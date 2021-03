Wederzijdse voordelen van het islamo-gauchisme

Op vraag van lezers gaan we nader in op het paradoxale verschijnsel islamo-gauchisme. Tegennatuurlijk Het verbond tussen hedendaags links en de islam is tegennatuurlijk. Soms op het lachwekkende af. Dat blijkt het scherpst op het vlak van de seksuele moraal. Over onderwerpen als voorhuwelijkse maagdelijkheid, om maar met het braafste te beginnen. En over de voor westerlingen ooit vanzelfsprekend geachte verontwaardiging over de vrouwenbesnijdenis. Inmiddels is daar seksegelijkheid bijgekomen, homoseksualiteit, transseksualiteit, en de steeds buitenissiger herdefinities van de basiscategorisering in…

Op vraag van lezers gaan we nader in op het paradoxale verschijnsel islamo-gauchisme.

Tegennatuurlijk

Het verbond tussen hedendaags links en de islam is tegennatuurlijk. Soms op het lachwekkende af. Dat blijkt het scherpst op het vlak van de seksuele moraal. Over onderwerpen als voorhuwelijkse maagdelijkheid, om maar met het braafste te beginnen. En over de voor westerlingen ooit vanzelfsprekend geachte verontwaardiging over de vrouwenbesnijdenis. Inmiddels is daar seksegelijkheid bijgekomen, homoseksualiteit, transseksualiteit, en de steeds buitenissiger herdefinities van de basiscategorisering in man en vrouw. Terwijl de islamlobbyisten gretig de politieke steun van de linkerzijde aannemen, zijn ze onder elkaar zeer vergramd over de totale zedenverwildering waaraan links de moslimjeugd via onderwijs en media blootstelt. Of lachen ze zich een aap omwille van deze démarches, die ook voor Europeanen binnen mensenheugenis nog ondenkbaar waren.

Soms komt de islamitische afwijzing van deze ‘westerse’ zeden dramatisch tot uiting. Bijvoorbeeld in (om in te haken op de op 28 februari door de VRT uitgezonden reportage hierover) de bijzonder wrede bejegening van homo’s in Tsjetsjenië. Of in Omar Mateens bomaanslag op een homobar in Orlando. Die doodde op 12 juni 2016 maar liefst 49 aanwezigen. Bij die laatste gelegenheid bleek hoe innig de omhelzing is waarmee de linkerzijde zich zelfs via haar homo-geleding aan de islam vastgehecht heeft.

In plaats van de ideologie te vervloeken die de dader naar zijn eigen zeggen geïnspireerd had, namelijk de islam, stak het de schuld op de Republikeinse conservatieven. Om toch maar de islam uit de wind te zetten. Ja, het hogere doel van geafficheerde islamliefde was belangrijker dan de behartiging van de eigen groepsbelangen. Het was zelfs het offer van 49 mensenlevens waard. En terwijl ervaringsdeskundigen als Ayaan Hirsi Ali en Assita Kanko campagne voeren tegen vrouwenbesnijdenis, heb je westerse feministen als Germaine Greer en Kristien Hemmerechts die deze verminking minimaliseren.

Voordelen voor de islam

In het vorige week besproken DS-artikel vermeldden we al de sneer van een tweeduizend academici die in een open brief het begrip ‘islamo-gauchisme’ gelijkstellen aan het nazi-begrip ‘Joods-bolsjewisme’. Dat is om te beginnen onjuist. Ondanks het analoge uitzicht hebben de twee termen een verschillende spraakkundige structuur. Daarachter gaat een verschillend betekenisverband schuil. Het soort ‘valse vrienden’ waar grootsprekers aan de toog voor zouden vallen, maar die academici niet zouden mogen bedriegen. De eerste term is een samenstelling en beduidt een combinatie van twee radicaal verschillende ideologieën die momenteel een gelegenheidsverbond sluiten. De tweede is een afleiding, waarvan het tweede lid gekenmerkt wordt als voorkomend uit het eerste.

