel, want het kon alweer niet winnen in eigen huis. De landskampioen was een klasse sterker dan Anderlecht, maar miste aan de lopende band voor doel. Nielsen zette de formatie van Scott Parker dan toch op voorsprong, maar Mechelen klopte zijn eigen doelman (1-1). Een punt voor het belaagde paars-wit dat nochtans zelf niet één bal tussen de palen kreeg.

AA Gent nadert tot op één punt van Club Brugge en Play-off 1, dankzij winst tegen KV Kortrijk (2-1). Standard kon ook nu niet van Seraing winnen (1-1). Onbegrijpelijk was dat noch de scheidsrechter noch de VAR een rode kaart trok voor Christophe Lepoint na een schandelijke overtreding.

EUROPA

*Napoli lijkt niet te stuiten. Het won de topper tegen Juventus met ruime 5-1 cijfers. Victor Osimhen (ex-Charleroi) scoorde twee keer. De Napolitanen tellen nu al negen punten voorsprong op Milan, dat in Lecce 2-0 achterstond maar na de rust langszij kwam (2-2). Inter won van degradatiekandidaat Hellas Verona (1-0) en komt naast de Oude Dame op tien punten van de leider.

*Old Trafford beleefde een ouderwetse voetbalavond. Manchester United was eindelijk nog eens stadsgenoot City de baas. United was voor de rust de gevaarlijkste ploeg, maar kwam niet tot scoren. Na de pauze was het alle hens aan dek en toen Grealish een assist van De Bruyne verzilverde, leek de buit binnen voor de ‘noisy neighbours’. City domineerde, maar Man U sloeg in vier minuten twee keer toe (2-1). Er was heel wat te doen over de gelijkmaker van Fernandes, omdat Rashford buitenspel stond. Hij raakte de bal echter niet en werd als ‘niet-actief’ beschouwd door de spelleiding.

City had zeventig procent balbezit, maar United had maar schoten op doel (8 tegen 5) en vooral meer schoten binnen het doelkader (4-1). United verloor slechts één van zijn negentien laatste wedstrijden (in alle competities) en telt nu nog slechts één punt achterstand op City. Verbazingwekkend als je weet dat Erik ten Hag met nul op zes startte en United in oktober van City een pandoering kreeg (6-3).

Erling Haaland kwam niet in het stuk voor. Hij raakte de bal slechts achttien keer. Ondanks zijn 21 doelpunten in de Premier League titelde The Times zondag ‘Has Haaland made City worse?’ (Heeft Haaland City verzwakt?).

City ziet de achterstand op Arsenal verder groeien. De Gunners haalden het met 0-2 in de Noord-Londense derby bij Tottenham. Liverpool kwakkelt verder en verloor fors in Brighton (3-0). De Seagulls deden het zonder Leandro Trossard, die in ongenade lijkt gevallen bij zijn nieuwe coach. Newcastle hield het verrassende Fulham af (1-0). Chelsea kon nog eens winnen: 1-0 tegen Crystal Palace.

*Barcelona en Real Madrid streden in Saoedi-Arabië om de Spaanse Supercup. Vreemd genoeg leek Real niet echt zin te hebben in dit duel en verloor met 1-3. Inderdaad, Courtois moet zich niet vaak drie keer omdraaien.

*In Frankrijk moest Paris Saint-Germain een lastige klip omzeilen en dat lukte dus niet. Het ging met 1-0 de boot in bij Stade Rennais, het team van Jérémy Doku en Arthur Theate. Lens blijft druk zetten op PSG met de kleinste zege tegen Auxerre. Philippe Clement haalde met Monaco fors uit: het werd 7-1 tegen Ajaccio.