De vroege nazi-ideoloog Dietrich Eckart schreef het boek Der Bolschewismus von Moses bis Lenin. De boodschap daarvan was dat het bolsjewisme in de kiem al in het Jodendom aanwezig was. Terwijl niemand zal beweren dat het gauchisme al sedert Mohammed in de islamschool zat. (Als je hier per se twee entiteiten moet gelijkstellen, dan nazisme en islam. Niet Geert Wilders, maar wel de onverdachte antinazi en eerstehands islamkenner Winston Churchill noemde Mein Kampf ‘de nieuwe Koran’.) Maar zij kunnen die gelijkstelling aan het publiek en wellicht ook aan zichzelf maar wijsmaken omdat bij westerlingen zowel de historische verwijzing naar het nazisme als tegenwoordig die naar de islam het verstand uitschakelt.

Maar er is een tweede aspect aan deze uitspraak dat naar het hart gaat van onze probleemstelling. Hoe werken links en de islam in elkaars voordeel? Verwijzingen naar het nazisme en het Jodendom liggen moeilijk in een moslimmond. Onder elkaar zullen moslims wel zeggen: ‘Hitler heeft er nog niet genoeg vermoord!’. Maar bij een westers publiek kun je dat niet maken. Dat hebben ze stilaan wel begrepen. Hier echter krijg je gezaghebbende (te onderscheiden van: deskundige) westerse intellectuelen die de zaak weten om te draaien en juist het vertoog over het Joodse lijden voor de kar van de islam spannen. Het stilaan toenemende heir van moslimintellectuelen die in dit linkse vertoog gesocialiseerd zijn, hoeven maar even hun neus toe te knijpen om vervolgens in alle ernst te beweren: ‘Wij zijn de nieuwe Joden.’

Gelijkheid

Een gelijkaardige retorische truc betreft de verlichtingswaarde van de gelijkheid. Moslims die hun zaak kennen, weten dat hun Heilige Schrift meermalen het egalitarisme veroordeelt. En vooral dat zowel de Schrift als de islamgeschiedenis bol staan van slaafnemingen en de demotie van niet-moslims tot derderangsburgers. Om nog te zwijgen van de (niet exclusief islamitische, maar wel degelijke islamitische, en als zodanig niet voor hervorming vatbare) onderschikking van de vrouw. Die verwerping van de gelijkheid is niet alleen onbetwistbaar, zij is voor moslims vooral onbelangrijk. Geen moslim zou er zelf over beginnen. Maar daar komen de westerse intellectuelen (genre Karen Armstrong) beweren dat islam voor gelijkheid staat. Dat heeft effect op de grote meerderheid van naïeve schaapjes. Die voelen zich in hun spontane kritiek op wat zij van de islam weten, de mond gesnoerd. De linkse bondgenoten doen de islam een cadeau waar die zelf niet om gevraagd had.

En tenslotte hebben je, recht uit de Kritische Theorie, de modieuze progressieve overwaardering van de minderheden. Zolang moslims in de minderheid zijn, zullen ze daar hun voordeel mee doen. En eens de meerderheid geworden, kunnen ze feestelijk de ladder weggooien die hen tot op die hoogte gebracht heeft.

Voordelen voor links

Het nut voor links van de groeiende islamfactor wordt meestal aangeduid als een vervangproletariaat. Zo is het in de jaren 1960 bij ons begonnen. De gastarbeiders hadden hier niets van netwerk en werden trouwe aangehorigen van de vakbonden. Maar toen was de islam nauwelijks een factor. Het was laagtij voor religie. Zowel hier als bij de gastarbeiders. Zodra die de grens overstaken, beseften ze dat ze op niet-islamitisch grondgebied kwamen. Zonder het goed te beseffen is links van patronage voor de gastarbeiders meegeëvolueerd naar steun aan de islam. Intussen raakte de arbeidersklasse verder vervreemd van het arbeidersactivisme. Dus boorde links nieuwe underdoggroepen aan, inderdaad.

Maar daarnaast is er de factor haat. Links haat rechts. Het is bereid om zijn eigen programmapunten, zoals laïcisme en feminisme, te verraden als dat maar de vijand van zijn vijand kan steunen.